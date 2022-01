‘Gustavo Petro es el reflejo perfecto de Hugo Chávez y Fidel Castro’

[embedded content]

El congresista del partido Centro Democrático de Colombia Juan David Vélez desenmascara a Gustavo Petro, el candidato de extrema izquierda y del Foro de Sao Paulo para las elecciones presidenciales que se celebran en el país en el próximo mes de mayo.

Después de la visita del exterrorista a España, donde se ha reunido con separatistas y comunistas además de con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para Vélez ha quedado claro cuál es la verdadera cara del candidato chavista y quiénes son sus aliados. «Es el reflejo perfecto de Chávez y Castro», asegura.

-¿Qué ha aprendido su partido, el Centro Democrático, de la caída de Perú y Chile?

Somos objetivo número uno de la Internacional Socialista, del Foro de Sao Paulo, de esa arremetida que lideraron los Castro en su momento y que siguen empujando los cárteles mexicanos, el narcoestado venezolano y sus aliados. El desafío hoy se encuentra en que no son tomas guerrilleras, ni tomas a la fuerza para llegar al poder, sino que utilizan mecanismos democráticos para después acabar con el sistema democrático. Por eso, vemos con preocupación lo que acaba de pasar en Chile, lo que casi pasa en Ecuador, el deterioro en Argentina, ni qué decir de Nicaragua, Honduras… y se siguen sumando países. En Colombia, no podemos repetir errores de países hermanos como Perú y Chile, donde atomizaron la votación de quienes defienden la libertad y la democracia como pilares fundamentales. Hay que buscar una gran coalición para sostener nuestro sistema democrático y no caer en esa tentación de cambio que solo cambia hacia mal y hacia un deterioro de las instituciones, del fin de la propiedad privada y de las libertades de los ciudadanos.

-¿Qué ofrece su partido para ganar las elecciones de mayo?

Somos conscientes de que la pandemia ha provocado enormes problemas de pobreza para nuestro país. Hemos hecho un gran esfuerzo con el liderazgo del presidente Duque para lograr la mayor transformación energética de la historia de Colombia, y quizá de un país latinoamericano, un gran avance en infraestructuras y ese gran salto en los sistemas de educación con el que se ha conseguido que 700.000 jóvenes puedan estudiar gratuitamente en la universidad. Pero eso no es suficiente. La ciudadanía colombiana busca oportunidades, para todos, no solo para unos pocos. Por eso, tenemos que plantear propuestas que lleguen a los ciudadanos, en materia de educación, de oportunidades y emprendimiento, de tal manera que podamos generar riqueza, defender la propiedad privada, a la empresa libre, que permita generar mayor empleo bien remunerado. Como bien manifiesta nuestro líder natural, el presidente Álvaro Uribe, necesitamos tener una economía fraterna, en la que el empresario pueda hacer crecer su negocio, pero también genere condiciones laborales muy favorables para el pueblo colombiano.

-¿Qué opina sobre la gira del candidato chavista Gustavo Petro por España?

Gustavo Petro puede reunirse con cualquier líder político del mundo, pero lo que demostró en su visita a España es quiénes son sus aliados realmente.; cómo comulga perfectamente con el secretario general del PCE, quien también es defensor de las FARC, con separatistas y con el jefe del Gobierno. Eso demuestra la ideología política de Petro, que está del lado de los separatistas y de los comunistas que tanto daño le han hecho al pueblo. Dime con quién andas y te diré quién eres.

-¿Cree que si Zuloaga fuera el candidato del Centro Democrático también le recibiría Pedro Sánchez?

Esperaría que tuviese el mismo trato y despliegue que tuvo ese radical de extrema izquierda y ahora aliado del jefe de Gobierno. Respetamos las decisiones que tome un jefe de Gobierno como Sánchez para recibir a cualquier líder del mundo, o de Colombia, pero esperamos que la relación positiva que ha tenido Colombia con España no tenga ninguna dificultad con la decisión que soberanamente tome el pueblo colombiano.

