Feijóo, Urkullu y Torra se unen para criticar la nueva imposición de Sánchez

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conocer el decreto de cese de actividades con anterioridad a su publicación y poder hacer aportaciones. Además, ha abogado por un «cierre ordenado» en determinados ámbitos, dados los problemas que puede generar un cierre abrupto en determinados sectores, ha informado el Gobierno gallego.

Núñez Feijóo participó este domingo en una videoconferencia en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha informado a los presidentes autonómicos de la paralización de actividades, una «medida excepcional» anunciada ayer que entrará en vigor mañana lunes. Entre los sectores citados por el presidente gallego están las industrias de envases de conserva; la venta por internet; la industria siderúrgica y la metalúrgica, así como las obras en ejecución.

Adicionalmente a estos temas, que Núñez Feijóo explicará en detalle en conferencia de prensa telemática una vez que concluya la videoconferencia, el presidente gallego ha reiterado su preocupación por el suministro de material y ha pedido un mayor esfuerzo en las residencias.

Por otro lado, el lendakari, Iñigo Urkullu, ha criticado la «imposición» de cese de todas las actividades no esenciales durante 15 días, una medida que Euskadi «adaptará con responsabilidad», y ha pedido al Gobierno que aclare de forma inmediata los sectores afectados para evitar «confusión e incertidumbre». Urkullu ha participado este domingo en una videoconferencia en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha informado a los presidentes autonómicos de la paralización de actividades, una «medida excepcional» anunciada ayer que entrará en vigor mañana lunes.

En su intervención ante el resto de presidentes Urkullu ha censurado que «por tercera semana consecutiva» esta videoconferencia «tiene un carácter sólo informativo y no deliberativo». «Comunicar públicamente, antes de reunirnos, decisiones consumadas y no consultadas, no es buen método», ha reprochado el lehendakari a Sánchez, al que ha pedido que «corrija esta distorsión». «Lo dije el primer día: colaboración y cooperación, no es imposición», ha expuesto, al tiempo que se ha comprometido a seguir «actuando desde la responsabilidad y la colaboración». «Pero los principios de lealtad deben ser recíprocos», ha advertido.

Ha comunicado no obstante su voluntad de «mirar adelante, porque la situación lo demanda» y ha anunciando que su Gobierno «adaptará» las medidas anunciadas «con responsabilidad y de acuerdo con las autoridades sanitarias». Se ha mostrado contrario a paralizar todas las actividades no esenciales y ha defendido que esta medida «no era la única posible» y que había «alternativas menos lesivas» como esperar una semana para que el cese coincidiera con Semana Santa y causar así «un menor impacto en la economía, en la industria y, sobre todo, en la protección del empleo». Demorar la paralización de actividades, ha añadido Urkullu, hubiera permitido además «evaluar mejor el efecto del confinamiento en su primera fase».

Otra posibilidad era que cada comunidad autónoma determinara qué actividades son esenciales en su territorio, un planteamiento que Urkullu transmitió ayer a Sánchez «frente a una contraproducente aplicación uniforme de las nuevas restricciones», pero que no ha sido tenido en cuenta, según ha lamentado. «Hoy, el empleo, la economía y el futuro se enfrentan a un panorama peor» dado que cerrarán empresas cuyas competidoras europeas y del resto del mundo seguirán abiertas, ha constatado el lehendakari, que ha preguntado al presidente por las medidas «complementarias» que adoptará «para apoyar al sector industrial y compensar el grave impacto en el empleo y en la actividad productiva» del nuevo decreto.

Por último, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha pedido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que aplique de manera «estricta» el endurecimiento del confinamiento ante el coronavirus y ha exigido medidas económicas para que sean las administraciones, y no empresas y trabajadores, quienes se endeuden. Según han informado fuentes de la Oficina del Presidente catalán, en la reunión de hoy por videoconferencia de presidentes autonómicos Torra ha agradecido a Sánchez que haya acordado paralizar las actividades no esenciales, endureciendo así el confinamiento para luchar contra la propagación del coronavirus, como había pedido «reiteradamente» la Generalitat.

En su intervención, Torra ha trasladado a Sánchez el apoyo del Govern a la hora de ejecutar de manera «estricta» este endurecimiento de las condiciones de confinamiento, al considerar que debe permitir luchar con «eficacia y contundencia» contra el coronavirus, según las fuentes. El presidente de la Generalitat ha exigido que el Estado ponga en marcha un plan de medidas económicas y sociales que dé «seguridad y confianza» a los trabajadores, empresarios y autónomos, así como un plan de recuperación para garantizar la salida de la crisis.

Según las fuentes, Torra ha insistido en que este plan «se tiene que hacer fácil y hacerlo ya», para que empresas y trabajadores tengan la seguridad de que no se tendrán que endeudar para afrontar esta situación de emergencia sanitaria, social y económica, sino que quien lo tendrán que asumir serán las administraciones. Como en la reunión de presidentes autonómicos del pasado domingo, Torra ha reiterado hoy algunas de sus propuestas ante esta crisis, entre ellas establecer una renta de ciudadanía para trabajadores y autónomos y aumentar la liquidez de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas, que en Cataluña suponen el 95 % del tejido productivo. En esta línea, Torra ha planteado la suspensión del pago de impuestos, como el IVA, el IRPF y el de Sociedades, las cotizaciones a la Seguridad Social y el pago de las cuotas de autónomos, así como establecer una moratoria en el pago de créditos e hipotecas.

El presidente de la Generalitat también ha insistido en la reunión en la importancia de que se suspenda el pago de suministros básicos, de que se amplíen las condiciones de fuerza mayor para que las empresas puedan acceder a los ERTE y de eliminar el objetivo del déficit y el techo de gasto para permitir que las autonomías y los ayuntamientos se puedan endeudar para afrontar esta crisis. Además, ha propuesto que se establezcan mecanismos de financiación y de liquidez para los territorios y ha reiterado la necesidad de que se habilite urgentemente un sistema «transparente y eficaz» que garantice el suministro de material de autoprotección y equipamiento sanitario.

En esta línea, el presidente de la Generalitat ha pedido en su intervención que se devuelvan a las autonomías las competencias para poder comprar suministros, pese a que Sanidad ha afirmado en reiteradas ocasiones que no existen impedimentos para que los adquieran, y ha considerado que la «centralización» impuesta por el estado de alarma «no ha funcionado». Como en sus intervenciones públicas, Torra también ha remarcado en la conferencia de presidentes la importancia de que se hagan test masivos a la población para poder actuar de forma «más eficaz» contra el coronavirus.