García-Page: “Si el PSOE sigue con las mismas compañías sufrirá un castigo electoral”

En la Ejecutiva Federal del PSOE hay desconcierto y malestar por la «guerra en solitario» que creen que ha emprendido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, al cuestionar entre otros aspectos los socios del Gobierno de Pedro Sánchez, y afirman que el partido está «fuerte» y «unido».

Page advierte en una entrevista publicada este lunes en El Mundo que si el PSOE sigue con «las mismas compañías», sufrirá un «castigo» electoral y discrepa de los ataques del PSOE al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que no cree que sea un político «insolvente».

García-Page dice del presidente del PP que ve «muy difícil que la sociedad española vea como insolvente a alguien que ha sido avalado no sólo por las urnas sino que desde Galicia ha mantenido un tipo de relación institucional con este Gobierno más que razonable en los últimos años». «No comparto ni me identifico con ese apelativo de insolvente, ni creo que sea acertado», ha agregado, además de argumentar que «los gobiernos no pueden buscar el papel de víctima».

Estas palabras han causado desconcierto y malestar en Ferraz, ya que fuentes socialistas aseguran que Page no comentó nada al respecto en el Consejo Político Federal que reunió el pasado sábado en Zaragoza al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con todos los líderes territoriales del PSOE.

Las mismas fuentes consideran que no tiene sentido «hacer guerras en solitario» y subrayan que, aunque en los partidos pueda haber «perfiles distintos», todos los candidatos se presentan bajo las mismas siglas, por lo que conviene contribuir a que la marca vaya «bien». «Cuando la marca va bien, a todos nos va bien», añaden.

Asimismo, estas fuentes señalan que debe «prevalecer» lo acordado en el Consejo Político Federal del PSOE, donde todos los asistentes concluyeron que el partido estaba «fuerte y unido para ganar las próximas elecciones municipales y autonómicas».

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha dicho preguntada en una rueda de prensa en Ferraz por la entrevista de Page que todas las declaraciones y manifestaciones en la reunión del pasado sábado en Zaragoza «fueron de absoluta unidad».

«En ese Consejo tomaron la palabra todos los que intervinieron y fue el mensaje que repitieron todos los que allí intervinieron», ha añadido, incluyendo de esta forma a Page, que fue uno de los asistentes a la reunión, que tuvo una primera parte de trabajo a puerta cerrada en mesas redondas y un acto público posterior.

Sin llegar a mencionar a Page en ningún momento, la portavoz del PSOE ha insistido en que el Consejo Político Federal del PSOE transmitió un «mensaje claro» de «unidad» en el partido, «no sólo desde el punto de vista de la imagen, sino por las resoluciones» aprobadas. «Los hechos son la resolución en el Consejo del pasado sábado y la imagen de unidad y trabajo conjunto del PSOE para hacer frente a la situación que estamos viviendo», ha apuntado.