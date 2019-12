30 HECHIZOS DE AMOR PODEROSOS Y EFECTIVOS

El siguiente artículo ha sido escrito por la prestigiosa vidente y esoterista, Paloma Lafuente. Esta tarotista, experta en toda clase de amarres y hechizos de amor, cuenta con su propia web donde muestra rituales para todo tipo de situaciones, con opiniones y comentarios de personas que los han realizado. Si necesitas ayuda con un problema personal, puedes buscar su consulta en internet. Ella estará encantada de ayudarte a cambiar las cosas.

Los hechizos de amor permiten canalizar nuestras energías para lograr un objetivo amoroso específico. Se realizan para que una persona que amas se fije en ti, para reconquistar a tu ex, avivar la llama del amor, entre otros propósitos. Es una forma de favorecer un sentimiento que no logra de expresarse. ¿Cómo? Simplemente enfocando nuestras energías hacia esa persona y sirviéndonos de los elementos que harán llegar nuestro deseo amoroso al universo. De modo que no hay un único hechizo de amor ni una única forma de ejecutarlo.

CÓMO HACER UN HECHIZO DE AMOR

Como podrás ver en este artículo, 30 hechizos de amor poderosos y efectivos, existen diferentes tipos de conjuros y muchas formas de uso. En el siguiente texto podrás ojear rituales para atraer a una persona que amas, eliminar las energías negativas que interfieren en tu relación, avivar la pasión u olvidar un amor. Pese a su distinta finalidad, para todos ellos existen unas pautas comunes a tener en cuenta:

Realices este tipo de hechizos amorosos con alguien que ames de verdad. La entrega y el compromiso durante la ejecución del ritual es muy importante. El universo tiene que captar tu mensaje y si no estás al cien por cien no le llegará. Cree en el amor y ten fe, son dos aspectos esenciales para que un hechizo te ayude a conseguir tu deseo amoroso.

La entrega y el compromiso durante la ejecución del ritual es muy importante. El universo tiene que captar tu mensaje y si no estás al cien por cien no le llegará. Cree en el amor y ten fe, son dos aspectos esenciales para que un hechizo te ayude a conseguir tu deseo amoroso. Ten muy claras tus intenciones. Debes tener claro qué quieres lograr. No puede ser que un día te guste una persona y al día siguiente te fijes en otra.

Debes tener claro qué quieres lograr. No puede ser que un día te guste una persona y al día siguiente te fijes en otra. Debes llevarlo a cabo en un lugar tranquilo y solitario. Tiene que ser un espacio donde nadie te pueda interrumpir. Evitar distracciones es esencial, por eso te recomiendo que apagues todos los dispositivos electrónicos que puedan despistarte durante el ritual. Además, te recomiendo realizar una limpieza energética para eliminar las malas vibraciones que puedan interferir durante el trabajo.

es esencial, por eso te recomiendo que apagues todos los dispositivos electrónicos que puedan despistarte durante el ritual. Además, te recomiendo realizar una limpieza energética para eliminar las malas vibraciones que puedan interferir durante el trabajo. Realiza con calma el ritual y con una actitud positiva. Así te asegurarás de que no haya ninguna equivocación.

Así te asegurarás de que no haya ninguna equivocación. Crea las energías necesarias. En un hechizo de amor, nuestro cuerpo y nuestra mente se unen con un fin: conseguir esas vibraciones tan necesarias para que el universo escuche nuestro deseo amoroso. Para mover las energías correctamente tenemos que tener en nuestra cabeza constantemente qué queremos conseguir. En definitiva, tenemos que canalizar nuestra fuerza de forma positiva para pedir aquello que deseamos.

conseguir esas vibraciones tan necesarias para que el universo escuche nuestro deseo amoroso. Para mover las energías correctamente tenemos que tener en nuestra cabeza constantemente qué queremos conseguir. En definitiva, tenemos que canalizar nuestra fuerza de forma positiva para pedir aquello que deseamos. Prepara todos los materiales necesarios para que el conjuro seleccionado. Cada material cumple un propósito específico. No se puede sustituir o reemplazar por otro. Además, es necesario que combines los ingredientes como se indica en el hechizo amoroso que hayas seleccionado.

necesarios para que el conjuro seleccionado. Cada material cumple un propósito específico. No se puede sustituir o reemplazar por otro. Además, es necesario que combines los ingredientes como se indica en el hechizo amoroso que hayas seleccionado. Debes saber que es necesario encender todas las velas y varillas de incienso con cerillas de madera. Para que el universo escuche nuestro propósito amoroso es necesario crear nuestras propias vibraciones y no utilizar un mechero o encendedor, ya que de hacerlo así, habrán sido creadas por el objeto.

Para que el universo escuche nuestro propósito amoroso es necesario crear nuestras propias vibraciones y no utilizar un mechero o encendedor, ya que de hacerlo así, habrán sido creadas por el objeto. Sigue paso a paso las indicaciones. Una vez recabados todos los elementos y que estos estén organizados, tendrás que seguir las indicaciones sin saltarte ninguna. Una vez terminado el conjuro, sigue con tu vida como hasta ahora, con normalidad. Cuando damos por finalizado un ritual no tenemos que seguir dando vueltas a nuestra cabeza sobre lo que hemos realizado. Mientras más alejes tu mente del trabajo realizado y te olvides de ello, más fuerza tendrán los cambios.

Una vez terminado el conjuro, sigue con tu vida como hasta ahora, con normalidad. Cuando damos por finalizado un ritual no tenemos que seguir dando vueltas a nuestra cabeza sobre lo que hemos realizado. Mientras más alejes tu mente del trabajo realizado y te olvides de ello, más fuerza tendrán los cambios. Los hechizos de amor necesitan tiempo, no desesperes. Las dudas y las prisas en estos casos no son buenas.

Por último, si tienes pensando realizar un hechizo de amor para recuperar una relación, es necesario saber que la otra persona no tiene que verte como su enemigo. Tu expareja tiene que estar dispuesta a perdonar. En cualquier caso, no te impacientes, las energías del amor no desaparecen de la noche a la mañana si el amor es verdadero. ¡Siempre existe una nueva oportunidad para recuperar tu amor verdadero!

