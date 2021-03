Francisco Vázquez, ex secretario provincial de Vox Málaga, a calzón quitado: «Si hubiera hoy elecciones internas, las gano de calle. La militancia está conmigo»

AD.- Si las aguas en Vox Málaga no se hallaban lo bastante revueltas, ahora se abre un nuevo frente de oposición interna encabezado por el ex secretario provincial Francisco Vázquez. Número 3 de la candidatura crítica de Enrique de Vivero, Vázquez ha elegido Alerta Digital para hacer públicas sus intenciones y romper un silencio que ha mantenido desde la dimisión del ex coronel de La Legión. Sin pelos en la lengua, nuestro interlocutor desgrana algunas claves que a su juicio permitirían al partido salir del bucle de su actual polarización en bandos aparentemente irreconciliables. Sostiene sin ambages que cuenta con el apoyo de la mayoría de los afiliados y no duda que, de repetirse elecciones internas, se las llevaría «de calle». Francisco Vázquez ha hablado con nosotros a calzón quitado.

– ¿Percibe en Málaga la misma situación de bloqueo que percibimos nosotros?

El partido está paralizado y no se toman decisiones porque nadie tiene la autoridad moral para hablar en nombre de un colectivo al que saben que no representan. Ya hasta dimiten los cargos que han sido elegidos a dedo. No quieren aceptar el mandato de los militantes, que fue muy claro hasta en dos ocasiones. Y el problema para ellos es que la militancia ha madurado y ya no es la misma.

– ¿Por qué dimitió Enrique de Vivero?

Por un malentendido de dos personas mayores. El partido no tiene ni una sola prueba documental del supuesto trato entre ambas partes. Todos son conjeturas. Madrid nunca quiso que tomáramos las riendas del partido. Pienso que Enrique de Vivero actuó con excesiva prudencia. Yo le propuse entrar en la sede, celebrar una reunión y nombrar a todos los cargos, incluidos los coordinadores, pero él se opuso.

– ¿Le ha decepcionado Patricia Rueda?

Sí, profundamente. Me ha encontrado siempre que me ha necesitado y siempre le di mi apoyo incondicional. Solo una vez la necesité de verdad y me dio la espalda. Cuando la nombraron presidenta provisional de la gestora, le pregunté si el partido me quería o no. Su respuesta fue que teníamos que remar todos juntos. Le hice la misma pregunta a Jacobo Vázquez y me dio la misma respuesta.

– ¿Cuenta usted con apoyos dentro del partido?

La afiliación está conmigo. Precisamente, por la confianza que han depositado en mi merecen que sean ellos los que cojan las riendas del partido. La afiliación merece descansar y disfrutar de un partido fuerte y unido en el carácter invencible de su gente, y no teniendo a dirigentes que juegan con los sentimientos de las personas.

– ¿Significa esto que en un futuro podría usted postularse como candidato a presidir Vox Málaga?

No me importaría dar ese paso. Es más, necesito estar en un puesto de responsabilidad dentro del partido para devolver el favor a los afiliados que me han dado su apoyo. Si hubiera elecciones internas, las gano de calle. No lo dude. Para eso sin embargo es imprescindible que Madrid dé ejemplo de esos valores que tanto reivindica el partido, tales como la transparencia, el honor y la lealtad…

– ¿Quién le ha decepcionado más dentro del partido estos últimos meses?

Jacobo Vázquez, Marcos Cruz y Patricia Rueda. Cuando presentamos nuestra dimisión, Marcos Cruz nos aplaudió y nos dijo que habíamos llevado a cabo un acto de honor, que el partido necesitaba a más gente como yo. Me mintió.

– ¿Qué opina de la labor de Antonio Sevilla al frente de la Gestora?

No ha hecho nada y no ha evitado que haya dos bandos; por un lado, él y Antonio Luna, y por el otro, el resto de los concejales. Es significativo que no se haya reunido aún con los representantes municipales. El problema de Antonio Sevilla es que se lo ha encontrado todo hecho. Fue elegido a dedo para concejal en Torremolinos y ahora ha sido elegido a dedo para presidente de Vox Málaga.

– ¿A qué atribuye que Vox apenas hable de inmigración ni de esas cosas de las que hablan tanto los partidos patriotas europeos?

Han quemado ya ese cartucho. A la hora de la verdad, a veces falta el valor de hacer las cosas que decimos que vamos a hacer. Me preocupa el problema migratorio, que ciudades como Madrid y Barcelona estén ya perdidas. Ojalá los inmigrantes viniesen con los papeles en regla y llevasen una vida digna.

– ¿Le molesta que le llamen ultraderechista?

En absoluto. Lo soy y me siento muy orgulloso de ello.

– ¿Qué le sugiere el nombre de Franco?

Solo con escuchar su nombre se me ponen los vellos de punta.

– ¿A quién votaría el 4 de mayo si viviera en la Comunidad de Madrid?

A Isabel Díaz Ayuso. Lo está haciendo muy bien y está demostrando que la izquierda no hace otra cosa que hacerle la vida imposible. En Isabel Díaz Ayuso nos reconocemos mucha gente de Vox.

– ¿De qué se arrepiente Francisco Vázquez?

De haber confiado en mi partido.

– ¿Justifica usted el boicot a AD que se hace desde algún sector residual de Vox?

Para nada. Alerta Digital es el periódico de Vox Málaga. Y lo dice alguien que no tiene demasiadas cosas que agradecerle a este medio; tengo un buen perder y no me importa. Nadie nos tiene qué decir con quién hablar o qué leer. Así es la prensa, a unos gusta más y a otros menos. De Alerta Digital me gusta la información continuada que da de Vox Málaga. Me gusta menos cuando habla mal de algunos afiliados.

– ¿Se reuniría hoy con Patricia Rueda?

Si me llama y me da una explicación convincente de por qué me dejó abandonado, sí. Contaré algo que nunca he revelado: fui yo quien sugirió el nombre de Patricia Rueda a Marcos Cruz, y a las dos horas de yo decírselo, la nombraron.

Por eso es necesario insistir en no jugar con los sentimientos de los afiliados. Las bases son muy importantes en los momentos delicados, y éste lo es. Por eso, insisto, necesito estar en un puesto de responsabilidad y agradecer a las bases lo que han apostado por mí. Las bases tienen que tener como referentes a más dirigentes que defiendan el honor y la lealtad, y no que se vayan siempre al sol que más calienta.

– ¿Cree que Madrid debería disolverse la Gestora?

Sí, y si no, la disolveremos nosotros. Yo estoy en este partido porque me lo pidió Santiago Abascal en un acto que celebró en el Colegio de Médicos. Me dijo que se necesitaba gente joven y que me afiliara. Comencé cogiendo firmas para las primeras elecciones europeas de Vox. Así que mi compromiso con estas siglas datan de muy antiguo.

– ¿Qué opina de los nuevos coordinadores municipales y zonales?

Que son los mismos que perdieron dos veces las elecciones. Tengo valiosas capturas de pantalla y videos de algunos de ellos lanzando difamaciones contra nuestra candidatura. De seguir Vox Málaga en las actuales manos, sufriremos una hecatombe absoluta en las municipales.

– ¿Es solo responsabilidad de los dirigentes de Vox Málaga lo que está pasando?

Parece claro que la línea organizativa la tienen hecha a nivel nacional. Mandé un audio a Ortega Smith explicándole la situación que vivimos, y me bloqueó. El mismo audio también se lo envié a Marcos Cruz, y también me bloqueó. Puede decirse que a nivel organizativo, muy bien no lo están haciendo.