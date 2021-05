Hace 70 años un científico nazi predijo que un hombre llamado “Elon” colonizaría Marte

Parece que Elon Musk, además de creer ciega, científica y financieramente en que se pueden visitar y hasta habitar otros planetas, también es de los que piensa que hay un destino trazado. El hombre más rico del mundo, que hoy se hace llamar el Emperador de Marte, cree en los astros y no en las coincidencias.

La historia es alucinante. Faltando dos días para que se terminara 2020, Musk trinó en su cuenta oficial una frase que en 1974 había hecho famosa un personaje cinematográfico: “Destiny, destiny. No escaping that for me”. Algo así como: “Destino, destino. No tengo salida”.

En seguida, alguien le respondió con un descubrimiento de esos perfectos para los libretistas de la legendaria serie de televisión estadounidense “The Twilight Zone”, más conocida por estos lados del mundo como La dimensión desconocida.

El mensaje decía: “A propósito del destino, ¿sabías que en el libro de 1953 de Von Braun, Mars Project, él hacía referencia a una persona llamada Elon que llevaría humanos a Marte? ¡Qué loco!”. Y lo respaldó con la foto de la página en la que marcó la coincidencia con un círculo.

Los protagonistas de este nuevo capítulo que se escribe 70 años después son varios:

El primero, obviamente, es Elon Musk, el fundador de Tesla y flamante dueño de la compañía SpaceX, con la que planea llevar 100 personas a Marte en 2022 y que, por lo visto, de seguro lo logrará, porque como él dice, se deben “hacer cosas importantes sin tener en cuenta las probabilidades”. No por nada se rumoró que Robert Downey Jr. se había inspirado en él para interpretar a Tony Stark en la película Iron Man.

El segundo es Wernher von Braun, un ingeniero militar de la Alemania nazi que al terminar la Segunda Guerra Mundial fue trasladado en secreto a Estados Unidos. Después de nacionalizarse, se convirtió en uno de los pioneros de la NASA. Este enigmático personaje, jefe del programa espacial en el Gobierno de John F. Kennedy, había escrito en 1948 el libro “Das Marsprojekt”. Cinco años después fue traducido y publicado en inglés por la Universidad de Illinois bajo el título de The Mars Project (Proyecto Marte).

El tercero es Toby Li, un autodenominado “reportero del espacio” que trabaja para Elon Musk en su portal de noticias “Muskette”. El ingeniero aeroespacial de la UCD, fue quien hizo la relación entre el personaje de ficción ideado por Von Braun, y su tocayo, el millonario de 49 años, cuya misión, según él, es colonizar el planeta rojo.

Toby Li le cree a Musk. Su admiración por el físico, inventor y magnate sudafricano, nacionalizado canadiense y estadounidense es evidente. En uno de sus numerosos trinos sobre los logros de SpaceX, cuenta que supo de Musk y su genialidad a principios de 2017, el día que un amigo suyo compró un Tesla: “Recuerdo la presentación de Elon en el Congreso Internacional de Astronáutica, cuando Starship era BFR. Él me puso a pensar en lo maravilloso que sería el futuro. Pero como muchos, yo creía que se haría realidad por lo menos en 5 años.

Así lo comprobó Li cuando SpaceX logró aterrizar con éxito y sin contratiempos su prototipo del cohete Starship en su quinto vuelo de prueba.

El cuarto personaje de esta historia intergaláctica es más una anécdota. El autor original de la frase “Destiny, destiny. No escaping that for me” es el actor Gene Wilder, quien protagonizó en 1974 la película de Mel Brooks, Young Frankenstein, otro científico con ideas transgresoras.

Elon Musk, cuyo nombre de origen africano significa “Espíritu”, en principio dudó de la existencia del libro que narra con detalles muy reales lo que sería una expedición humana a Marte, liderada por un hombre a quien los diez miembros de un consejo dan el título de Elon.

“¿Estás seguro de que esto es real?, le preguntó a Toby Li.

La respuesta llegó de otro apasionado con el tema. Pranay Pathole, otro ingeniero que se presenta como una “máquina consciente” le respondió con pruebas:

“Sí, es real. Esta es la transcripción en inglés del mismo libro. Pero el ‘Elon’ nombrado por Von Braun en su libro no es el nombre de la persona, sino su cargo: algo así como un presidente meritocrático electo”.

Según Harry Pettit, periodista de tecnología digital y ciencia de The Sun, aunque “El Proyecto Marte” es una novela, contiene cálculos científicos sobre cómo los humanos podrían viajar a Marte: “En un pasaje, Von Braun describió dos cámaras del Parlamento que promulgaron leyes administradas por Elon y su gabinete. La cámara alta se llamaba Consejo de Ancianos y tenía 60 personas, cada una de las cuales fue nombrada de por vida por el mismo Elon”.

Una historia a la que vale la pena seguirle la pista hoy, en vivo y en directo, ya que una vez más se confirma que “la realidad supera la ficción”