Ahora que ya sabes la importancia de la energía en los hechizos de amor, es hora de explicarte la importancia de los materiales en estos conjuros. ¿Sabías que cada ingrediente tiene una función específica?

La importancia de los elementos en un hechizo de amor

Como te he mencionado anteriormente, los hechizos de amor usan la energía universal de amor y varios elementos para crear ese vínculo energético. A lo largo de la historia, diversas civilizaciones descubrieron que había formas de manipular la energía usando determinados objetos e ingredientes como la miel, la canela, el café, la manzana, el limón… Esta es la razón por la que la mayoría de los rituales utilizan ciertos elementos. ¡Dotan de poder a la persona que lo realiza! En este artículo he recopilado 30 hechizos de amor poderos y efectivoscon diferentes objetos y finalidades, ya que quiero que seas tú quien escoja el más adecuado n función de tus objetivos amorosos. ¿De acuerdo?

En cada ritual encontrarás un elemento principal y te explicaré su función para poder sacarle el máximo partido posible y crear un enlace energético muy poderoso. Dicho esto, es hora de mostrarte los rituales caseros. ¡Ah!, se me olvidaba mencionarte un elemento que no aparece especificado en ninguno de los hechizos y que vas a necesitar para cualquiera de ellos. ¿Sabes de qué se trata? De la fe. Si tú no crees en la magia de estos rituales, si no sientes confianza y fe en ellos, no funcionarán. ¡Tenlo presente!

Hechizo de amor con agua

El agua forma parte de los cuatro elementos naturales del mundo, siendo de vital importancia su presencia para todos los seres por el poder que tiene. Desde la antigüedad, distintas civilizaciones han considerado al agua de un elemento poderoso en la divino y sagrado, ayudando a purificar y limpiar. De modo que, el siguiente hechizo de amor busca la finalidad liberarnos de amores que no funcionaron y que es mejor dejarlos atrás. Los materiales que tendrás que emplear, además del agua, son:

1 vela roja pequeña.

1 vela blanca pequeña.

1 fotografía de la persona que quieres olvidar.

1 jarra de cristal.

Cerillas de madera.

1 plato blanco.

3 cucharadas de aceite.

Pasos para este hechizo para olvidar:

Pon la imagen de esa persona que quieres olvidar en la mesa donde vayas a llevar a cabo el hechizo de amor. Llena la jarra con agua potable y ubícala encima de la imagen. Se trata de que a través del cristal de este recipiente veamos la imagen borrosa de esa persona. A continuación vierte tres cucharadas de aceite en el agua. Coge las dos velas, la blanca y la roja, y conságralas diciendo en voz alta la siguiente frase: «Hago este ritual para olvidar a la persona que me hizo daño.» Después, colócalas del siguiente modo: la vela blanca a la izquierda y la roja a la derecha de la jarra. Toma la imagen de esa persona y procede a quemarla con la ayuda de la llama de las dos velas. Será necesario que emplees las dos, por lo que te recomiendo quemar una esquina de la fotografía con cada una de las candelas. Cuando empiece a arder, deposítala en un plato y recita la siguiente oración: «Yo, (di tu nombre), quemo tu imagen (debes pronunciar el nombre de la persona que quieres olvidar y sacar de tu vida) y decreto que te quiero lejos de mi vida y de mi mente. Deja mi corazón y me libero de este dolor.» Por último, espera a que se consuma todo. Tras esto, toma las cenizas de la imagen y el líquido de la jarra y dirígete a un lugar apartado, lejos de tu casa. Tira el agua y entierra las cenizas.

Hechizo de amor con ajo

El ajo es un ingrediente poderoso en los hechizos de amor, ya que se emplea como talismán protector contras las energías negativas. Así, el ritual que te muestro te ayudará a eliminar las malas vibraciones que estén interfiriendo en la reconquista de tu persona amada. Los materiales que necesitarás son:

2 hojas de laurel.

1 diente de ajo.

Hilo rojo.

1 bolsa pequeña.

1 varilla de incienso.

Cerillas de madera.

Procedimiento del hechizo para regresar con tu expareja:

Empezaremos realizando una limpieza energética. Enciende una varilla de incienso y realiza unos pequeños círculos en la zona donde vayas a llevar a cabo el conjuro. Coge el diente de ajo y pélalo con mucho cuidado para que salga limpio. En caso de que veas que se encuentra en mal estado o no ha salido limpio, coge otro. Une con la ayuda del hilo rojo la hoja de laurel con el ajo. Mientras ejecutas este paso es necesario que pienses la vuelta de esa persona amada. Por último, introduce este talismán en la bolsa pequeña y ponla debajo de tu almohada hasta que tu deseo se haya cumplido.

Hechizo de amor con oraciones

En este hechizo lanzaremos toda nuestra energía a la diosa del amor de la mitología romana, Venus. A la hora de recitar este tipo de oraciones dirigidas a las deidades del amor es esencial que nuestros deseos sean realizados desde lo más profundo del corazón. Solo así, siendo honestos, lograremos que estas atrapen nuestra súplica. Este hechizo tiene como objetivo que los sentimientos de esa persona que te gusta comiencen a florecer. Será necesario obtener los siguientes materiales:

1 rosa.

1 vela rosada.

Cerillas de madera.

1 alfiler.

1 bolsa roja.

1 papel blanco.

1 bolígrafo rojo.

Pasos del hechizo a la diosa del amor:

Comenzaremos grabando en la vela rosada el nombre de la persona que quieres atraer hacia ti. ¡Hazlo con el alfiler! Después, repite este paso anotando también el tuyo. Toma el papel y anota el deseo más profundo que quieras conseguir con esa persona. Puedes escribir una frase como por ejemplo: «Deseo que (nombre de la persona que quieres atraer) venga hacia mí.» Enciende la vela y recita la siguiente oración: «Tú y yo seremos como uno solo. Venus, Diosa del Amor, escucha mi petición. Hazme triunfar en el amor. Que se abra el fuego y la pasión.» Espera a que la vela se consuma. Para terminar, guarda las cenizas en una bolsa roja y entiérrala en una maceta que tengas en tu hogar. Cuando estés sepultándola di la siguiente frase: «Desde hoy en adelante vamos a estar juntos en el amor más profundo.»

