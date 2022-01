Fiscal Aguilar, ¿está usted ahí? Tsunami de odio a España de una seguidora de Puigdemont: «África empieza del Ebro abajo», «en el reino de Ñordor hay mucha mala hostia»

Una seguidora de Carles Puigdemont, de nombre Txell, explica en un hilo en twitter que los catalanes “no somos iguales” que el resto de españoles y para argumentarlo relata su último viaje a Sevilla. Este hilo, pese a haber recibido críticas, tiene también muestras de apoyo de independentistas.

“Esta semana por motivos personales he bajado con mi coche en Sevilla”, indica, además de remarcar que “cuántos sales de nuestro pequeño país te das cuenta de que no somos iguales”. Txell señala que “he visto un festival de toros Osborne-fascistas por doquier, la figura de Pedro Ximénez, y cantidades de banderas españordas”.

También lamenta que en la capital de Andalucía ha visto “muchas mujeres con la marscarilla de Vox y como no podía faltar, las pulseritas españordas, en las muñecas”. “Siempre me he sentido en un país extraño”, remarca, además de sentenciar que “me he sentido más extranjera que nunca”.

Txell asegura que “no es que nos sintamos superiores pero les he oído hablar entre ellos y realmente estando anclados en el siglo pasado”. También dice que las mujeres de Sevilla, pese a ser “más jóvenes que yo”, tenían “unas conversaciones que no sabía si reír o llorar”.

Igualmente relata un incidente “ya de vuelta, en una gasolinera de los Monegros” con “un tío, con banderita españorda”. “¡No vayais a la península si no es estrictamente necesario!”, concluye.

Este hilo ha recibido muestras de aprobación por parte de independentistas que añaden que “hacia el sur no he pasado nunca de Valencia, y pienso continuar así hasta que me muera”, dice uno. “África comienza del Ebro abajo”, asegura otro. “somos dos países distintos”, resume un tercero.

También hay quien afirma que “no cabe duda es de que en muchos aspectos somos diferentes”. “Acabo de llegar de estar fuera tb unos días y ….justo pensaba lo mismo”, indican. “Hace años que no he puesto los pies en ñ, y ahora ya he desconectado del todo”, reconoce otro. “En el reino de Ñordor hay mucha mala hostia”, sentencian.

Comparte este artículo