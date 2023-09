Guerra se rebela contra Sánchez por la amnistía: “Es insoportable”

El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra ha sido el último de los pesos pesados del PSOE que recelan sin tapujos de los planes de Pedro Sánchez de sacar adelante la ley de amnistía para contentar a Carles Puigdemont a cambio de los votos de Junts a su investidura.

En una entrevista en COPE, Guerra ha considerado que la amnistía «es la condena de la transición que llevan buscando de hace años».

La idea de que el independentismo procesado por el 1-O pueda ser amnistiado resulta para Guerra insoportable: «Yo no lo voy a soportar, yo me rebelo».

Asimismo, Guerra ha pedido «como ciudadano demócrata y socialista» a Sánchez que no acepte la exigencia del prófugo porque sería «negar» lo que ha significado un esfuerzo «enorme».

Preguntado por si hay similitudes entre la amnistía que se plantea ahora con la de 1977, el exvicepresidente socialista lo descarta. «La amnistía no es constitucional», ha remarcado Guerra, que ha tildado a los responsables del referéndum ilegal de «golpistas» condenados por el Supremo.

«Yo no me resigno, no lo voy a soportar, me rebelo, porque esta amnistía es la condena de la Transición»