Hechizo de amor con miel

Los hechizos de amor con miel son un tipo de rituales que tienen mucho éxito para potenciar y mejorar los sentimientos de nuestra pareja. Este ingrediente es una sustancia producida por la abeja, por lo que nos da la energía de este animal. De modo que en cualquier hechizo que se emplee ayudará a generar esas fuerzas adecuadas para que el universo capte tu propósito rápidamente. En este caso, el hechizo de amor con miel seleccionado tiene como objetivo suavizar las tensiones que existan en la pareja y limar asperezas. Los elementos que necesitarás son:

10 cucharas de miel.

1 fotografía de tu pareja.

1 tarro de cristal con tapa.

1 bolígrafo rojo.

1 vela morada pequeña.

Cerillas de madera.

¡Conoce los pasos de este hechizo para suavizar las tensiones en la pareja!

Toma la imagen de tu pareja y escribe en su parte posterior tu objetivo amoroso. Te pondré varios ejemplos: «Quiero que (nombre de tu pareja) sea más cariñosa conmigo y tenga más muestras de afecto a diario», o «deseo que (nombre de la persona) muestre más su lado romántico». Lo mejor es pensar unos minutos y después anotar una frase propia y personal. Así el universo escuchará antes tu objetivo. ¿De acuerdo? Ahora, pensando en esa persona amada, visualiza sus gestos de cariño hacia ti. Mientras lo imaginas, llena el tarro de vidrio con diez cucharadas de miel. A la vez que viertes el contenido, pronuncia la siguiente frase en voz alta: «Dulce con la miel serás conmigo.» Dobla la imagen e introdúcela en el tarro de cristal. Tus dedos deben tocar la miel. Para finalizar, potenciaremos nuestro deseo. ¿Cómo? Encendiendo una vela morada pequeña con un fósforo. Cuando se haya consumido por completo, conserva el tarro en tu dormitorio en un lugar donde nadie pueda encontrarlo.

Hechizo de amor con cigarro

Los hechizos con cigarro se han convertido con el paso de los años en uno de los rituales con mayor efectividad. Nuestros ancestros ya vieron en el humo esta capacidad energética abismal y empezaron a utilizarlo como puente para mantener una comunicación entre el mundo real y el divino. Así, la fuerza de estos hechizos radica en poder eliminar las vibraciones negativas u obstáculos que interfieran en tu vida. Además, facilita una conexión magnífica con el universo.

Qué materiales necesitaremos para este hechizo del pensamiento:

14 cigarros.

1 bolígrafo rojo.

Papel blanco.

1 lápiz.

2 fotografías de esa persona que quieres que continuamente te tenga en sus pensamientos.

1 maceta con tierra.

Pasos necesarios para llevar a cabo este hechizo con cigarro:

El primer paso será anotar en la hoja con el lápiz tu propósito amoroso. Acto seguido, escribe en todos los cigarros el nombre de esa persona que quieres hechizar. Prende el primer cigarro con cerillas y sírvete de este para quemar el papel del primer paso. Las cenizas tendrán que caer dentro de la maceta con tierra, por lo que procura colocarla debajo para que no sea tan complicado. Posa el cigarrillo en un cenicero para que se consuma por completo. Mientras se va consumiendo y convirtiendo en ceniza, pronuncia en voz alta la siguiente oración: «Que venga a mí (nombre de la persona). Haz que el humo y el viento lo atraigan a mí. Haz que cada día piense más en mí.» Toma otro cigarro y quema con este la imagen de esa persona amada. Al igual que en los pasos anteriores, tendrás que dejar que dichas cenizas caigan dentro de la maceta y que el cigarrillo se vuelva a consumir. Quema los 12 cigarros que quedan en un cenicero y vierte las cenizas en la maceta. Por último, cubre con un puñado de tierra todo.

Hechizo de amor con foto

Las fotografías en los hechizos de amor son un elemento de vínculo, canaliza la energía. Esta particularidad hace que sea más fácil potenciar nuestras fuerzas hacia la persona que queremos hechizas. Eso sí, recuerda que las imágenes deben ser actuales. Dicho esto, es hora de comenzar con el hechizo para llamar al amor y que este entre en tu vida. ¿Empezamos? Para ello, recaba los siguientes materiales:

1 fotografía de la persona que te interesa atraer.

1 fotografía tuya.

Pétalos de la flor de jazmín.

1 vaso de agua.

2 velas rojas.

Cerillas de madera.

Hilo rojo.

1 bolsa de color rojo.

Cómo ejecutar este hechizo sencillo con foto:

Apaga la luz de la habitación donde vayas a llevar el hechizo y enciende las dos velas. Estas serán las encargadas de darte la luminosidad que necesitas. Durante un par de minutos mira fijamente a la llama mientras piensas en el ser amado que tanto te gusta. Coge las dos imágenes y júntalas. Que queden cara a cara. Sírvete del hilo rojo para atarlas. Realiza tres nudos fuertes. Mientras lo haces, repite en voz alta la siguiente frase: «Que el poder del amor nos conecte y nos una.» Introduce las imágenes y los pétalos de jazmín en la bolsa roja. Cierra bien la bolsa para que quede retenida la energía y no se escape. Por último, una vez consumidas las velas, entierra esta bolsita en una maceta.

Hechizo de amor con perfume

Las fragancias pueden atraer a esa persona amada. Son un potente estímulo de atracción. Si deseas seducir a esa persona a través de este hechizo de amor con perfume, recaba los siguientes elementos antes de comenzar:

1 fotografía de la persona a atraer.

1 papel a4 de color rojo.

1 bolígrafo negro.

Pegamento de cola.

2 imanes.

1 vela de color blanco pequeña.

1 vela de color rojo pequeña.

