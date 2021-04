Grupos antifascistas intentan impedir a pedradas un mitin de Vox en Vallecas

«Los barrios también son nuestros, las calles también son nuestras y Vallecas también es nuestra». Así empezaba el líder de Vox, Santiago Abascal, el mitin de presentación de la campaña de su partido a las elecciones de 4 de mayo en la comunidad de Madrid, para verse obligado inmediatamente después a bajar del atril ante el lanzamiento de objetos de grupos de extrema izquierda que trataban de impedir el acto. «Vamos a hacer el acto hasta el final le pese a quien le pese», ha dicho.

Abascal volvió a subir para denunciar: «18 pasos hemos tenido que contar hasta acercarnos a esos miserables a los que Marlaska, un ministro criminal, ha permitido acercarse hasta aquí para impedir que muchos vallecanos puedan ejercer sus libertades. Una botella me ha golpeado en la cara en cuanto me he acercado».

El presidente de Vox ha insistido en que «esto es lo que han conseguido Pedro Sánchez y Marlaska impidiendo que hoy en Vallecas haya libertad, que 13.000 vallecanos que votan a Vox puedan expresarse en igualdad de condiciones». «Solo Vox tiene que soportar un acto de campaña de esta naturaleza y solo Vox es capaz de continuar adelante», ha insistido.

Acto seguido, la candidata Monasterio empezó su intervención dando las gracias a los simpatizantes de la formación porque son «unos valientes». «Esos cobardes (en referencia a los que lanzaban piedras mientras hablaban) pensaban que no íbais a venir. Han fracasado igual que van a fracasar el día 4 porque nosotros no tenemos miedo y no lo vamos a tener nunca», ha añadido.

«Hemos querido empezar la campaña en Vallecas porque también son nuestros barrios, son los barrios de todos, y tenemos derecho a estar aquí y no nos van a amordazar y no nos van a quitar nuestra libertad», apuntaba Monasterio que insistía: «No nos van a quitar el derecho que también tenemos a estar en estas calles».

La Policía Nacional ha tenido que cargar contra los manifestantes congregados, que han lanzado botellas y otros objetos contra el líder del partido y la candidata para las elecciones de esa formación en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio. Ambos han llegado con escolta policial al acto de precampaña entre los abucheos, petardos y bengalas de los manifestantes en contra y los aplausos de apoyo de los simpatizantes de Vox.

La Policía Nacional ha disparado bolas de goma, y, por el momento, ha detenido al menos a dos de ellos, uno de los cuales ha sido retirado de la zona con la cabeza ensangrentada. Además, un agente ha resultado herido, según fuentes policiales.

Decenas de agentes de la Policía Nacional han acordonado la plaza y han liberado un acceso peatonal para facilitar la entrada de los miembros de Vox que han asistido al acto, entre los que figuran también el secretario general y portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, y la diputada Macarena Olano.

Colectivos antifascistas de Vallecas habían convocado dos concentraciones en contra del acto y Vox ha denunciado ante la Delegación de Gobierno y la Junta Electoral Central la «amenaza de boicot». La formación política había exigido poder celebrar el acto sin impedimentos.