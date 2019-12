Francisco Gómez, politólogo: «El capital extranjero se pensará invertir en un país gobernado por comunistas y socialistas extremos, mentirosos y de poco fiar»

LR. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y colaborador de AD, Francisco Gómez Valencia, analiza pormenorizadamente asuntos de la atualidad española y también de las llamadas tres derechas, reflexionando acerca del futuro que nos aguada si continúan sin alcanzar un acuerdo electoral nque haga frente a la izquierda de Pedo Sánchez y sus socios nacionalcomunistas.Incisivo, reflexivo y cáustico, así opina Francisco Gómez

– Un presidente en funciones rendido al separatismo, el futuro de España en manos de un encarcelado por sedición, la Justicia española, desautorizada una y otra vez; los golpistas catalanes, envalentonados; la sociedad española, fuertemente polarizada. ¿Es ya España un Estado fallido?

Vamos a ver, el termino Estado Fallido es un término coloquialmente utilizado por periodistas y analistas políticos como un recurso recurrente cuando en verdad lo que quieren decir es Gobierno fallido, confundiéndolo con Estado y obviamente no son lo mismo como todo el mundo sabe.

En España afortunadamente no se dan, ni se darán las condiciones para llegar a ese extremo al menos en el entorno de la UE, salvo causas mayores generadas desde las propias instituciones representadas por un Gobierno fuerte que lo provocara, lo cual tampoco es el caso dado que la situación de conflicto solo lo es patente de momento a nivel político y más aún en el ámbito ideológico. Territorialmente se puede decir que hay un par de anomalías, institucionalmente hablando, una ya condenada por sedición, aunque el hecho siga sin solución simplemente porque no se aplican las opciones que marca la Constitución y demás reglamentos establecidos para garantizar la seguridad, al negarse desde las izquierdas el conflicto social, el cual evidentemente existe, y en el segundo caso sabido por todos y al que en su momento ya se dio carpetazo, aunque ahora afloren ciertas manifestaciones públicas de líderes locales, algunos diputados nacionales apoyados por la tensión evidente resultado de un conflicto armado resuelto, pero con representación política al amparo de la Constitución mal gestionada por el bipartidismo, dejando interesadamente las heridas cerradas en falso mientras les ha interesado.

Que la herida infectada históricamente ahora supura de una forma muy peligrosa, es algo de lo que la mayoría simple de los españoles son conscientes, aunque con tres sensibilidades egoístas diferentes que impiden reconducir sus premisas originales. Y que el resto, llámense progresistas de izquierdas, regionalistas interesados y demás minorías sin peso político pero con su electorado fiel, ven una oportunidad de sacar del tablero de juego a uno de los dos monstruos políticos del bipartidismo responsable de la situación actual.

En todo caso no puedo aceptar la descripción de Estado fallido puesto que aunque nos cueste creerlo, los tres poderes funcionan bajo las normas y leyes que legalmente se han establecido. Pero como es verdad que actualmente las condiciones económicas y el bienestar social a nivel general sufren cierta amenaza y el Estado como institución sigue administrando el ejercicio de la ciudadanía, incluso en los territorios inestables, también ante los conflictos sociales asegurando los servicios básicos y monopolizando el servicio de la fuerza para defender a sus ciudadanos de amenazas externas, dentro de un marco de alianzas internacionales, de salud pública y hasta ahora también de integridad territorial, me reafirmo en que lo que estamos sufriendo desde la moción de censura de Pedro Sánchez y demás batiburrillo a Mariano Rajoy de una forma palpable, es un Gobierno en funciones fallido, resultado de su poco peso específico como mayoría desde entonces y esperemos que no lo siga siendo de forma perenne por la cuenta que nos trae.

– Tenemos la impresión de que el PP se haya errático y con el pie cambiado. No de otra forma se puede entender que su portavoz en Bilbao brinde con los herederos políticos de ETA. ¿He perdido el PP el pulso ante el empuje de Vox?

Bueno, personalmente no le doy más importancia ya que no deja de ser un acto institucional y todos hemos permitido que Bildu esté en las instituciones entre otras cosas brindando. Todos conocemos la solución para eliminarlos de la ecuación y no se ha hecho, por lo tanto habrá que plantearse si conviene.

Con respecto a la pregunta sobre el PP, debo decir que no es que haya perdido el pulso sino que en determinados asuntos aceptados por el partido de Pablo Casado no hay debate, entonces quienes quieran obligar a que el PP diga lo contrario de lo que lleva defendiendo muchos años, que espere sentado. Que esta actitud a quienes ya no les votan les parezca una pérdida del pulso político, es que no conoce al PP y por lo tanto desde su óptica solo conciben que se pliegue o se adapte cuando lo que debería suceder es que los tres partidos de centro derecha formen una coalición de cara a las elecciones y después cada cual a sus cosas y a llegar a acuerdos de Gobierno.

– Parece claro que Vox está instalado en el «cuanto peor, mejor para nosotros». Y todo parece indicar que la situación no hará sino empeorar en los próximos meses. ¿Sitúa esto en imparable el crecimiento de Vox?