Cerillas de madera.

Pasos:

Dibuja un círculo en el centro del papel rojo. Dentro anota el nombre de esa persona a atraer y el tuyo. Pon los imanes en la parte trasera de las fotos. Utiliza pegamento para que se pegan a estas. Ahora, intenta juntar las fotografías, gracias a los imanes que hemos colocado habrá una fuerza de atracción potente. Cuando estés realizando este paso recita en voz alta la siguiente frase: «Así como la energía de estos imanes los atrae, así deseo que (nombre completo de la persona a atraer) venga y permanezca junto a mí entregándome su amor profundo y sincero.» Después, coloca las fotos dentro del círculo y vierte un poco de miel encima de estas. Di la siguiente frase en voz alta: «Así como este néctar cubre los imanes, de esa forma se endulza tu corazón (nombre completo de la persona a enamorar) con el mío eternamente.» Envuelve todo en el papel rojo y rocía tu perfume favorito mientras pronuncias: «Así como mi aroma se hace exquisito, de esta manera la persona que amo deberá ser conmigo.» Para finalizar este hechizo, coloca cerca del paquete que hemos creado en el paso anterior las dos velas. Recita en voz alta: «Tu camino estará iluminado para llegar a mí.»

Hechizo de amor con canela

En polvo o en rama, la canela suele emplearse como antídoto para relajar las tensiones. De esta manera, es habitual encontrar este elemento en hechizos de amor para recuperar a esa persona especial que decidió alejarse. Del mismo modo, también potencia con intensidad la atracción sexual. El siguiente hechizo de amor funciona muy bien para tener a tu pareja a tu lado y avivar la llama del amor. ¡Toma nota de los materiales que tendrás que localizar!

1 vela roja.

Cerillas de madera.

3 ramitas de canela.

1 cinta roja.

1 papel blanco pequeño.

1 bolígrafo negro.

Procedimiento:

Enciende la vela roja con un fósforo. Concentra tu atención en la llama durante cinco minutos. Enfócate en qué quieres lograr. Acto seguido, toma el papel y escribe el nombre de tu pareja y el tuyo. Enrolla el papel como si fuera un tubo y átalo con la cinta roja. Cierra uno de los extremos doblando el papel, coloca dentro la canela y cierra el otro lado. Tómalo entre tus manos y ponlo sobre tu pecho mientras pronuncias la siguiente oración: «Que con la magia de esta canela para el amor se cree un amarre entre nosotros dos, para que sea un amor puro y fuerte, gracias doy al universo por atender mi petición. Siempre que deba de ser así, así será.» Pon el tubo debajo de tu cama hasta que tu amor esté a tu lado.

Hechizo de amor con vela roja

Uno de los elementos más empleados en los hechizos de amor, especialmente en los que tiene como objetivo conquistar, son las velas de color rojo. Este tono, relacionado con el romanticismo y la pasión, ayudará a que tanto tú como la persona a la que está destinado el conjuro os abráis espiritualmente el uno a otro. De alguna forma, conectareis vuestras energías. Este hechizo con vela roja sirve tanto para atraer a la persona que te gusta como para recuperar un amor. Para hacerlo necesitarás los siguientes elementos:

1 fotografía tuya.

1 fotografía de la persona a la que quieres conquistar o recuperar.

1 vela roja pequeña.

Cerillas de madera.

1 trozo de lana roja.

1 aguja de coser.

1 incienso de rosas.

1 bolsa blanca.

Reunidos todos los materiales, estos son los pasos del hechizo de amor con vela roja:

Comenzaremos encendiendo la vela roja. Coge las dos imágenes y cóselas. Para ello, usa la aguja y el trozo de lana. Mientras realizas este procedimiento, tendrás que pronunciar las siguientes palabras: «Terna tibi. Terna tibi meum es et gratia. Dei et Spiritus sancti. Terna tibi meum es et.» Ahora enciende el incienso de rosas y focaliza tus pensamientos en esa persona que tienes en tu mente y deseas recuperar o conquistar. Cuando se haya consumido la vela roja y el incienso, guarda las imágenes en la bolsa blanca y escóndela en un lugar cerca de la persona a la que has lanzado este hechizo.

Hechizo de amor con vela blanca

Las velas blancas encierran un poder místico que es capaz de brindar paz, canalizar las vibraciones. Además, son un enlace muy poderoso para conectarnos con el mundo divino. Recuerda que el color blanco se asocia a la pureza, a la sinceridad. De modo que los hechizos de amor con vela blanca te ayudarán a conseguir múltiples objetivos amorosos. En este caso, el conjuro seleccionado busca afianzar tu relación y que nadie se entrometa en ella. Se trata de un hechizo destinado a parejas. Necesitarás los siguientes elementos:

1 fotografía de tu pareja.

Hilo de color rojo.

1 vela blanca.

Cerillas de madera.

Papel rosado.

1 bolígrafo negro.

1 bolígrafo rojo.

Tras la obtención de los elementos, es hora de comenzar con el hechizo de amor con vela blanca:

Empieza tomando la imagen de tu pareja y atándola con hilo rojo. Después, amarra esta a la vela blanca. Seguidamente, coge el papel rosado y escribe el nombre de tu pareja y el tuyo. Hazlo con el bolígrafo negro. Con el rojo realiza un corazón que englobe vuestros nombres. Vierte un poco de miel en el papel. Con cuidado dobla la hoja y pínchala en la vela con ayuda de un alfiler. Para terminar, enciende la vela con un fósforo y pronuncia la siguiente frase: «Como la miel nos une, el amor nos ata, para que estemos juntos sin daño alguno.»

Hechizo de amor con azúcar

Este tipo de rituales, denominados también hechizos dulces, tienen como objetivo principal dulcificará los sentimientos de esa persona que nos gusta. El azúcar simbolizará la dulzura, generará pasión y atracción. Es un maravilloso ingrediente para canalizar nuestras energías y realizar un hechizo efectivo para enamorar. ¡Apunta los materiales necesarios!

Azúcar.

Tarro de cristal con tapa.

Bolígrafo negro.

