Guarderías infantiles de Connecticut enseñan a los niños que el sexo con el que nacieron puede ser incorrecto

Vanesa Catanzaro.- Los padres de jardines de infantes estatales de Connecticut están denunciando que a sus hijos se los está adoctrinando en la ideología transgénero a través de libros de lectura, los cuales les crean confusión sobre el sexo que les asignaron al nacer. Además, reclaman que el Estado no les permite elegir otro plan de estudios para sus pequeños niños.

Los padres de las Escuelas Públicas de West Hartford, Connecticut, en la denuncia que realizaron a “Parents Defending Education” (PDE: “Padres Defendiendo la Educación”), una organización nacional estadounidense que aboga por la educación de los niños sin adoctrinamiento, incluyeron una lista de libros de lectura con el contenido transgénero que se están implementando en el kindergarten sin excepción.

“Cuando Aidan se convirtió en hermano” me preocupa que está completamente basado en la teoría de género, que el sexo que te asignaron al nacer es “incorrecto” y que en realidad eres un niño”, dijo un padre sobre uno de los controvertidos libros para 4° grado. “Esto se presenta como un derecho para los niños muy pequeños”.

Las instituciones están utilizando libros de referencia que abordan la ideología transgénero y según aseguraron los padres a PDE, los funcionarios del distrito de West Hartfordno les dijeron que no se les permite optar por otro plan de estudios.

En la descripción que hace Amazon de este libro dice que “Este dulce e innovador libro ilustrado, ganador del premio Stonewall Book Award 2020, celebra los cambios en la vida de un niño transgénero, desde su declaración inicial hasta convertirse en hermano mayor”.

Entre tanto en la presentación de otro de los libros mencionados por los padres, denominado “Introducing Teddy” (“Presentando a Teddy”), Amazon menciona que “introduce a los lectores más jóvenes a la comprensión de la identidad de género y la transición en una historia accesible y conmovedora sobre ser fiel a uno mismo”, citando una parte de la historia que dice: “En mi corazón, siempre he sabido que soy un osito chica, no un osito chico. Me gustaría llamarme Tilly, no Thomas”.

El Daily Caller News Foundation reportó lo que le manifestó Erika Sanzi, de Padres Defendiendo la Educación: “Enseñar a los estudiantes de primaria que sus padres les asignaron su género al nacer, pero es posible que se hayan equivocado porque la anatomía está separada del género es un ejemplo obsceno de adultos que usan la ideología para confundir y manipular las mentes de los niños”.

“El hecho de que a los padres no se les permita excluir a sus hijos de este contenido basado en la ideología de género es tan siniestro que es difícil creer que sea incluso legal”, agregó Sanzi.

Además de la instrucción en la ideología transgénero, el Distrito de Escuelas Públicas de West Hartford (WHPS) han instalado otros controvertidos temas de la agenda progresista entre los niños desde temprana edad. Cosa que los padres también denunciaron a la organización PDE presentando documentación que lo prueba.

El PDE compartió un memorando fechado el 14 de octubre de la Dra. Roszena Haskins, directora de promoción de la equidad en el Distrito Escolar Público de West Hartford (WHPS) que indicaba que “han redoblado los esfuerzos en todo el distrito para atender las necesidades sociales y emocionales de los niños y los adultos”. Esto lo implementan por medio del programa de “aprendizaje social y emocional” (SEL), que enseña los principios de la Teoría Crítica de la Raza y el activismo LGBTQ.

