Feijóo se compromete a derogar la Ley de Memoria Democrática «con los votos del próximo PSOE»

El Partido Popular ha clausurado este sábado la Escuela de Verano Miguel Ángel Blanco, con un sentido homenaje al concejal asesinado por ETA hace 25 años, en el que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido a derogar la ley de Memoria que el Gobierno ha pactado con Bildu. «Derogaremos la ley mal llamada de Memoria Democrática y trabajaré para conseguir no solo los votos del Partido Popular y de otros grupos parlamentarios, sino también los votos del próximo Partido Socialista Obrero Español«, ha anunciado Feijóo.

En este sentido, el presidente de los populares ha querido marcar distancia entre el Gobierno de Pedro Sánchez y sus predecesores. Precisamente por eso, ha aprovechado la ocasión para reivindicar la Transición y a todos los padres de la Transición. «Quiero reivindicar aquel Partido Socialista que también la hizo posible«, ha reiterado.

En su discurso, Feijóo ha recordado que «quienes se esfuerzan por ser dignos herederos de Miguel Ángel Blanco» defienden el estado de derecho y, por eso, aceptan «la anomalía de que los testaferros de aquel terrorismo se sienten en las instituciones que quisieron destruir sembrando el dolor y el horror». Sin embargo, ha subrayado, les provoca «una profunda repugnancia que sean ellos quienes dicten al gobierno democrático los términos de la memoria democrática«.

El discurso de Aznar

«En estas condiciones, ni es memoria ni es democrática. Se trata de un episodio indigno de nuestra democracia», ha concluido el dirigente popular. Sus palabras coinciden con las que, justo antes, ha pronunciado José María Aznar, que ha advertido de que para el Partido Popular «ni una coma de estos asesinos será aceptable nunca en ningún proyecto de memoria«.

El que fuera presidente del Gobierno cuando ETA asesinó a Miguel Ángel Blanco ha lamentado que «los que justificaron aquel crimen, lo anunciaron, amenazaron y los que animaban a matar están entre nosotros» y, por eso ha insistido en que «tiene que quedar claro que la huella indecente de los herederos del terror será borrada y el PP trabajará para que eso ocurra más pronto que tarde», .

En este sentido, Aznar ha advertido de que «no basta con que no maten. Tienen una deuda con la libertad y la vida de todos que no han saldado y no lo vamos a olvidar». Así, el expresidente del Gobierno ha reiterado que la sociedad no puede conformarse cuando digan que tienen los votos de los ciudadanos: «También los tenían cuando aplaudían el asesinato de Miguel Ángel, pero la democracia es también valores, es también dignidad, es también defensa de los derechos y es claridad moral«.

Según Aznar, «las grandes victorias, los grandes momentos, las grandes políticas se definen por la claridad moral que está en el fondo y por la claridad moral y el coraje de las personas que las encarnan» y «esa claridad moral la ponemos nosotros, no ellos«.