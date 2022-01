Guaidó: ‘Zapatero es un lobista de una dictadura señalada por crímenes de lesa humanidad’

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha arremetido contra el expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, lobista de una dictadura que está ante la Corte Penal Internacional señalada por crímenes de lesa humanidad.

En una entrevista concedida a El Mundo, ha señalado que Nicolás Maduro es «una caricatura lamentable de dictador sin pueblo, que ni siquiera controla su territorio, sin respaldo internacional, señalado por delitos de lesa humanidad». Lo más lamentable es que usan recursos para adoctrinar sobre todo a niños, usan propaganda del Estado para torcer la realidad. Lo primero que muere en una dictadura es la verdad y esa propaganda lo primero que hay que hacer es contrarrestarla», ha añadido.

En este sentido, Guaidó ha señalado que van «a liderar la salida de Maduro por vía electoral en este 2022» y que no llama «desesperanza» a la situación que viven los venezolanos, sino «frustación». «Estamos esperando el cambio político en Venezuela no sólo tres años, sino desde hace mucho. En algunos momentos lo hemos sentido muy cercano. Pero somos mayoría y tenemos alternativas para salir de la dictadura, que es débil, como ha demostrado Barinas. Lo que no podemos es normalizar la tragedia, relativizarlo, como hace Zapatero», ha manifestado.

Además, sobre ante las especulaciones del Gobierno de Rusia sobre un despliegue militar en Venezuela, Guaidó ha señalado que «aceptarlo sería la evidencia de cómo regímenes totalitarios ponen en riesgo la paz y la seguridad del hemisferio».

Sobre esta cuestión, Vente Venezuela, la formación liderada por la opositora María Corina Machado, ha argumentado en una comunicado que «Venezuela ya está intervenida y ocupada por fuerzas externas y paramilitares». Durante muchos años, el régimen ha fortalecido -ha señalado el partido- una narrativa «contra la invasión de fuerzas extranjeras, amparándose en el principio de Autodeterminación de los Pueblos».

Así, ha recordado que mientras «la bandera iraní era izada en el centro de Caracas, los cubanos fortalecían su control en áreas medulares de Inteligencia nacional, se estrechaban los vínculos con China, la guerrilla ocupaba más territorio y ahora se pretende usar nuestro suelo como base para un operativo militar ruso que tendría como objetivo presionar a Estados Unidos». «Rusia está presente en Venezuela desde hace mucho tiempo y su gobierno no está dispuesto a dejar de armar al régimen de Maduro por un conflicto geopolítico cuyo núcleo hoy se encuentra en Ucrania», ha añadido.

«La cooperación entre Rusia y Venezuela ha sido vendida bajo el velo de relaciones comerciales, pero los rusos son aliados políticos y energéticos del régimen venezolano, con quienes han firmado al menos 260 acuerdos, la mayoría de ellos con fines militares. La cifra invertida en armamento desde 2005 es de unos 11.000 millones de dólares, según el Center for a Secure Free Society. Todo a cambio de ceder a los rusos el control casi total de la Cuenca del Orinoco para la explotación minera y petrolera».