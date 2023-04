Gerard Piqué aterriza en Miami con rostro serio y doble objetivo 

Cuando Gerard Piqué se separó de Shakira nunca se imaginó que tendría que viajar hasta Miami para poder disfrutar de sus hijos. Pero así ha sido. Por primera vez, el exfutbolista ha cogido un vuelo desde Barcelona y, 10 horas después, ha aterrizado con una cara que ha llamado mucho la atención.

A pesar de ser un momento bonito el de reencontrarse con los pequeños Sasha y Milan, parece que al catalán no le hace especial ilusión tener que conciliar con Shakira después de su tormentosa separación.

Gerard Piqué aterriza en Miami. Gtres

Un aterrizaje sin ganas

Tal y como muestran las imágenes de Gtres, para la ocasión Pique ha escogido un look muy de viajero: vaqueros, camiseta oversize, gafas de sol y deportivas. Los reporteros que esperaban su llegada han comunicado que el exfutbolista no ha querido atender a los medios de comunicación.

Además, su rostro lo ha dicho todo: no está pasando un buen momento. Pese a volver de un viaje de ensueño en Abu Dabi junto a Clara Chía, no irradiaba para nada felicidad. ¿El motivo? Probablemente la corta estancia que va a pasar en Miami.

Pocos días en Miami

Según ha trascendido, el exjugador del F.C. Barcelona estará en la ciudad estadounidense hasta el 1 de mayo. El convenio del divorcio que firmó la expareja establecía que Shakira viviría con los pequeños en Miami, mientras que Piqué podría visitarles 10 días al mes. Pero esta vez no ha sido así.

Los abogados de ambos se reunieron la semana pasada para ultimar los detalles legales de esta primera visita, pero se encontraron con un problema. El catalán no podría disfrutar de los 10 días seguidos porque ya había estado cinco con ellos a principios de mes.

Algo que no ocurrirá en el mes de mayo. Gerard Piqué podrá disfrutar de los días previstos de forma seguida. Además, se ha especulado con que podría cogerlos a finales de mes para aprovechar las vacaciones escolares de sus hijos.

Un viaje con doble objetivo

Pero el exfutbolista no solo ha viajado para disfrutar de los pequeños, sino también para buscar una residencia allí. Al parecer, en esta ocasión, ha tenido que alojarse en un hotel cercano a la mansión de la intérprete de Te felicito, pero no es su plan para los próximos meses.

Mientras los niños están en el colegio, el catalán aprovechará para buscar una casa en la que alojarse sus próximas estancias. Una residencia fija que, seguro, barata no será. Además, si compra una propiedad, también podrán viajar con él sus padres y abuelos de los niños, Joan Piqué y Montserrat Bernabéu.

Se desconoce si Clara Chía también dará ese paso, que por el momento no ha dado. Según se ha podido saber, la de Barranquilla no habría puesto ningún problema en que la joven acompañase a Gerard Piqué en este primer viaje. Sin embargo, la pareja ha decidido dejar las cosas como están y no sembrar de nuevo un escándalo.

La nueva vida de Shakira

Mientras tanto, la intérprete de Monotonía se encuentra creando una nueva vida alejada de la ciudad condal que tanto le dio (y también le quitó). «Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar», compartió en la red.

Pero Shakira no estaría del todo cómoda en la urbanización exclusiva de Miami Beach, por lo que estaría pensado adquirir una casa en Fisher Island en un intento de alejarse de los paparazzis. Una lujosa isla repleta de rostros conocidos a nivel mundial.

Para ello, tendría que pagar 250.000 dólares para entrar, una cuota anual de 22.256 dólares y ser aceptada por la comunidad de vecinos. Además, el dinero no lo es todo y, según ha trascendido, tendrá que batallar contra Kim Kardashian para ver quién se queda con el puesto libre de la isla.