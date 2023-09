Feijóo y Ortuzar se reunieron en privado sin acercar posturas entre PP y PNV

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el del PNV, Andoni Ortuzar, mantuvieron una reunión privada en torno al pasado 7 de septiembre, de la que no se informó a los medios y que no permitió acercar posturas ante una investidura, dado que los nacionalistas vascos no se mueven del no.

El encuentro privado entre Feijóo y Ortuzar se produjo una semana antes de que el líder del PNV viajase a Waterloo para entrevistarse con el expresident catalán Carles Puigdemont, un encuentro sobre el que sí se difundieron fotografías y del que se informó a la prensa.

El portavoz en el Congreso del PNV, Aitor Esteban, ha confirmado en rueda de prensa el encuentro entre Ortuzar y Feijóo, que había adelantado ETB y que desde Génova no confirmaban ni desmentían, según la número dos del PP, Cuca Gamarra, porque no les gusta «radiar» lo que hacen.

Esteban ha comparecido tras su reunión con Gamarra, en la que ha ratificado que «no hay margen» para una investidura de Feijóo porque el PNV no va a participar en una «conjunción parlamentaria que precise de los votos de Vox».

Sobre la cita entre Ortuzar y Feijóo, el PNV ha defendido que los partidos deben hablar y que no todas las reuniones tienen que ser anunciadas y públicas, sino que «muchas son privadas», mientras que el PP ha subrayado que «no es noticia» este diálogo porque se produce desde que Feijóo llevó a la presidencia del partido.

En todo caso, estos partidos no han acercado posturas y según Esteban ni siquiera han abordado contenidos programáticos ni el PP ha hecho «ofrecimientos concretos».

«Si uno hace las cuentas matemáticas con esos escaños tengo absoluta, pero es que no los tiene, habrá que sumar, llegar a acuerdo y luego restar 33, con lo cual no dará la suma. Insisten, pero hemos sido muy claros y no nos hemos movido», ha sostenido Esteban acerca de la insistencia del PP.

Los nacionalistas vascos subrayan que Feijóo necesitaría los votos de Vox no solo para la investidura, sino también para llevar adelante un programa. Además, otras «circunstancias que tampoco animan mucho a esa investidura», como la llamada a manifestarse contra la amnistía, el rechazo del PP al uso de las lenguas cooficiales en el Congreso o las promesas de derogar y modificar la ley de memoria y la de educación.

El PNV enmarca en las «presiones de todo tipo» en un «mes muy largo» la publicación de encuestas que sitúa a este partido por detrás de EH Bildu en las futuras elecciones vascas y en riesgo de perder la Lehendakaritza.

Por su parte, la portavoz del PP ha lamentado que el PNV no acepte su planteamiento de un Gobierno de Feijóo en solitario para acometer pactos de estado por un periodo de dos años.

Además, preguntada por si el dirigente del PP Esteban González Pons se ha visto con algún representante de Junts, Gamarra ha sostenido que el PP no ha mantenido contactos formales con JxCat «en el ámbito de negociación de una investidura» más allá de los «contactos informales» que ya confirmó Feijóo.