Corazón de papel rojo.

Vela morada pequeña.

Cerillas de madera.

Procedimiento de este hechizo:

Escribe en el corazón de papel nueve veces seguidas el nombre de la persona que deseas atraer. En el dorso del corazón escribe tu deseo. Anotando el mensaje haremos que el universo capte antes esa energía. Recuerda que debe ser breve y sencillo. Una vez escrito el mensaje, dobla el corazón de papel por la mitad e introdúcelo en el frasco. Cubre el corazón con azúcar. Pon cerca de este una vela morada y préndela. Durante unos minutos visualiza el rostro de esa persona. Tómate tu tiempo para meditar. Pídele a la diosa del amor que te ayude a cumplir tu deseo. Cuando se haya consumido la vela, guarda ese frasco en tu dormitorio. ¡Ya solo queda esperar!

Hechizo de amor con sangre

Un hechizo de amor con sangre es un ritual muy poderoso, por lo que debes realizarlo si tu deseo es que tu ex vuelva contigo o tener a tu lado para siempre a tu pareja. En estos conjuros solamente se necesitan un par de gotas de sangre, ya que las energías depositadas serán más que suficientes. Dicho esto, el hechizo de amor fuerte seleccionado busca el objetivo de consolidar un vínculo amoroso.

3 velas rojas.

Unas gotas de tu sangre de tu dedo corazón.

1 aguja.

1 cinta roja.

1 fotografía tuya.

1 fotografía de la persona amada.

Es importante que pongas toda tu intención a la hora de realizarlo.

Coloca las velas formando un triángulo. En el medio de estas pon las dos fotos. Enciende con un fósforo las candelas de izquierda a derecha a la vez que recitas: «Con este hechizo yo te uno a mí, para que en el amor seamos uno, como poderosa es mi sangre, así será de poderosa esta unión, con el permiso del universo, como deba ser será.» Luego, toma un poco de tu sangre y pon una gota de esta en la foto. Repite nuevamente la frase mientras tomas las dos fotos enfrentadas. Por último, únelas con la cinta roja. Se trata de que queden unidas. Besa las fotos y guárdalas en un lugar seguro de tu dormitorio.

Hechizo de amor con saliva

El siguiente hechizo de amor, al igual que el anterior, requiere de un fluido de nuestro cuerpo: la saliva. Así se denominada hechizo fuerte, ya que impregnamos con nuestra propia energía los materiales.

Elementos que se necesitan para este hechizo de amor con saliva:

1 vela de color blanco.

1 fotografía de la persona a atraer.

1 sobre mediano.

1 cinta de color rojo.

1 trozo de algodón.

Pasos del hechizo de amor con fluido corporal:

Empieza tomando la fotografía de la persona que queremos atraer. Mírala fijamente durante un par de minutos. Toma el frasco pequeño que contiene tu saliva y moja toda la superficie de la fotografía con la ayuda de un algodón. Recita la siguiente súplica: «Queda atado por completo al corazón de esta persona para que caiga rendida a mis pies.» Introduce en el sobre mediano la fotografía mojada. Una vez dentro, séllalo con tu saliva de forma correcta para que no se pueda abrir. El siguiente paso será tomar la cinta de color rojo y darle tres vueltas al sobre. Para finalizar, prende la vela blanca y deja el sobre de pie cerca de esta mientras esperas a que se consuma. Cuando se haya consumido por completo, toma el sobre nuevamente y colócalo bajo tu almohada.

Hechizo de amor con limón

La propiedad purificadora del limón es evidente en sus usos cotidianos de limpieza. No obstante también lo es en el mundo de los hechizos. Es capaz de renovar el amor y purificar las energías de pareja, atrayendo aquello que quieres. La frescura de este cítrico servirá para reavivar el amor.

Materiales:

1 limón fresco.

1 cuchillo.

Hilo o cinta, preferiblemente rojo.

1 papel rosa.

Cómo hacerlo:

Empieza cortando el limón por la mitad. Trata de que el corte sea lo más uniforme posible. Ahora, toma el papel escribe el nombre de tu expareja y el tuyo. Dobla los papeles para que los nombres se toque. Después, coloca la hoja en medio de las dos mitades de limón y con la cinta roja intenta que se mantengan los dos pedazos de cítrico juntos. Guarda el limón en la nevera o en el refrigerador, oculto en una zona donde sepas que no va a ser utilizado.

Hechizo de amor con manzana

¿Sabías que la manzana es considerada una fruta de las divinidades? Gracias a su poder de irradiación de vibraciones positivas como el de absorber las negativas. Como ves la manzana tiene muchas virtudes, por lo que sirve para hechizos de atracción, para rituales de pareja… En concreto, el conjuro seleccionado pretende atraer a esa persona amada.

Los materiales de este hechizo con manzana son:

1 manzana roja. Recuerda que debes conseguir la manzana más fresca posible.

1 vela rosa.

Miel de abeja.

Cerillas de madera.

3 trozos de papel.

1 bolígrafo negro.

1 lazo rojo.

1 cuchillo.

1 bolsa de basura negra.

Cómo realizar el hechizo con manzana:

Primero enciende con un fósforo la vela roja. Tras encenderla, visualiza en la llama a esa persona amada y di la siguiente frase: «Que las fuerzas del amor se encuentren a mi lado y me permitan conseguir el amor de aquel que el aliento me robó.» Parte la manzana en dos partes lo más similares posibles. Para ello intenta que el corte sea exactamente por la mitad. Toma un par de trozos de papel. En uno escribe tu nombre y en el otro el de la persona amada. Fíjalos con alfileres cada uno en una de las mitades de la manzana. Ahora, toma el último trozo de papel y anota vuestros nombres juntos. Esta hojita colócala en el centro de la manzana. Amárrala con el lazo, intentando que quede perfectamente unida. Derrama tres cucharadas de miel sobre esta fruta a la vez que recitas: «Une nuestras almas como una sola, de la misma manera que lo hice y concede mi deseo de amor.» Deja la vela encendida aproximadamente seis horas más. Después apágala con ayuda de un apagavelas o un vaso de cristal. Por último, esconde la manzana durante siete días. No permitas que nadie la vea. Pasado este tiempo tira la manzana en una bolsa negra a la basura.

