Feijóo se ofrece a Sánchez para unos Presupuestos de emergencia por la crisis «profundísima» que viene

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha ofrecido este martes el apoyo de su grupo para negociar los Presupuestos Generales del Estado de 2023 que, ha dicho, deben estar centrados en las necesidades de las familias, los compromisos adquiridos con la OTAN y el decrecimiento de la economía, no en planteamientos populistas ni en las demandas de los socios radicales del Gobierno.

Pero para ello ha considerado imprescindible que el Ejecutivo «cambie de rumbo«. La propuesta de Feijóo llega después de que los ministros de Unidas Podemos advirtieran ayer de que no van a apoyar el incremento de los gatos de Defensa comprometido en la reciente Cumbre de la OTAN ni el aumento en la flota de destructores desplazados por EEUU a la base naval de Rota.

[embedded content] [embedded content]

Feijóo habla de una «profundísima» crisis económica



Durante la reunión del Grupo Parlamentario Popular celebrada en el Congreso para preparar el Debate sobre el estado de la Nación, Feijóo ha advertido que «nos dirigimos con mayor intensidad a una profundísima crisis económica, mientras el Gobierno niega las evidencias y mira hacia otro lado, como hizo el Gobierno socialista en 2007. En lugar de progreso hay más pobreza«, ha apostillado.

[El rechazo de Podemos al aumento del gasto en Defensa aleja a Sánchez de sus terceros Presupuestos]

Por ello también ha considerado necesario que el Gobierno revise los actuales Presupuestos Generales del Estado de 2022 ya que, ha dicho, no reflejan la realidad ni están adaptados a la grave situación actual.

Al respecto, ha recordado que los actuales Presupuestos preveían una inflación del 1,6%, que ya supera el 10%. Las cuentas elaboradas por la ministra Nadia Calviño anunciaban para este año un crecimiento económico del 7% del PIB, que luego ha tenido que rebajar al 4%.

La creación de empleo, ha añadido Feijóo, comienza a dar síntomas de agotamiento: el Gobierno ha celebrado con euforia las cifras de junio, que reflejan el peor dato desde 2008.

El único indicador positivo ha sido la recaudación de impuestos: entre enero y mayo, el Estado ha recaudado 15.600 millones de euros más de lo previsto, gracias a la inflación.

[El PP critica el «posado grupie» de Irene Montero «en Times Square» y pide saber cuánto costó el viaje]

Pero el Gobierno se niega ahora, ha afirmado a Feijóo, a devolver este exceso de recaudación a las familias que tienen dificultades para llegar a fin de mes, a los autónomos y a las empresas, como proponía el plan lanzado por el PP.

Feijóo ha sostenido que el presidente Pedro Sánchez también se niega a «recortar el gasto superfluo del Gobierno más caro, insolidario y amplio de la democracia«, con 22 ministros y 800 asesores.

El líder del PP ha calificado de «falta de respeto a los ciudadanos» que, mientras tanto, se difundan en las redes sociales las fotos de «una ministra [Irene Montero] y sus amigas haciendo turismo en Nueva York pagado con dinero públicos».

Según Feijóo, el presidente Pedro Sánchez ha reaccionado «con más sanchismo ante la debacle electoral de Andalucía. Han redoblado la guerra ideológica ante un enemigo imaginario», ha añadido el líder del PP respecto a la nueva Ley de Memoria Democrática pactada por el PSOE y Bildu. «Sólo buscan división y enfrentamiento, en vez de moderación y estabilidad», ha agregado.

[El PSOE rectifica: la Ley de Memoria investigará hasta 1978 pero hará un «estudio técnico» hasta 1983]

Para «conmemorar el 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, ha añadido el presidente del PP, los socialistas han pactado la Ley de Memoria Democrática con «aquellos que jalean aquel régimen de terror, aun hoy se niegan a condenar el asesinato, participaron, militaron o encubrieron a ETA«.

Ante los diputados del PP, Feijóo ha confirmado que hay «personas muy poderosas que no quieren que Sánchez esté en el Gobierno, que no entiende que en vez de un Gobierno tengamos tres. Personas poderosas», ha dicho, que no entienden que «si una medida es buena, se retrase meses o incluso no se aplique» porque la ha planteado el principal partido de la oposición.

Esas «personas poderosas», ha resuelto Feijóo, «son la mayoría de los ciudadanos. Millones de españoles con nombres y apellidos que están hartos de un Gobierno dividido, que niega la crisis, no actúa contra la inflación y se dedica exclusivamente a resistir unos meses más a cualquier precio».

Feijóo también ha trazado un perfil inquietante de Pedro Sánchez: «No ha dudado en irse cargando a todos los que le rodeaban, a los que le hicieron secretario general del PSOE o le apoyaron para ser presidente del Gobierno tras la moción de censura. La lista es interminable», ha constatado.

La reunión presidida por Feijóo ha servido para diseñar las propuestas que el PP planteará la próxima semana durante el Debate sobre el estado de la Nación. Como presidente del Grupo Parlamentario Popular, Feijóo ocupará un escaño junto a la portavoz Cuca Gamarra, aunque no podrá tomar la palabra.

Sigue los temas que te interesan