Gabilondo: “Esta campaña de confrontación no es acorde con la sociedad madrileña”

El candidato socialista a las elecciones del 4M en Madrid, Ángel Gabilondo, ha dicho que si fuera presidente a partir del 5 de mayo, «la primera medida que tomaría sería impulsar la vacunación». «Es la mejor política económica, social y en todos los sentidos. Vacunar en todos los días de la semana, en los centros públicos y en los hospitales», ha comentado en una entrevista en Telemadrid.

Gabilondo no está preocupado por las encuestas que auguran el triunfo de la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso: «No soy una persona que se plantea la política como una aventura estratégica. En este momento vivimos un momento crucial para Madrid. Puede haber un gobierno del PP con Vox o una alternativa progresista sin extremismos, que es lo que defiendo. Si no decidimos, decidirán otros», dice Gabilondo animando a todos los madrileños a votar pese a las dificultades que entraña que los comicios sean en un día laborable.

Sobre pactar con Pablo Iglesias, al principio creía que el líder de Podemos tenía un enfoque equivocado de las elecciones. Pero también confía en que Iglesias apoye al PSOE para poner freno a un nuevo gobierno del PP, «que no me parece adecuado; de hecho me parece malo».

Sobre la crispación que se ha vivido en esta campaña: «No vamos a apoyar ni a Ayuso ni a Vox. Está claro que no es solo la ultraderecha, sino la defensa de una determinadas ideas alentadas por el PP a la madrileña, que es lo que hace Ayuso. Esta campaña de confrontación no es acorde con la sociedad madrileña serena y tolerante. No puede ser la confrontación seña de nuestra identidad política. No puedo aceptar los insultos. La falta de educación no se puede permitir en personas públicas. Yo no quiero esa radicalidad. Tengo convicción de que la serenidad es lo que quiere la mayoría de la ciudadanía».