Hechizo de amor con orina

Al igual que la sangre o la saliva, la orina es un fluido que contiene esencias biológicas de las personas, por lo que hace que los hechizos sean muy poderosos. Los hechizos de amor con orina se emplean para atraer el amor o recuperar a las personas que amamos. No obstante, antes de proceder a mostrar el conjuro seleccionado es fundamental tener en cuenta que:

Bajo ningún concepto ese fluido debe beberse. Simplemente se emplea como un material más que nos ayudará a generar esas energías: un conductor de vibraciones.

No es un condimento, por tanto no lo utilices como tal.

Dicho esto, es hora de recabar los materiales. Estos son:

100 mililitros de tu primera orina del día.

1 bolsa de plástico negra.

1 papel tamaño A4.

1 cucharada de azúcar moreno.

1 tarro de cristal con tapa.

3 clavos con olor.

1 bolígrafo rojo.

Pasos a seguir en este hechizo:

Lo primero será obtener la orina del primer día. Con 100 mililitros de orina es suficiente. Échala dentro de un tarro de cristal. Una vez tengas la orina metida en el tarro de cristal, coge el papel y escribe tres veces seguidas con el bolígrafo rojo el nombre de esa persona que deseamos recuperar. Encima esparce una cucharada de azúcar moreno. Dobla el papel tres veces con cuidado de que el azúcar depositado en el paso anterior no se derrame. Cuando tengas doblado el papel, mételo en el frasco donde tienes la orina. Además, añade los tres clavos de olor. Por último, mete todo en una bolsa de color negro. Guárdala en un lugar seguro donde solo puedas verla tú hasta que tu deseo se cumpla.

Hechizo de amor con ropa interior

La ropa interior es un material excelente para realizar rituales de amor, ya que guardan las energías más personas de quien la ha llevado puesta. Si buscas un hechizo poderoso con ropa interior para que tu ex regrese, sigue leyendo.

Los materiales que necesitas son:

1 prenda interior usada.

1 tiza blanca.

1 fotografía de los dos.

1 tarro de cristal con tapa.

1 varilla de incienso de vainilla.

6 velas rojas pequeñas.

Cerillas de madera.

Este hechizo tendrás que hacerlo fuera de casa, por lo que te recomiendo buscar un lugar donde sepas que hay tranquilidad y nadie te puede interrumpir.

Dirígete a un lugar tranquilo donde sepas que nadie te va a molestar. Realiza con la tiza un círculo grande en el suelo. Pon alrededor de este las seis velas. Enciéndelas con una cerilla diferente cada una mientras piensas tu deseo amoroso. Sitúate dentro del circulo y coloca a tu lado la prenda de ropa interior y la imagen de esa persona. Prende el incienso con la llama de la vela que hayas encendido en primer lugar. Di la siguiente frase: «Te invoco espíritu universal para que otorgues el poder necesario a este ritual, por ello te doy las gracias y te ofrezco estos presentes.» Ahora, siéntate y toma la imagen y la prenda de ropa interior en tus manos y pronuncia: «Que mi esencia y tu esencia sean una, que regreses a mi lado y nuestros corazones vuelva a universo, sin daño alguno y si ha de ser así será.» Toma el frasco y colócalo boca abajo, de manera que el humo del incienso penetre en su interior. Acto seguido, guarda la imagen y la prenda íntima. Tápalo rápidamente. Coloca este recipiente en la mitad de esta circunferencia y visualiza durante 10 minutos el regreso de esa persona.

Hechizo de amor con hilo rojo

El hilo rojo está asociado a la unión, la protección. ¿Conoces la leyenda de este objeto? Esta fábula dice que hay un hilo rojo invisible que nos conecta con aquellos que estamos destinados a encontrarnos. Este hilo existe independientemente del momento de las vidas en el que las personas vayan a conocerse. De modo que es habitual encontrar este material en los hechizos de pareja. En este caso he seleccionado un hechizo que te permitirá suavizar tensiones con tu pareja, ya que muchas veces la acumulación de malas energías forma una barrera difícil de romper. Los elementos para este ritual son:

2 trozos de hilo rojo.

1 taza blanca con agua.

1 corcho.

1 vela roja.

1 bolsa de té.

Cerillas de madera.

¿Cómo realizaremos el hechizo de magia blanco con hilo?

El primer paso será encender la vela, invocando el nombre de nuestra pareja mientras prendemos la llama con la ayuda de una cerilla. Enrolla uno de los hilos a un extremo del corcho sin anudarlo. Haz lo mismo con el otro hilo, pero en el otro extremo del corcho. A continuación echa cinco cucharaditas de sal dentro de la taza con agua. Por cada una pide en voz baja un deseo para tu vida de pareja. Dedica unos minutos a saber lo que necesita tu relación. Por ejemplo puede ser pasión, comprensión, complicidad… Introduce la bolsita de té en la taza con agua y sal y pon encima el corcho. Déjalo durante tres noches dentro de la taza. A la cuarta noche saca el corcho, desenrollara los hilos y anúdate los hilos en tu muñeca izquierda. En cuanto al corcho, entiérralo en un jardín lejano a tu hogar. Pasados esos días, corta los hilos con unas tijeras y arrojarlos al agua antes de una semana desde que los hayas cortado. Mientras los arrojas al agua debes decir en voz baja estas palabras: «Mi amor viaja a su encuentro, llévalo hasta él.»

Hechizo de amor con incienso

La fragancia y el humo del incienso se utilizan para agradar a las deidades y eliminar las malas energías. De modo que es un elemento muy empleado en la mayoría de los hechizos de amor. En este caso, he seleccionado un ritual que tiene como objetivo recuperar a esa persona amada. Apunta los materiales que tendrás que conseguir para llevarlo a cabo:

1 fotografía de tuya.

1 fotografía de la persona que deseas amarrare.

1 bolígrafo negro.

1 vela rosada.

