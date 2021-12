Feliz Navidad – La Gaceta de la Iberosfera

Los que hacemos La Gaceta de la Iberosfera deseamos que todas(*) las personas de buena voluntad pasen una Feliz Navidad. Nada de lo que seremos, lo que somos y lo que fuimos, incluida la gesta formidable de la Hispanidad, sería posible si, hace poco más de dos mil años, Dios hecho hombre no hubiera nacido en Belén.

(*) N. de la R.: Todas las personas de buena voluntad, a excepción de los individuos que pertenezcan a alguno de los siguientes grupos: aquellos que usan el lenguaje inclusivo y el desdoblado, los de la leyenda negra, los que llaman «Estepaís» a España, los corruptos, los equidistantes entre el bien y el mal, los que desean «felices fiestas» por no decir la palabra «Navidad», los cuentanubes, los que montan belenes laicos, los explotadores, los pagafantas del socialismo, los destructores de empleo, los globalistas, los multiculturalistas, los del apocalipsis climático que se compran un apartamento en primera línea de playa, los que invitan a los ilegales a las casas de los demás, los tertulianos con parámetros, los que usan dos plazas para aparcar su auto, los que dicen que un ser humano es un saco de células, los envidiosos, los resentidos, los indigenistas, los curas que no creen en Dios, los que sacuden el árbol, los que recogen las nueces, los que dicen que el comunismo es bueno para el hombre, los ofendiditos, los que aseguran que todas las religiones son iguales, los que harían desaparecer los Ejércitos, los que usan nuestro dinero para regalar derechos inventados, los que rechazan la energía nuclear por motivos ideológicos, los positivistas jurídicos, los desmemoriados históricos, los que llaman inmunizados a los vacunados, los que ensoberbecen, los ensoberbecidos, los melindrosos, los que piensan que el fin justifica los medios, los energúmenos, los rufianes, los vendidos, las feminazis y sus planchabragas, los que viajan por la cara y sin necesidad en Falcon, los que son fuertes con los débiles, los que dijeron que sólo habría uno o dos casos de covid, los que dijeron que las mascarillas no servían para nada, los que luego se desdijeron de todo lo dicho, los ideólogos de la miseria, los que, quitando a los serbios, se alegran de que Djokovic le gane a Nadal; los que lo volverán a hacer, los que permitirán que lo vuelvan a hacer, los que nos obligan a ir en un solo sentido por calles peatonales, los que olvidan su Historia, los que la manipulan, los que reabren heridas, los que le quieren ganar una guerra a un muerto, los que dicen que los hijos no son de los padres, los que trafican con las miserias de los seres humanos, los conocidos de vista que les preguntas qué tal y te lo cuentan, los multimillonarios progres, los ciudadanos del mundo, los que no defienden su frontera, los que desprecian la lengua española, los que no acatan las sentencias, los que permiten que haya quien no acate las sentencias, los que ordenarían un código rojo, los que celebran la pachamama, los menoreros, los que compadecen a un violador, los sectarios, los que pintan líneas rojas en la arena, los que vetan fallas satíricas, los que jamás desembarcarían en Normandía, los funcionarios que se ponen enfermos dos días por semana, los que van en pantalón corto a un velatorio, los que dicen que no hubo Descubrimiento, sino encuentro; los que llevan una insignia de la Agenda 2030, los que creen que los de Madrid contagian más, los que serían capaces de quemar una iglesia, los que dicen que el sexo es una construcción social, los caviares, los que usan nuestro dinero para resucitar lenguas muertas, los sepulcros blanqueados, los que confunden legal con legítimo y los que pactarían hasta con el diablo.