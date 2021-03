Francisco Vázquez, ex secretario provincial del partido de Abascal en Málaga: «Al final, Vox es más de lo mismo, unos pocos se ponen las botas a costa del trabajo de muchos»

En el acto celebrado ayer por Javier Ortega Smith en la capital malagueña ante 150 personas descolló la figura del ex secretario provincial, Francisco Vázquez. Este técnico en ventas de 46 años representa para muchos la conciencia crítica del partido y la voz de muchos militantes que no se atreven a proclamar las verdades que él defiende. Sorteando al elefantiásico equipo de seguridad presente en el acto, Vázquez tuvo el coraje de repartir un comunicado a la mayoría de los congregados. Se trató de todo un aldabonazo en favor de las bases y en contra de la deriva de unos dirigentes devenidos en casta pura y dura. Con la misma rotundidad, Vázquez se asoma a las página de AD para darnos una sucinta explicación de los hechos que desencadenaron su acto de protesta.

– La primera pregunta es obligada. ¿Qué valoración hace del acto de ayer en calle Larios?

Fue un desastre. Dicen que fueron 150 personas, de las que 30 ó 40 eran cargos del partido. Estamos hablando de un mitin en la entrada de calle Larios, con Javier Ortega Smith, un sábado por la mañana. La gente pasaba, miraba y seguía su camino. Hace solo un par de años, no habría cabido un alfiler.

– ¿Y por qué cree que hubo tan poca asistencia?

Muy fácil. La estructura que se ha montado ha sido con el equipo que perdió las primarias; un equipo que se ha nombrado a dedo, como bien se apuntaba en una pintada aparecida en la fachada de la sede: «a dedo». Y ese equipo, sin premiar la meritocracia, ha escogido a coordinadores que ya estaban en la estructura anterior; que algunos son muy buenos, pero la mayoría no ha sido capaz de movilizar ni a una sola persona cuando han montado mesas informativas. De hecho se han montado mesas informativas solo con la mesa, sin el toldo. Y estas personas ahora son coordinadores o coordinadores de zona.

– Le hemos oído reivindicar a las personas pertenecientes a la candidatura de Enrique de Vivero como las únicas que están demostrando una cierta eficacia…

Y es así. La Gestora elegida a dedo está echando mano de la estructura de coordinadores que montamos nosotros, que son los únicos que están introduciendo algunas dosis de mesura y sentido común. Se les está dando cargos de segundo nivel para mantener ordenado al partido, pero este popurrí de unos y otros no va a funcionar. Parece como si alguien intentara hundir a Vox Málaga. No entiendo para nada las formas que tiene Javier Ortega Smith y todos sus subalternos: Marcos Cruz, Jacobo Vázquez, Tomás Fernández… Es como si compitieran entre ellos para ver quién lo está haciendo peor. Ni a conciencia lo pueden hacer peor.

– ¿Tuvo usted problemas ayer al repartir el comunicado entre los asistentes al acto?

Ayer, cuando me planté en calle Larios, mi miedo era que no pudiera acercarme a la cabecera del mitin, ya que me esperaba media calle abarrotada. Lo que me encontré fue algo muy distinto. Había solo cuatro gatos. Y entre esos cuatro gatos, la escolta de Ortega Smith, que no me quitaba ojo. Un escolta se me pegó para decirme todo el rato que incumplía una normativa, según la cual no se puede repartir panfletos en la acera. Como si yo tuviera 14 años. Jacobo Vázquez no dejaba de estar pendiente de mi. Un hombre que ha sido puesto a dedo, que cobra del partido, que miente por el partido, que engaña para el partido y que ahora teme a los que tanto trabajaron por Vox, explica el por qué estamos como estamos. Es que no hay palabras para describir todo esto, salvo que se trata de una vergüenza.

– ¿Y cómo reaccionaron sus compañeros a su escrito?

Algunos me saludaron, otros agacharon la cabeza, porque están aceptando el tongo, y eso es un reflejo de la situación actual de España: aceptar lo que hay y no luchar contracorriente. Este es el partido de los valientes.

– De todo lo que vio, ¿qué fue lo que más le desagradó?

Hubo muchas cosas. Por ejemplo, ver ayer a los jóvenes con los pinganillos colaborando con la seguridad. A alguno se le recompensará con un puesto de segunda línea en la sede. Mire, en la estructura de partido que yo había planteado inicialmente, los jóvenes iban a ser los coordinadores e iban a estar en las principales vicesecretarías. Es una pena que se eche mano de estos jóvenes para el trabajo duro, sin recibir nada a cambio, y que el día que tengan que recoger sus merecidos frutos, venga alguien como Patricia Rueda, o como Jacobo Vázquez, y que alguien de arriba les diga: afiliaros a Vox e inmediatamente tendréis un cargo. Los jóvenes que hoy les están ayudando a conseguir sus objetivos, algún día se darán cuenta que han estado trabajando para terceros, y encima gratuitamente. Cuando se trabaja gratis para un partido, los frutos tiene que recogerse.