Cerillas de madera.

Procedimiento:

Lo primero que tendrás que hacer es encender la vela rosa pequeña. No olvides pensar en esa persona al realizar esta acción. A continuación escribe en el reverso de la foto de esa persona tu nombre y apellidos tuyos y de esa persona. Después, anotarás la siguiente frase: «Volverás a amarme como yo te amo a ti.» Toma la varilla de incienso, préndela y realiza diez círculo alrededor de la imagen. Luego, con mucho cuidado vierte sobre la foto tres gotas de la cera derretida por el lado donde escribiste vuestros nombres. Una vez que la vela se haya consumido, toma la imagen y pliégala por la mitad. Guárdala en tu monedero.

La luna tiene mucha influencia en los hechizos de amor. En concreto, cada fase lunar desprende un tipo de energía diferente. Esto es debido a que cada una de ellas tiene su propia fuerza, irradiándonos vibraciones diferentes. ¿No has escuchado alguna vez que la luna puede influir sobre nuestro estado de ánimo? Por ejemplo, en los días de luna llena, así como en los días que la anteceden y la preceden, nos cuesta más conciliar el sueño, estamos más irascibles… ¿Sabes por qué? Porque estamos más expuestos durante estas noches a una mayor estimulación en nuestro organismo cerebral. De modo que esta energía se puede canalizar en hechizos de amor con el objetivo de conseguir que nuestro objetivo amoroso lo escuche más rápido el universo. Veamos los hechizos con luna llena, nueva, menguante y creciente que he seleccionado.

Hechizo de amor en luna llena

En esta fase nos encontramos al astro lleno de luz y fuerza. Será un momento propicio para hacer rituales de amor, ya que la luna está en su plenitud. La energía es mucho más fuerte e intensa. Confía en el poder de este satélite para encauzar tu situación sentimental. Seguramente en algún momento de tu relación ha habido inseguridades, sírvete de este hechizo para eliminarlas. Es importante que realices este hechizo en un espacio tranquilo, alejado del ruido y, sobre todo, sin prisa alguna. Los materiales que tendrás que conseguir antes del anochecer son:

1 hoja de papel.

1 bolígrafo de tinta azul.

1 recipiente de vidrio.

1 espejo redondo de mano.

1 bolsita de tela roja.

1 bolsa de papel.

Ramas de hiedra o enredadera.

Cómo hacer este hechizo para que me sea fiel:

Empieza escribiendo en la hoja el nombre de esa persona especial. Coloca el papel sobre el espejo, quedando las letras contra la luna. Para que quede sujeto, envuélvelo con la hiedra. Mientras realizas esta acción tendrás que pronunciar: «En mi vida has entrada y mi corazón has amarrado, tu corazón yo voy a atrapar para que a mi lado siempre puedas estar, si ha de ser así será.» Después, toma todo y mételo dentro de un recipiente de vidrio. Llénalo con agua hasta cubrirlo y colócalo en alguna zona totalmente oscura. Al de una hora, guárdalo en un lugar secreto. Repite este hechizo en la siguiente luna nueva y en la luna llena. Llenando con más agua el recipiente. Por último, toma el espejo, retirando todo lo que hay, e intenta que esa persona amada se mire en el espejo.

Hechizo de amor en cuarto menguante

Realizar hechizos de amor en cuarto menguante elimina toda la negatividad que hay en el ambiente, desprendiendo de malas energías. Bajo esta fase se realizan rituales para solucionar conflictos y cerrar etapas que te estén ocasionando problemas. ¡Deshazte de los rumores que afectan a tu relación con la ayuda de la Diosa Tácita! Los elementos que necesitarás son:

3 velas (morada, negra y verde).

Incienso de éxito.

Aceite de pachulí.

Aceite de rosas.

Cerillas de madera

Procedimiento:

Unta la vela negra con aceite de pachulí. Cuando estés llevando a cabo este paso, concéntrate en los rumores que os han hecho perder esa confianza en la relación. Ahora, repite el paso anterior pero utilizando aceite de rosas para las otras dos velas. En este caso concéntrate en las energías positivas que os rodean. Pon las velas en la mesa en esta posición: la morada a la izquierda y la vela negra y la verde a la derecha. Enciéndelas. Visualiza la llama de las tres velas, levanta las palmas de las manos hacia arriba y di: «Los rumores no me afectan o comprometen. Las palabras malignas no se acercan a mí. Yo soy la luz. Yo soy la verdad. Yo soy amor.» Deja que las velas se acaben de quemar y deshazte de los restos de cera.

Hechizo de amor en cuarto creciente

El hechizo que he seleccionado para este ciclo servirá para activar tu corazón y atraer ese sentimiento tan maravilloso que es el amor. Es un tiempo perfecto para pedir que una nueva persona aparezca en nuestras vidas. Solamente será necesario que busques un lugar relajado donde nadie te pueda molestar y obtengas estos elementos:

1 trozo de papel rojo.

Pimentón rojo.

1 caja pequeña

1 bolígrafo negro.

Cómo realizar el hechizo de amor en cuarto creciente:

Empezamos el hechizo de amor escribiendo aquello que deseamos conseguir en el papel rojo. Es esencial especificar a quién estamos dirigiendo nuestro conjuro. Anota qué quieres conseguir o qué deseas que suceda. Haremos tres pliegues en el papel a la vez que recitas en voz alta la siguiente oración: «Yo (pronuncia tu nombre) estoy aquí esta noche, bajo tu luz, para honrar tu presencia, para limpiar mi corazón y volver a conectar contigo en este momento de nuevo comienzo. Concédeme la paz de tu silencio. Gracias luna por tus bendiciones. Prometo utilizar tu energía para el bien. Así lo digo y así lo cumpliré.» Pon el papel en la cajita y cúbrelo con pimentón rojo. Impregna muy bien tu deseo con este ingrediente. Cierra la caja y déjala a la luz de la luna toda la noche. Puedes situarla cerca de una ventana, en el balcón, terraza… Una vez pasada esa noche, coloca la caja debajo de tu cama durante esta fase lunar.