-¿Por qué Petro es una amenaza para Colombia y para la Iberosfera?

Es una amenaza no solo por su pasado, sino por sus aliados. Fue el alumno más sobresaliente que tuvo Fidel Castro. No esconde su amistad con líderes separatistas y comunistas y ha manifestado públicamente que quiere ir en contra de la propiedad privada de los ciudadanos colombianos. Es un gran populista, con un discurso encantador pero que engaña al pueblo. Gustavo Petro es el reflejo perfecto de Hugo Chávez y de Fidel Castro.

-¿Cómo se entiende que haya hispanofobia en Colombia?

Es muy doloroso. Sobre todo que lo represente una persona que se alzó en armas, que buscó de todas las formas tomarse el poder de Colombia, que fue parte de un grupo terrorista que asesinó a miles de ciudadanos, que se alió con el narcotráfico, que ha estado envuelto en escándalos de corrupción. Eso es lo que representa Petro. Sus aliados no son precisamente personas que generen lazos de hermandad; tiene lazos con ideologías que solamente han traído pobreza a los pueblos.

-¿Qué posibilidad hay de una unión entre las fuerzas de oposición al Foro de Sao Paulo y al Grupo de Puebla?

Es necesario, sin duda alguna, hacer ese llamado a los líderes políticos del país. No es un momento de egos personales, es un momento de país, y es ahí cuando tenemos que poner sobre la mesa los valores que queremos defender: la libertad y la democracia en Colombia ante la amenaza comunista y socialista que representa Petro y sus aliados. Por eso, es necesario llegar a un gran acuerdo y no generar una atomización de la votación sino una gran unión que genere una enorme esperanza al pueblo colombiano que permita traer soluciones y una transformación de nuestra sociedad.

-¿Qué queda del buen liderazgo de Uribe en Colombia?

El uribismo sigue siendo la fuerza política más importante del país. El presidente Uribe ha tenido una persecución judicial infame por sectores precisamente de izquierda radical que han permeado instituciones tan importantes como la Justicia en nuestro país. Sin embargo, él sigue dando una lucha respetuosa, desde el corazón como él manifiesta, porque se preocupa por el futuro de nuestro país. El presidente Uribe no solo es un gran ideólogo, también representa ese muro de contención del socialismo. Enfrentó sin tregua las amenazas terroristas y las amenazas ideológicas que han traído pobreza a nuestros vecinos. Creo que es un faro de esperanza que tiene nuestro país y que, sin ninguna duda, tendremos otros líderes que seguirán su ejemplo y que seguiremos dando esa batalla para no caer en esos nefastos caminos del socialismo.

-Hay 270.000 colombianos en España. ¿Cuál es su situación en esta crisis y qué puede hacer usted por ellos?

Seguir representándolos para mejorar su calidad de vida. Creo que el Estado colombiano tiene la capacidad de aportar, de diferentes maneras, y con alianzas con el Estado español, para que las condiciones de vida de estos ciudadanos mejoren. Hemos visto que, a pesar del desafío de la pandemia, las remesas que han llegado a Colombia se han incrementado este año un 25 por ciento en comparación con las del año pasado. Vamos a recibir más de 8.000 millones de dólares, siendo el segundo ingreso más importante que recibe la nación, las remesas enviadas por los colombianos, y sin duda alguna los tres países que más remesas envían son Estados Unidos, España y Chile. España juega un papel fundamental y vemos que, a pesar del gran esfuerzo que hacen los colombianos en España para vivir bien, siguen enviando remesas. Eso quiere decir que este país sigue recibiéndolos de manera muy afortunada.

Yo seguiré trabajando desde el Congreso, hemos bajado los costos de todos los trámites en los consulados colombianos, pero creemos que hay temas de salud pública y de asesoría jurídica que el Estado colombiano podría brindar a estos ciudadanos y así mejorar sus condiciones de vida.