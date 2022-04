Feijóo: "Yo he venido aquí para ganar y gobernar, y reivindico el PP de las mayorías contundentes"

Noticias relacionadas

Alberto Núñez Feijóo ha reclamado este viernes el apoyo de todos los militantes del PP para poder gobernar España, cuanto antes, con una "mayoría absoluta contundente" similar a las que obtuvieron los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy: "Daré todo de mí mismo para que el PP vuelva a conseguirlas", ha señalado.

"Yo he venido aquí para ganar y gobernar. Si no, no hubiera venido. Lo vamos a intentar hasta el último aliento, mi compromiso no tiene fecha de caducidad", ha afirmado en la primera jornada del XX Congreso nacional del Partido Popular que se celebra este fin de semana en Sevilla.

Durante la presentación de su candidatura a la presidencia nacional del PP, Feijóo ha recordado que durante sus 30 años de trayectoria política sólo ha permanecido tres años y medio en la oposición. "Me siento más seguro gobernando que haciendo oposición", ha ironizado. Es más, ha dicho que le gustan y "reivindica" las "mayorías contundentes", algo que entiende que no está reñido "con escuchar a todos".

Núñez Feijóo ha reconocido que no le ha resultado fácil el paso de optar a la presidencia del PP: "No es la mejor decisión para mi familia", ha afirmado, "no es lo más cómodo para mí, tengo un vínculo con Galicia indestructible, esto no estaba en mis planes", ha recalcado.

Pero el "abrumador" respaldo que durante las últimas semanas ha recibido de los afiliados le ha confirmado en la voluntad de trabajar para que "España sea el sitio en el que quiero que crezca mi hijo", ha dicho visiblemente emocionado.

"Estoy en el último cuarto del tiempo de mi vida política, no aspiro más que a servir a mi país y a mi partido, no tengo ninguna otra ambición personal", ha señalado, "he decidido ofrecer lo mejor de mí mismo para mi país y para mi partido, en este orden".

Palabras para Casado

A lo largo de la tarde del viernes, se han sucedido en el Palacio de Congreso de Sevilla las intervenciones de los expresidentes José María Aznar (que por vídeoconferencia, debido a que ha dado positivo en Covid, ha advertido sobre la gravedad de la situación española), Mariano Rajoy (en un tono mucho más desenfadado) y Pablo Casado, quien ha pronunciado un emocionado discurso de despedida.

Cuando ha tomado la palabra Alberto Núñez Feijóo, pasadas las 8 de la tarde, ha reivincicado el legado de todos los líderes que le han precedido en la presidencia del PP. Pero ha dedicado palabras especialmente cariñosas a su mentor político, Manuel Fraga ("nuestro presidente fundador, un padre de la Constitución") y a Pablo Casado.

De Casado ha reconocido el "esfuerzo que ha hecho por sujetar la bandera del PP en los tramos del camino de enorme dificultad e incertidumbre. Mantuvo la bandera del PP hasta que la entrega hoy con un enorme esfuerzo de generosidad".

Alberto Núñez Feijóo ya había anunciado en las últimas horas que incorporará a su equipo a Cuca Gamarra como secretaria general (será relevada como portavoz en el Congreso de los Diputados, según ha sugerido) y al actual consejero de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, como coordinador general.

El Comité Electoral del PP estará presidido por Diego Calvo (presidente del PP de La Coruña), mientras que el Comité Nacional de Derechos y Garantías estará dirigido por el expresidente de la Junta de Extremadura José Antonio Monago.

Este viernes Alberto Núñez Feijóo ha anticipado además el nombre de los vocales que formarán parte de su Consejo Ejecutivo Nacional (CEN), que se reunirá por primera vez el domingo. Entre ellos, apenas hay miembros del equipo de Pablo Casado.

Formarán parte de este órgano, a propuesta del nuevo líder del partido, el ex ministro de Sanidad y Consumo José Manuel Romay Beccaría (que fue quien designó a Feijóo en sus primeros destinos de la Administrador como presidente de Correos y director del Insalud), la valenciana María José Catalá, con opciones de ser la próxima alcaldesa de la tercera ciudad de España, Manuel Cobo Vega (Madrid), Elena Candia López (Galicia) y Pilar del Olmo Moro (Castilla y León).

Los 35 vocales

Entre los 35 restantes vocales del Consejo Ejecutivo Nacional (CEN) se encuentran el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, Alfonso Serrano (portavoz del PP en la Asamblea de Madrid y hombre de la máxima confianza de Isabel Díaz Ayuso), el ex ministro de Exteriores José Manuel García-Margallo, la ex ministra de Sanidad Ana Pastor, Ana Beltrán (Navarra), Iñaki Oyarzábal (País Vasco) y los dos vicepresidentes de la Xunta de Galicia: Alfonso Rueda y Francisco Conde López.

Del mismo modo, se incorporan a este órgano de dirección Luis Barcala y Alberto Fabra Part (Comunidad Valenciana), Juan Manuel Ávila Gutiérrez, José María Bellido Roche, Ramón Fernández-Pacheco Monterreal y Loles López Gabarro (por Andalucía), Lucía Fernández Alonso y Enrique Núñez Guijarro (por Madrid), José Manuel Baltar Blanco (Galicia), María de los Llanos de Luna Tobarra y Óscar Ramírez Lara (por Cataluña), Paloma Sanz Jerónimo y Antonio Silván Rodríguez (por Castilla y León).

Completan la lista Emma Buj Sánchez (Aragón), Pablo González Menéndez (Asturias), María José González Revuelta (Cantabria), Fernando Manzano Pedrera (Extremadura), Pablo González Menéndez, Ana Guarinos López y Israel Pérez Jiménez (Castilla-La Mancha), Joaquín Buendía Gómez y Visitación Martínez Martínez (Región de Murcia), Emilio Navarro Castanedo y Hipólito Suárez Nuez (Islas Canarias), Sandra Fernández Herranz (Islas Baleares), Yolanda Bel Blanca (Ceuta) y Sofía Acedo Reyes (Melilla).

También forman parte del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) los 17 líderes autonómicos del PP y los de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En la primera convocatoria de este domingo, Núñez Feijóo propondrá la aprobación de otros cargos relevantes, como los distintos vicesecretarios de su ejecutiva.