– Sostiene usted que Vox se ha convertido en casta política…

No lo digo yo, lo dicen los hechos. Tenemos el ejemplo de Pablo Iglesias y su mujer, ganando cada uno un salario de 12.000 euros mínimo más dietas; es decir, que entre los dos se llevan a su casa unos 25.000 euros mensuales. No predican con el ejemplo; por ejemplo, repartiendo parte de sus bienes a esa juventud que está destrozada. Pero es que en Vox tenemos a Iván Espinosa de los Monteros y a Rocío Monasterio, ambos diputados. Esto no es dar ejemplo. Que los dos son válidos. Por supuesto. Pero lo más lógico habría sido que uno de los dos cediera su acta de diputada a un joven preparado y sin trabajo. No vale decir que luchamos contra el paro y por la juventud quedándonos nosotros con el caramelo y dándole a los jóvenes el envoltorio del caramelo. Esto no es dar ejemplo. Esto es una vergüenza. Al final, Vox es más de lo mismo, unos pocos se están poniendo las botas a costa del trabajo de muchos.

– Ha citado usted el caso de Patricia Rueda.

Cuando apareció Patricia Rueda en la sede por primera vez yo estaba allí. Vino el antiguo presidente provincial con ella y me la presentó. Todos los compañeros hicieron la misma pregunta: quién es esta mujer, de dónde ha salido. Esta mujer tenía un puesto de trabajo, no entro a valorar si bueno o malo, pero tuvo la oportunidad de dejarlo para tener otro mejor. ¿Por sus méritos? No, solo porque alguien la eligió a dedo. Ese día, todos los que estábamos en la sede tendríamos que haberle dicho al presidente que se estaba equivocando, pero no lo hicimos. Hoy Patricia Rueda no es capaz de devolverte una llamada. Es una vergüenza. Cómo va a representar a los españoles si no es capaz de representar a un afiliado de Málaga que trabajó tanto para ella. Y lo peor de este caso es que se premió inmerecidamente a alguien de fuera que ni siquiera era militante del partido. Hacer las cosas de esta manera tiene un nombre: tongazo.

– ¿Se siente usted satisfecho de hacer lo que hizo ayer?

Satisfecho y muy orgulloso tras repartir las hojas en solitario, porque estaba luchando por la verdad. Que ellos dicen que es mi verdad, pues magnífico. Será mi verdad y estaré equivocado en todo lo que hago, y ellos no. Estuve muy orgulloso de enfrentarme al aparato, de enfrentarme a Vox, a dos metros de Javier Ortega Smith. Le quise dar una hoja a él y a Jacobo, y éste la rechazó. Todo es una farsa. Todo es más de lo mismo.

Quiero agradecer al director de este medio, Armando Robles, que estuviera allí, que no era fácil para una persona que se ha significado tanto como él, que se diera cuenta de todo lo que pasó, que viera lo que es esto del partido de los valientes, que escuchara a Ortega Smith decir que a Málaga puede venir un chino, pero no puede venir un madrileño. Pues igual es porque Málaga vive del turismo y porque políticos como él han permitido que las principales fabricas de Málaga se fueran a Sevilla, a Madrid y a Barcelona. O porque la gestión del Covid se está realizando mal a nivel nacional. Ortega Smith no tiene que venir a Málaga a hablarnos de Pablo Iglesias ni de los chinos, ni a pronunciar un discurso vacío. Tiene que venir confiando en los suyos, a escuchar a los afiliados. Después de muchos años de trabajo, una vez le mandé un audio explicándole algunas cosas del partido. Lo que hizo el secretario general de Vox fue bloquearme. Así funciona Vox.

– ¿Algún mensaje adicional?

Quiero agradecer a Alerta Digital que se haya convertido en la voz de los afiliados, también desear suerte a mis compañeros que siguen en el partido, a Javi Barranquero, a Noelia González, a Nanda Agredano, en el caso de que decida continuar en Vox. Algún día se darán cuenta, como yo me he dado cuenta, de lo que es Vox en realidad. Y a los que siguen en el otro bando propagando el rumor de que las primarias fueron irregulares, que piensen que se ganó por dos veces, que los votos con los que ganamos fueron muchísimos más y que no hay pruebas de financiación ilegal. Y una cosa clara: Vox ha jugado con los laristas, Vox ha jugado con los viveristas y Vox ha puesto al final a quien le ha dado la gana, pero ojo, cambiará a la gente que hoy está remando gratuitamente la quitará y pondrá a otra gente, porque a Vox solo le importa el Congreso de los diputados y Vox pasa completamente de las provincias. Y ese es el mayor problema que tiene. Es una pena que Abascal no haya puesto orden, o por lo menos escucharnos, como cuando en el Colegio de Médicos me pidió que me afiliara a Vox. Mucha amabilidad, pero cuando me hago diputado y cobro lo que cobro, me olvido de las bases. Y Vox ha olvidado a sus bases, que es lo mejor que tiene un partido.