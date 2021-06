Gestora de Vox Málaga, mediocridad sin disimulo

Voxes críticas.- La Plataforma Antigestora de Vox Málaga liderada por Antonio Pulido ha dejado claro en diferentes ocasiones que no está contra Vox, lo está contra la gestión y el hacer de una gestora que hasta la fecha y va camino de un año ya, solo ha demostrado dos cosas, un alto grado de incompetencia y una desmesurada ansia de protagonismo.

Una de las cosas que más sorprenden de esta gestora trilera y condenada al fracaso, es la podemización del partido en Málaga. Vox a nivel nacional siempre ha estado en contra de que en política se tengan tantos y tantos cargos, muchos de ellos inservibles. Y no hablamos ya solo de los remunerados sean como persona de confianza o como cargo electo, también de los que están sin cobrar un céntimo pero con expectativas de echarse al bolsillo en un futuro todo lo que puedan, es decir, aquellos que aceptan puestos con las promesas de que en cuanto el partido esté en disposición, devolverle el apoyo en forma de empleo político. Pues bien, todo esto, de lo que Vox a nivel nacional tanto se ha quejado de otras formaciones, es lo que anda haciendo el partido en Málaga. Ni el PP en Málaga tiene coordinadores de barrio, y mira que afiliados y gente dispuesta a trabajar tienen los azules.

La Gestora de Vox Málaga sabe que tarde o temprano habrá primarias, máxime después de ver la buena acogida de la Plataforma Antigestora, no son cuatro gatos los descontentos con el hacer del partido en la provincia. Pues bien, a los que Patricia Rueda ha designado para comandar la provincia malagueña, no se les ha ocurrido otra cosa que querer blindarse cara a unas primarias a base de nombrar cargos semana si semana también, coordinadores, coordinador de barrio, vicesecretario, secretario segundo y todos los nombres y cargos imaginables están en Vox Málaga, con la clara y única intención de que cuando lleguen dichas primarias, tener cuantos más votos asegurados, mejor, aunque claro, eso no siempre funciona así y deberían saber que dentro de sus propios cargos orgánicos, puede existir gente que aún habiendo aceptado el desafío, son conscientes que los que pilotan la nave no tienen idea de como hacerlo y a la hora de la verdad su voto es igual de volátil que la misma política en si.

Pero hablemos de lo que la gestora ha hecho, además de nombrar cargos a dedo, desde su llegada al partido. Nada. Aquí podría acabar mi opinión, pero profundicemos, porque lo más vergonzoso es que no contentos con no hacer nada, más allá de una foto sacando pecho de que dos personas han donado sangre (ya cada cual que piense si es ético sacar pecho cuando se ayuda al prójimo), lo único que ha hecho esta gestora, digna de las películas de “Pajares y Esteso”, ha sido copiar los pasos que ha ido dando la Plataforma antigestora, tal es el grado de incompetencia que no se les ha ocurrido otra cosa. Jacobo Vázquez, un tipo habrá visto en Vox la oportunidad de dárselas de pan con manteca y creerse alguien importante en la vida, llegó a tal nivel de bajeza, que llegó a colarse en un grupo de whatsapp de la plataforma haciéndose pasar por una afiliada para olisquear lo que se decía, al más puro estilo de comisariado político, patético.

Como decía, como son tan profundamente mediocres y no se les ocurre nada, copian a la plataforma que lidera Pulido. Que la plataforma se reúne para dar el pistoletazo de salida para ir a una misa… allá que va la Gestora de Vox Málaga, que en plena Semana Santa no apareció en ni un sólo acto cofrade (y los hubo pese a la pandemia, bien lo sabe el ex vicesecretario de Relaciones Institucionales, Javier Martín, que recibió diversas invitaciones y que este remitió a la sede, para que la gestora actual fuese quien decidiese si ir o no). No sabemos si se remitieron o no dichas invitaciones a la sede, pero la única realidad es que no aparecieron en ni un solo acto. Ahora bien, ¿la Plataforma Antigestora va a una misa? Allá que va la gestora a un acto cofrade comprometiendo en gran medida hasta donde ha podido saber este medio, a la cofradía para hacerse la foto de rigor; porque claro, igual estos tipos no lo saben, pero antes de acudir a un acto cofrade y ponerte en la foto, lo normal, ético y señorial, es reunirse con dicha cofradía para trasladarle apoyo y dar a conocer a los cabezas visibles del partido, pero eso requiere de horas de trabajo y dedicación que la gestora no está dispuesta a invertir, ellos prefieren la foto, sin más.

Pero hay más. Que la Plataforma hace una presentación oficial con éxito rotundo de asistencia para poner en conocimiento de los afiliados el motivo de la propia Plataforma y dejar claro, por enésima vez, que no se está contra Vox, sino contra una mala gestión… pues allá que van los trileros e incompetentes de la gestora y reúnen con obligación por cierto de asistencia, por parte de todos los cargos orgánicos, para supuestamente explicarles el funcionamiento del partido. ¡Qué cosas! En dicha reunión por cierto, estuvo el presunto estafador Fernando González. Solo faltó Pinazo para que la fiesta fuese completa.

Lo que parece claro es que la capacidad de esta gestora para liderar a Vox en la provincia de Málaga brilla por su ausencia y eso a corto plazo va a suponer un duro golpe para el partido, salvo que desde la nacional abran los ojos a tiempo.