Absolutamente pero con matices; es decir, aunque hay un poso de españoles muy importante que estaban adormecidos ante ciertos temas tabú impuestos por el bipartidismo y los medios de comunicación. Creo que la franquicia de Abascal seguirá creciendo en caso de nuevas elecciones sin llegar al deseado sorpasso al PP por su derecha, pero debo recordar que a nivel local y autonómico Vox prácticamente no existe de momento y, por lo tanto y teniendo en cuenta que es un partido con la pirámide de representatividad institucional invertida, además de con importantes crisis territoriales al estar fabricado artificialmente con estructuras de aquella manera, por decirlo suavemente, tampoco es de momento de gran ayuda salvo cuando ejerzan como ese gran bufete de abogados seleccionados a dedo y ahora también financiado públicamente con las subvenciones que le corresponden.

En fin, representan una de las tres partes del centro derecha cuyo egoísmo nos puede llevar a la quiebra más absoluta de no entenderse como coalición como dije antes.

– El éxito de Vox consiste en ofrecer soluciones fáciles a problemas complejos. Lo vemos estos días con motivo del fuerte debate sobre nuestra continuidad o no en la UE. El problema para partidos como el PP es que necesitaría un ambiente de calma para mejorar sus resultados, mientras que las turbulencias no le beneficiarían. ¿Obliga esto al PP a cambiar de estrategia?

Depende de quien lo pregunte, quiero decir, bajo el prisma de alguien a la derecha del PP seguramente sí y considerando además de forma osada e incluso chulesca propia de alguien que no tiene mucho que perder de boquilla, que deben ceder ante una fuerza menor en el Congreso y por supuesto a nivel local y autonómico, pues es evidente, pero yo lo veo harto complicado ya que no tienen por qué hacerlo. De hecho estoy convencido que en el PP aunque ya suenan las alarmas, la estabilidad que otorgaron las elecciones locales y autonómicas y la subida de 66 escaños a los 89 actuales, les hacen pensar que hay recorrido por el centro.

En cuanto a los debates edulcorados por los verdes como el tema del Spexit desde las redes sociales, no deja de ser más que ruido infame y gratuito. Hay que recordar que ya que están mamando de la teta como todos los demás.

– ¿Peligra el liderazgo de Pablo Casado?

De momento no y mientras que no suenen campanas de unificación del centro derecha mediante una nueva Alianza Popular como hizo Don Manuel Fraga, menos todavía.

Y de producirse un acuerdo de coalición de cara a unas nuevas elecciones, tampoco.

– ¿Cómo percibe la situación económica para el 2020?

Supongo que las posibles injerencias del Gobierno del Frente Popular sobre las autonomías más prosperas gobernadas por el PP, provocarán cierto desasosiego en la clase empresarial, provocando menos inversión de la prevista y más desempleo además del ya conocido y esperado estrangulamiento a los autónomos vía impuestos y a la clase media del mismo modo.

Por otro lado el incumplimiento de los compromisos con la UE y la perdida continuada de protagonismo en las negociaciones sectoriales en Bruselas, harán más daño si cabe a los sectores primarios favoreciéndose probablemente a nuestros competidores de dentro y fuera de la UE.

– ¿Peligran las inversions etranjeras ante la situación actual de inestabilidad?

Salvo que les aten en corto y les aprieten bien los machos desde Bruselas, los grandes capitales empezarán a salir por la gatera si la presión fiscal aumenta como es de esperar y el capital extranjero se pensará dos veces invertir en un país gobernado por comunistas en lo social y socialistas extremos, mentirosos y de poco fiar, por mucha Nadia Calviño que quieran vender hacia el exterior como vicetiple farisea y cuentista de su admirado Pedro, sabiendo que de puertas para adentro tenemos a “la chiky” Montero, la de los 1.200 millones de euros para aquí y para allá, como el que quiere la cosa a Pablo y señora de su casoplón; a Garzón, el ilustrado comunista con piel y gestos de capitalista veraniego y ahora también navideño a la sombra de su árbol para celebrar el solsticio y ya veremos si al incalificable y genuino Echenique…

Debo reconocer que como ciudadano de a pie, estoy tan perdido, sorprendido, descorazonado, desilusionado y amargado ideológicamente por el desacuerdo manifiesto entre las tres mal llamadas derechas, por todo y a todas horas, que a veces creo que igual nos merecemos lo que nos pueda pasar que poniéndonos en lo peor y desconfiando al máximo de Sánchez, Iglesias y compañía podría llegar a ser extremadamente grave institucionalmente, ya que como es evidente, desde tiempos de Zapatero, la izquierda no respeta las reglas de juego y por eso el cabreo con Rajoy por su inactividad además de su invitación a irse a una buena parte del partido.

De esos barros estos lodos que como politólogo me toca en esta ocasión tratar de explicar sin que se me note demasiado la vena negacionista puesto que la realidad es tal y como es, aunque no nos guste y sabemos quiéns son los culpables y seguimos sin remediarlo. Me considero un euroescéptico, ya que aunque nos maltraten, siempre será mejor estar que no estar pese a regalar parte de nuestra Soberanía, salvo que se sea una potencia internacional al amparo de EEUU y por último, la vena republicana a tenor de los últimos movimientos inexplicables de la Casa Real que se podrían resumir en la siguiente pregunta: ¿Qué prefiere, Majestad, Estoril o Roma?