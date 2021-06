Filadelfia: La Justicia falla a favor del centro católico de adopción que no entrega niños a parejas LGBT

El Tribunal Supremo dictaminó por unanimidad el jueves que la ciudad de Filadelfia violó las protecciones religiosas cuando la ciudad decidió cortar los lazos con una agencia de adopción católica por sus políticas de no entregar a los niños de acogida a parejas LGBT.

El grupo, Catholic Social Services (CSS) argumentó que «los intentos de Filadelfia de excluir a la Iglesia Católica del cuidado de acogida» violaban la Primera Enmienda.

Los abogados de la ciudad afirmaron que CSS «carece de un derecho constitucional para exigir que el DHS le ofrezca un contrato que omita el mismo requisito de no discriminación que las demás asociaciones de acogida deben seguir cuando prestan servicios para la ciudad».

El Tribunal falló por unanimidad a favor de CSS.

«CSS solo busca una adaptación que le permita seguir prestando servicios a los niños de Filadelfia de una manera coherente con sus creencias religiosas; no pretende imponer esas creencias a nadie más», escribió el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, en una resolución general.

«La negativa de Filadelfia a contratar a CSS para la prestación de servicios de acogida a menos que acepte certificar a las parejas del mismo sexo como padres de acogida no puede sobrevivir al escrutinio estricto, y viola la Primera Enmienda».

Roberts se unió a sus compañeros jueces Stephen Breyer, Sonia Sotomayor, Elena Kagan, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett.

«Como explica la resolución del Tribunal hoy, el contrato gubernamental en cuestión prevé exenciones individualizadas de su norma de no discriminación, lo que desencadena un escrutinio estricto», escribe la jueza Barrett. «Y los nueve jueces están de acuerdo en que el Ayuntamiento no puede satisfacer el escrutinio estricto».

«Hoy, el Tribunal Supremo afirmó acertadamente que la Constitución garantiza a las agencias religiosas la libertad de acoso y discriminación por parte del gobierno debido a sus creencias religiosas sobre el matrimonio», dijo el presidente de Catholic Vote, Brian Burch, en un comunicado.

«Nuestra sociedad ha llegado a reconocer que las personas y las parejas homosexuales no pueden ser tratadas como parias sociales o como inferiores en dignidad y valor», escribió Roberts, citando el caso de Masterpiece Cakeshop.

«En los hechos de este caso, sin embargo, este interés no puede justificar que se niegue a CSS una excepción para su ejercicio religioso. La creación de un sistema de excepciones en el marco del contrato socava el argumento del Ayuntamiento de que sus políticas de no discriminación no pueden admitir desviaciones. El Ayuntamiento no ofrece ninguna razón convincente por la que tenga un interés particular en negar una excepción a CSS mientras las pone a disposición de otros.