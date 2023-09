Feijóo pide otra reunión al PSOE para «volver a los grandes pactos» tras las exigencias de Puigdemont

Una vez conocidas las condiciones fijadas por Carles Puigdemont para la investidura del próximo presidente del Gobierno en España, el Partido Popular cree que hay una tercera vía, al margen de repetir las elecciones o ceder ante Junts: «Los pactos constitucionales entre los partidos constitucionalistas». Así lo ha remarcado este miércoles Alberto Núñez Feijóo..

Tras mantener la tercera reunión para su investidura, con el secretario general de Coalición Canaria y presidente de las islas, Fernando Clavijo, Feijóo ha pedido a Pedro Sánchez que «recapacite» sobre la idoneidad de llegar a un acuerdo con el PP, para que no tenga que «aceptar el chantaje» del líder independentista fugado de la justicia. Además, ha planteado una segunda reunión con el PSOE.

A su juicio, «la mayoría de los españoles» votaron en las urnas el pasado 23-J «a favor del consenso y la política de altura». Al menos, «el 94% de los electores» se decantaron por partidos de carácter nacional frente al 6% restante, que otorgaron la confianza a fuerzas nacionalistas y secesionistas. Es decir, Feijóo piensa que «el 94% de la nación no puede ser chantajeada por el 6% restante».

Desde el 23J la Constitución no ha cambiado, lo único que ha cambiado es que Pedro Sánchez ha perdido las elecciones y parece que está dispuesto a cualquier cosa para volver a ser presidente del Gobierno. Recapacitemos y lleguemos a pactos de Estado.

Mi mano sigue tendida.

Para evitar el peso de los independentistas, el presidente de los populares ha reclamado, «en la última vuelta antes» antes de su investidura a final de septiembre, «mantener otra vez algún contacto con el PSOE para intentar buscar soluciones a los problemas de España». Tal y como adelanta hoy EL ESPAÑOL, redobla así la presión sobre los socialistas.

«Sé que debemos de dar una propuesta y debemos buscar un encaje del problema territorial de Cataluña, pero eso será o un pacto de Estado o no será. Y eso se hará de acuerdo con la ley o no se hará, y eso se hará en el encaje constitucional o no se hará», ha subrayado.

Feijóo ha considerado que la legislatura no puede consistir en «tener un gravísimo conflicto que deteriore la imagen institucional de España, que conlleve un choque entre el Gobierno y el Poder Judicial y la anulación de la sentencia del Tribunal Supremo». Porque, ha añadido, «esto no lo ha hecho nunca ningún presidente».

Sobre la posibilidad de que Sánchez pueda aceptar algunas de las peticiones formuladas por Puigdemont para mantenerse en el poder, Feijóo ha sido tajante: «Un referéndum y la amnistía son inaceptables». «Entiendo que en la política no vale todo, no se puede aceptar la quiebra del Estado de derecho, no se puede aceptar que España no es una democracia y no se puede aceptar un chantaje», ha apostillado.

En este contexto, viendo que el PSOE se abre a negociar las condiciones de Junts, el presidente de los populares mantiene su «mano tendida» a Sánchez. Si cabe, ha matizado, «con más intensidad, para que España no caiga en una anomalía democrática», que sería que «la persona buscada por la justicia española decida el futuro» del país.

«Pactos de Estado»

Dicho lo cual, en Génova reconocen que pese a los reiterados llamamientos es prácticamente imposible que prospere la investidura de Feijóo gracias a una alianza estrategia con el PSOE, como sucede en otros países de Europa. El propio líder popular ha reconocido: «El PSOE no quiere acuerdos con el PP en ningún lugar de España. El PSOE que conocíamos ha dejado paso a un partido de Sánchez».

A pesar de ello, el candidato popular no ha cejado en su empeño de que las dos grandes fuerzas de la Cámara, que concentran más del 60% del voto en España, hagan «un gran esfuerzo» para consensuar políticas. «Sigue abierta la oferta de un Gobierno que no tenga más objetivo que consensuar 6 pactos de Estado», ha recordado.

En cuanto a una hipotética reunión del PP con Junts, en el marco de la ronda de consultas para la investidura, Feijóo ha recordado lo que dijo tras la exposición de Puigdemont desde Bruselas: que es prescindible el encuentro una vez conocidos los apriorismos de la formación independentista. «Prefiero no ser presidente antes que serlo sometido a un chantaje».

Hasta que se celebre el pleno de investidura, al candidato popular apenas le quedan un par de encuentros más. Con UPN, que ya anticipó que votará a favor; con el PNV, «que ha dicho que quiere una reunión», y con «cualquier otro grupo dispuesto a hablar» dentro de un límite: el cumplimiento de la ley. «No puedo aceptar que España no es una democracia, o que la justicia no puede ejercer su independencia», ha matizado Feijóo, que ya lleva tres reuniones: con Sánchez, Abascal y Clavijo.