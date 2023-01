Gallardo rectifica y asume la tesis del PP: no obligará a los médicos a imponer el protocolo

El vicepresidente de Castilla y León, de Vox, declaró que iba a ser obligatorio y este lunes asume la tesis del PP de no compeler a los médicos.

El vicepresidente de Castilla y León y líder autonómico de Vox, Juan García-Gallardo, rectificó este lunes su intencin de hacer obligatorio el nuevo protocolo antiaborto implantado esta semana y se defendió tanto del Gobierno como de las dudas instaladas en el PP tras la polémica generada.

Tras declarar el domingo que iba a ser «obligatorio», este lunes asumió los argumentos del PP, que no sería obligatorio y que sólo se efectuaría «si lo pide la paciente».

«No me harías esa pregunta si no existieran esas dudas», respondió Gallardo en una entrevista la noche de este miércoles en 7nn cuando fue preguntado sobre si confiaba en que Mañueco no se echaría atrás. Gallardo aseguró que cuando entró Vox en el Gobierno de coalición, «pedimos y negociamos con el PP tomar estas medidas».

García-Gallardo ha reconocido que no ha hablado con Mañueco desde el jueves, mientras que sí ha contactado con el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez (PP), y ha insistido en que, pese a las palabras del presidente negando que el protocolo vaya a ser obligatorio para los médicos, «se va a aplicar con normalidad».

Ante la diferencia a la hora de valorar las medidas por parte del PP, con Ayuso tachándolas de «oportunistas» y Sémper acusándoles de «salir al rescate del gobierno», Gallardo se defendió comentando que «cada partido tiene sus prioridades y cada uno comunica las mismas medidas de diferente manera».

«El PP era consciente del ruido que iba a generar esta medida», aseveró.

Sobre los reproches desde el Gobierno, Gallardo aseguró que es «una sobreactuación» y actúa «como una cortina de humo».

Para Gallardo, este lunes «ha sido uno de mis mejores días en política» y confía en que el protocolo «se aplique sin problema».