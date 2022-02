García Egea insiste en que Mañueco debe gobernar ‘en solitario’ en Castilla y León

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha sostenido este lunes que Alfonso Fernández Mañueco «tiene derecho a gobernar en solitario» tras ser preguntado sobre si pactaría la conformación de un Gobierno con VOX en Castilla y León, formación que ha logrado un resultado histórico en la región al conseguir 13 procuradores, más de 212.000 votos y representación en ocho de las nueve provincias.

García Egea ha insistido en defendido que los 31 procuradores logrados por el PP superan a los 13 parlamentarios de VOX y, por ello, ha considerado que la «legitimidad» de formar Gobierno corresponde «en solitario» al candidato ‘popular’ Mañueco, aunque los populares con el 31,43% han cosechado su peor resultado histórico en la región dado que en 2019 lograron dos procuradores menos (29), pero casi 55.000 votos más y el 31,49%.

«Es evidente que la legitimidad de poner en marcha un proyecto político es la del señor que tiene 31 escaños», ha sostenido el secretario general del PP para respaldar a Fernández Mañueco, que «tiene toda la legitimidad de hacer valer su programa, su proyecto y su candidatura en solitario, y que el resto decidan qué hacer». No obstante, para García Egea, con los resultados electorales es este domingo, Mañueco tiene el derecho a elegir con quién dialoga y si gobierna o no apoyado en otros partidos. «Las decisiones se toman en el territorio, los que mejor conocen aquella tierra», ha afirmado.

«Hagamos posible» que el PP lidere un gobierno independiente con el programa político de los ‘populares’ y no uno «mezclado con el de otros, que hemos visto cómo se acaba al final», ha expresado. «Hay gobiernos de coalición que no funcionan», ha insistido, antes de subrayar que no quiere que Fernández Mañueco gobierne en coalición ni que se repitan las elecciones y que «o se une el voto en torno al PP o no ganamos nunca a la izquierda», una última afirmación incierta porque, por ejemplo, en 2018 se consiguió el cambio tras décadas de socialismo en Andalucía gracias a los 12 escaños de VOX. El PP en solitario nunca antes lo había conseguido.