Feijóo presume de haber «parado» al nacionalismo y al separatismo

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, presume de haber sido el único líder autonómico que, durante su etapa como presidente gallego, consiguió «parar al nacionalismo» en España.

Lo hizo en un desayuno informativo organizado por El Mundo este lunes. El líder del PP se ha quejó de que su formación recibe continuamente «clases de cómo tenemos que parar al nacionalismo en España». Tras ello, aseguró que «viene de una comunidad autónoma con nacionalistas que han mutado al independentismo, porque son los socios de ERC y de Bildu, y resulta que es en la única comunidad donde le hemos ganado al nacionalismo en toda España».

Tras presumir de ello, añadió que «al menos, deberían de tener ustedes una cierta confianza en que, de que parar al nacionalismo y al independentismo, algo sé». Palabras que pronunció en un encuentro que estuvo centrado en la situación en la que se encuentran las negociaciones entre PP y PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.

Pacto del Tinell

Pero Feijóo también habló, entre otras cosas, de la situación que vive Cataluña estos días tras la ruptura del Gobierno separatista. Según el líder del PP , «hoy está en vigor un pacto del Tinell no escrito», el acuerdo firmado en 2003 por el PSC, ERC e Iniciativa que convirtió a Pasqual Maragall en presidente de la Generalidad.

«Sánchez hace caso omiso a las enseñanza de la Historia y repite voluntariamente los errores del pasado. Hoy está en vigor un pacto del Tinell no escrito. Se considera que en aquellos temas de Estado en los que el PP no es necesario, no se le llama, y solo en los temas de Estado en los que nuestro partido sí es necesario por imperativo legal, se nos llama», afirmó Feijóo para después cargar contra Salvador Illa, líder del PSC, por intentar asegurar la «continuidad» del independentismo tras la crisis entre ERC y Junts. En este punto, además, acusó a Sánchez de «trasladar los males de la política catalana a la política española».