Hambrientos, durmiendo en el piso y sin poder ver el sol: el deplorable estado en el que el gobierno de Biden retiene a los niños inmigrantes en los centros de detención

Los primeros meses de la crisis migratoria que viven los Estados Unidos como consecuencia de las promesas de campaña de Joe Biden no tiene precedentes en la última década.

Los ingresos ilegales de inmigrantes que intentan cruzar la frontera se incrementa cada día, y los expertos aseguran que cuando llegue el pico en la primavera, la situación se puede terminar de descontrolar.

Bajo el cambio de políticas que implementó apenas asumió el nuevo gobierno, se pueden seguir usando las medidas de el ex-presidente Trump para deportar más fáciles a los inmigrantes adultos; pero es que el incipiente problema que azota al país actualmente es el número de menores de edad que intentan cruzar ilegalmente la frontera por su cuenta y sin compañía de sus familiares.

Por orden del presidente Biden, estos menores no pueden ser deportados como sí sucedía en la administración Trump, por lo que significa que ingresan al complejo sistema legal-inmigratorio estadounidense.

Es por esto que, según los datos gubernamentales obtenidos por el medio CBS News, aproximadamente 9500 menores intentaron llegar a suelo americano ilegalmente en el mes de febrero. De este número, más de 9000 están siendo alojados en centros de detención pertenecientes al Servicio de Control de Aduanas e Inmigración (ICE).

El número y la capacidad de estos centros de detención ya no son suficientes para enfrentar la escala inmigratoria de los menores.

El complejo de detención abierto recientemente por el gobierno de BIden ubicado en la ciudad texana de Donna está actualmente albergando a 1800 niños cuando su capacidad máxima en tiempos de pandemia es para 250 personas—lo que significa un 729% de sobrepoblación.

CBS News también reporta que la mayoría de los niños aprehendidos allí han expresado que están siendo detenidos por mucho más de 3 días—el cual el tiempo de espera máximo estipulado por la ley estadounidense que debe esperar un niño inmigrante para que el gobierno decida qué hacer sobre su situación legal-inmigratoria.

Por la sobrepoblación que hay, estos niños no se pueden ni duchar, y tienen que hacer turnos para dormir en el suelo, afirmó Neha Desai, una abogada de inmigración que representa a estos niños detenidos por el gobierno. Desai también afirmó de que la mayoría de los niños están hambrientos.

«Con todos los niños que me entrevisté, los cuales son todos extremadamente pequeños, todos me dijeron que querían tomarse una ducha y no podían», continuó Desai en dialogo con CBS y añadió: «todos estaban llorando histéricamente, esperando contactarse con su familia. Uno de ellos me expresó de que nunca puede ver ni el sol».

El fenómeno migratorio que se produjo con el cambio de gobierno en enero es producto de una de las más importantes promesas de campaña de Biden: la amnistía general para todos los inmigrantes que se encuentren en suelo estadounidense de manera ilegal—los cuales ascienden a más de 11 millones.

El proyecto ya fue presentado por los diputados demócratas en la Cámara de Representantes, pero los líderes del partido decidieron cajonear la iniciativa hasta el próximo mes por la crisis que se está viviendo

En enero, los datos gubernamentales arrojaban un total de más de 80,000 inmigrantes aprehendidos en la frontera, el mayor número experimentado por el país en ese mes en más de una década. En febrero, la administración Biden se está preparando para anunciar de que el número de detenciones ha ascendido a 100,000.

Se espera que este número se duplique y triplique los meses de marzo, abril y mayo donde históricamente ocurre el pico de entradas ilegales.

Pese a todo esto, el Secretario de Seguridad Nacional que está a cargo de supervisar el tema inmigratorio, el latino Alejandro Mayorkas, no admite todavía que el país se encuentra en una crisis en la frontera.

Ayer sábado, Mayorkas se contradijo en su discurso y envió a la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) a la frontera para ayudar y asistir a los efectivos del ICE que se ven desbordados por la situación.