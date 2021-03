Goteo de renuncias en Ciudadanos: dos diputados del Congreso dejan el grupo

La crisis interna de Ciudadanos tiene entre sus principales consecuencias la salida abrupta de figuras destacadas del partido como Fran Hervías y dimisiones como la de Toni Cantó.

Este miércoles, el diputado de Ciudadanos en el Congreso Pablo Cambronero ha pedido integrarse en el Grupo Mixto del Congreso «para defender el programa electoral» que firmó, según ha comunicado a través de las redes sociales. a Cambronero se ha sumado este jueves Marta Martín, quien deja su acta. «Acabo de presentar mi renuncia al acta. Yo cumplo mis compromisos y espero que los que se quedan cumplan el compromiso que me han dado. Que ese escaño no sirva jamás para dar alas ni a nacionalismo ni a la corrupción. Ha sido un honor hacer mi trabajo estos años», ha escrito en Twitter.

La de Cambronero y Martín no es la única renuncia en el seno del partido naranja comunicada en los últimos días. El diputado de la Asamblea de Madrid Sergio Brabezo se dio de baja como afiliado este martes ante «la deriva insensata» del partido. Y lo mismo hizo su compañera en la Asamblea madrileña Marta Marbán, quien se desmarcó de la gestión de Inés Arrrimadas y comunicó que deja el partido. En un comunicado, Marbán reconoce que no le queda «ilusión ni confianza en los que toman las decisiones». «No me identifico con lo que está pasando dentro de Ciudadanos y lo que no se comprende no se defiende. Así que he llegado hasta aquí, ha sido maravilloso, pero no continúo«, finalizaba Marbán el comunicado.

Pero ahí no ha quedado la cosa. La explusión del senador Emilio Argüeso, al sospechar que ofreció «prebendas a cargos y afiliados» del partido para que se convirtieran en tránsfugas, se ha unido a la renuncia de Ruth Goñi, quien junto a Argüeso han pasado a formar parte del Grupo Mixto de la Cámara Alta.

De esta manera, Ciudadanos no llega a los seis senadores que permite formar grupo parlamentario, por lo que se queda sin grupo en el Senado, lo que implica que pierde una subvención anual de 387.600 euros.

Aparte de la pérdida económica que supone quedarse sin grupo, Ciudadanos tendrá menos visibilidad parlamentaria ya que se reduce su cupo de iniciativas y preguntas orales. En todo caso, Cs mantendrá el grupo y las ayudas hasta el mes de junio, cuando finalice el actual periodo de sesiones.