Goteo de dimisiones en Ciudadanos: dos diputados de la Asamblea de Madrid dejan el partido

La crisis interna de Ciudadanos tiene entre sus principales consecuencias la salida abrupta de figuras destacadas del partido como Fran Hervías y dimisiones como la de Toni Cantó, a quien se han sumado este martes dos diputados de la formación naranja en la Asamblea de Madrid.

El diputado Sergio Brabezo se ha dado de baja como afiliado ante «la deriva insensata» del partido. «Ya no reconozco al partido político al que me afilié con tanta ilusión porque (Inés) Arrimadas ayer cerró esta crisis en falso y sin ninguna autocrítica. Por todo ello, me veo empujado a abandonar Ciudadanos y darme de baja del partido», ha manifestado en una carta publicada en sus redes sociales.

Marta Marbán, también diputada en la Asamblea madrileña, se desmarca de la gestión de Inés Arrrimadas y comunica que deja el partido. En un comunicado, Marbán reconoce que no le queda «ilusión ni confianza en los que toman las decisiones».

«No me identifico con lo que está pasando dentro de Ciudadanos y lo que no se comprende no se defiende. Así que he llegado hasta aquí, ha sido maravilloso, pero no continúo«, finalizaba Marbán el comunicado.