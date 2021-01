Forcadell, también fuera de la cárcel para hacer campaña en las catalanas

La expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha salido este sábado de la prisión de Wad Ras, tras serle concedido el tercer grado penitenciario, y se ha reencontrado con el líder de ERC, Oriol Junqueras, que también se encuentra en régimen de semilibertad y que ha acudido a las puertas de la cárcel.

La Generalitat ha vuelto a conceder el tercer grado a Forcadell, que el Tribunal Supremo había revocado, quien ha salido un día después que el resto de líderes independentistas presos, en pleno inicio de la campaña electoral del 14F en Cataluña.

Nada más salir de prisión, Forcadell se ha fundido en un abrazo con Junqueras, rodeada de otros dirigentes de ERC, incluido el vicepresidente del Govern y candidato a la presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès.

Fuentes de ERC han destacado que Junqueras y Forcadell no habían tenido ocasión de volver a verse físicamente desde el juicio del ‘procés’ celebrado en 2019 en el Tribunal Supremo. En unas breves declaraciones a su salida de la cárcel, Forcadell ha hecho un llamamiento a la participación el 14F, para que «ningún voto independentista se quede en casa».

Según Forcadell, es «normal» que haya quien tenga «miedo» de acudir a un colegio electoral el 14F en plena tercera ola de la pandemia de covid, pero en ese caso ha recomendado votar por correo.

Junqueras ha hecho un llamamiento para ganar «a los de siempre» en las elecciones haciendo posible que Esquerra Republicana tenga «una mayoría lo más sólida posible en el Parlament» y un Govern liderado por Pere Aragonès.

El exvicepresidente del Govern ha dicho que le parece curioso que «se pongan nerviosos» aquellos a los que él ha denominado como «los de siempre», y que son los que han tenido la presidencia de la Generalitat en las últimas décadas -convergentes y socialistas-. «Es curioso -ha apuntado Junqueras- porque nosotros no insultamos ni faltamos el respeto, no nos dedicamos a destripar a nadie, sino que nos limitamos a explicar nuestro proyecto y obra de Govern, y esto no lo pueden soportar y chillan, y nos distraen de nuestro objetivo de ayudar a la gente».

«Sin duda hay muchas cosas que hacer, y sin duda también hay que intentar siempre hacerlas mejor», ha indicado, «pero también es cierto que hemos hecho las cosas mucho mejor que otros, y pedimos tener la oportunidad de disponer de una mayoría lo más sólida posible en el Parlament a fin de que la presidencia de la Generalitat la desempeñe Pere Aragonès».

El líder de ERC ha pedido, asimismo, «no caer en las provocaciones de los de siempre, no contagiarse del desánimo, porque nos quieren contagiar sus incapacidades y sus vicios, y los de siempre se ponen muy nerviosos cuando explico que, con 90 años de historia, ERC no tiene ni un solo caso de corrupción, y ellos no pueden decir lo mismo, porque tienen muchos».

Ha advertido, en este sentido, que «cada euro robado por la corrupción es un euro que no podemos poner en las escuelas del país, que se roba a los ciudadanos, y nosotros no robamos, no somos corruptos, no tenemos ni un solo caso, y por esto se ponen tan nerviosos y se desesperan» los que sí los tienen. «Por esto es tan importante -ha insistido- que la gente vote a ERC, a los que quieren la independencia y la república, sí, pero también un Govern decente y honrado».

Por su parte, los dirigentes de JxCat en semilibertad por el 1-O, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull y Quim Forn, han advertido de que no renunciarán a sus ideas ni se «rendirán» y han instado al Estado a respetar el resultado de las urnas de las elecciones catalanas del 14 de febrero.

En el segundo día de campaña, Junts ha celebrado un acto en la Avenida Lluís Companys de Barcelona, lugar habitual de concentraciones soberanistas para protestar frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Este acto ha contado con la presencia por primera vez en campaña de todos los presos del partido en tercer grado, que han compartido escenario con la aspirante a la presidencia de la Generalicad, Laura Borràs, y otros candidatos.

A través de videoconferencia desde Bélgica, también ha participado el expresidente catalán y líder de JxCat, Carles Puigdemont, huido de la justicia tras el 1-O.

Puigdemont ha abogado por que «abandonen toda esperanza aquellos que crean que JxCat va a renunciar a los aprendizajes del 1 de octubre», y ha pedido a los electores que «desconfíen de los que dicen que aquello -el referéndum unilateral- no cuenta o ya no vale».

Ha subrayado que lo que más teme al Estado es que el independentismo gane el 14F y ha pedido al soberanismo que no tenga «miedo a ganar». «Si ya sabemos cómo ganarles, no hay que dejar pasar esta oportunidad», ha enfatizado Puigdemont, que ha añadido que «no hay futuro sin ambición y que nada se puede construir desde la renuncia y la moral de derrota».