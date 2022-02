HazteOir ‘rompe’ con Vox: “Pensábamos que no iba a hacer de derechita cobarde”

HazteOir ‘rompe’ con Vox: “Pensábamos que no iba a hacer de derechita...

ED.- “Estamos aquí por los valores, no por los partidos. Estos vienen y van, pero lo que importa de verdad son las convicciones. Solamente apoyaremos a los partidos que se comprometan verdaderamente y por escrito con la vida, la familia y la libertad”. HazteOir.org ‘rompe’ con Vox, le acusa de “derechita cobarde”, en una curiosa pugna por ver cuál de los dos organismos, que durante meses han ido de la mano, representa mejor los postulados de la ultraderecha.

Aunque en alguna que otra ocasión las formaciones lideradas por Ignacio Arsuaga y Santiago Abascal habían tenido encontronazos, la sangre nunca había llegado hasta el río. Hasta ahora: con motivo de las elecciones en Castilla y León, el movimiento de agitación ultra ha exigido a la formación verde que se defina con claridad respecto a sus grandes obsesiones: la familia, el aborto y la “ideología de género”.

“En Madrid, aprobó los Presupuestos del PP sin tocar las leyes LGTB. En Castilla y León no respondió nuestro cuestionario y no se comprometió con nuestros valores. No queremos más partidos como el PP”, señalan en sus redes sociales en un post que incluye una recogida de firmas para exigir a Vox que se comprometa con sus postulados más radicales. Parece mentira, pero ni siquiera la formación de Abascal es lo suficientemente de ultraderecha para HazteOir.

No es un pataleo, es una campaña pura y dura de presión. Que antes tuvo como protagonista al PP, y ahora a Vox. Con anuncios en medios de comunicación e, incluso, en la carretera. Esta vez no están los famosos autobuses, pero sí camiones. Sí, un total de ocho camiones en los que se viene a decir que Vox y el PP son lo mismo.

Vox no les devuelve las llamadas

El mismísmo Ignacio Arsuaga sostiene que existe “la defensa de unos valores que creíamos compartíamos: defensa de la vida, de la familia, libertad de educación, rechazo de las leyes ideológicas de la izquierda”. Lo que no esperaban era que este no les fuera devuelto firmado por el partido.

“El PP nos tenía acostumbrados a no comprometerse porque eso le permite prometer cualquier cosa y luego cambiar de chaqueta. Sin embargo Vox solía refrendar por escrito lo que afirmaban a viva voz”, sentencia Arsuaga. “Parece ser que Vox, que venía a hacer lo que la ‘derechita cobarde’ nunca se atrevería a hacer, tampoco va a hacerlo. Al menos no quiere comprometerse a ello con miles de personas que confiaban en su palabra”.

Carta abierta a Abascal

En su propio canal de recogida de firmas (estilo Change.org), Citizen Go (la matriz de HazteOir), escribe una ‘carta abierta’ a Santiago Abascal:

Abascal, le pido que se comprometa

Santiago Abascal, presidente de Vox:

Me dirijo a Ud. para pedirle que se comprometa por escrito con el cuestionario de seis puntos sobre temas de vida, familia y libertad que le enviamos al candidato de Vox, Juan García-Gallardo, para las elecciones de Castilla y León del próximo 13 de febrero.

Le envié el cuestionario hace unos días y a fecha de hoy no he recibido respuesta. Quiero decirle que este silencio siembra dudas sobre el compromiso de Vox con los valores que siempre dijo que defendería, especialmente después de lo ocurrido en la Comunidad de Madrid en diciembre, cuando renunciaron a pelear hasta el final la derogación o modificación de las leyes LGTBI.

Le ruego conteste el cuestionario y despeje las dudas que está suscitando este silencio entre los ciudadanos provida y profamilia entre quienes me incluyo.

Muchas gracias.

Comparte este artículo