Hechizo de amor con luna nueva

Esta fase nos ayuda a recapacitar y pensar lo que realmente queremos en nuestras vidas y en una relación amorosa. ¡Nos llena de energía! Así, la luna nueva es un momento ideal para dejar ir todo lo que no queremos en nuestra vida. Los materiales a emplear son:

Vaso de agua.

1 vela verde.

Cerillas de madera.

1 varilla de incienso de salvia.

Papel blanco.

1 bolígrafo negro.

7 monedas.

Pasos del hechizo con luna nueva:

Empezaremos limpiando el lugar donde vayas a llevar a cabo el hechizo. Para ello simplemente tomarás el incienso de salvia, lo encenderás y realizar pequeños círculos en el sitio donde te encuentres. Seguidamente, piensa a conciencia qué quieres conseguir con este ritual de luna nueva. ¡Tómate tu tiempo! Anota tu deseo en el papel, dóblalo y ponlo debajo de la vela verde. Enciende la vela con un fósforo pensando en tu objetivo. Llena un vaso de agua y colócalo detrás de la vela. Agrega con la mano derecha un puñado de sal. Veté introduciendo las siete monedas en el agua. Por cada uno que di en voz alta: «Quiero paz y armonía.» Toma el deseo que apuntaste en el segundo paso y quémalo. Por último, espera a que la vela se consuma por completo. En ese instante desecha el agua y coge las monedas. Colócalas en un lugar alto, un armario será más que suficiente. En cuanto a las cenizas, entiérralas.

Hechizo de amor con sal

La sal es un elemento esotérico muy poderoso. Sus capacidades para limpiar energías negativas y purificar son conocidas desde la antigüedad. Este hechizo con sal persigue el objetivo de superar un amor. Los elementos necesarios para llevarlo a cabo son:

1 copa de cristal.

1 recipiente de cristal.

1 fotografía de esa persona que quieres olvidar.

1 vela blanca.

Cerillas de madera.

1 cucharada de sal.

Proceso:

Lo primero que haremos es llenar la copa de cristal de vino blanco. Seguidamente, encenderemos la vela blanca con un fósforo. A continuación, quema la fotografía de la persona de la que quieres desenamorarte. Para ello, pasa una esquina de la imagen por la vela blanca. Una vez que haya prendido la fotografía deposítala en el recipiente de cristal. Poco a poco se convertirá en cenizas. Una vez convertida en ceniza, vuélcala en la copa de cristal que contiene el vino blanco. Inmediatamente, recita la siguiente oración: «Mi felicidad está primero, es necesario olvidarte para continuar mi camino y así lo haré.» Concéntrate en visualizar a esa persona alejándose de tu vida. Después, añade una cucharada de sal y di la siguiente frase: «Así como se disuelve este polvo, tú, (nombre de la persona que quieres olvidar y dejar de querer), desaparecerás de mi corazón y vida. Así lo harás.» Finaliza este hechizo de amor tirando los restos de la copa a una corriente de agua.

Hechizo de amor con alfileres

Los hechizos con alfileres tienen como finalidad aumentar la potenciar del hechizo. Son muchos los conjuros de magia blanca donde se utiliza este material, pero en este caso he seleccionado un ritual que tiene como objetivo olvidar a esa persona que nos hizo daño en el amor. Los elementos necesarios para realizarlo son:

1 vela blanca.

10 alfileres.

Cerillas de madera.

Antes de iniciar el ritual es esencial que te vistas de color verde, al menos una de tus prendas. Este tono, símbolo de la esperanza y el optimismo, ayudará a generar las energías positivas necesarias. Los pasos son:

Pincha en línea recta los alfileres en la vela. Deben estar seguidos; no dejes mucho espacio entre ellos. Enciende la vela con la ayuda de un fósforo y pronuncia en voz alta la siguiente oración: «Corazón partido, dolor de amor, derrítete por completo para que pueda vivir, reír y amar de nuevo.» En este paso es fundamental que te concentres e intentes visualizar a esa persona alejarse de tu vida. Tras recitar la frase, sopla la vela y recita: «Transforma mi dolor, déjame que pueda vivir, reír y amar de nuevo.» Por último, para dar por finalizado el hechizo, espera a que la vela se haya consumido por completo para recoger los restos. Guárdalos en una cajita pequeña de madera. Además será necesario que sepultes el cofre en una maceta con tierra que tengas en tu hogar. Tras la realización del hechizo para olvidar es esencial que te distraigas, que te enfoques en lo que te gusta hacer y dejes de pensar en el hechizo. El universo es sabio y atenderá tu petición.

Hechizo de amor con papel

El papel es un recurso muy empleado como instrumento para una multitud de hechizos amoroso. Este material te permitirá anotar tu deseo de una forma más clara y que este se materialice. Las energías serán más verdaderas. Este hechizo en concreto tiene la intención de recuperar a esa persona que se alejó de tu vida. Los materiales necesarios son:

Recipiente de cristal profundo.

1 trozo de papel blanco.

1 bolígrafo rojo.

1 lapicero de color rojo.

Tu labial favorito.

1 bolígrafo verde.

1 vela de color rosado.

Cerillas de madera.

Procedimiento:

Lo primero haremos es dibujar un corazón con el bolígrafo rojo mientras pensamos en esa persona que queremos que regrese a nuestras vidas. El siguiente paso será colorear ese corazón completamente. Sírvete del lapicero de color rojo. Encima de este, anota con el bolígrafo verde el nombre completo de esa persona junto a su apellido y fecha de nacimiento. A la vez que estás escribiendo debes visualizarte junto a esa persona otra vez, pensando en vuestra relación. A continuación, toma tu labial favorito, píntate los labios y besa ese corazón. Dobla el papel. Después, enciende la vela de color rosado y prende una esquina con la ayuda de la llama de la vela. Acto seguido, colócalo en un recipiente de cristal y repite: «Fuego, como consumes este papel, consume así mismo su mente, su corazón y su voluntad para que a mis pies vuelva a parar (nombre de la persona a hechizar).» Por último, deja consumir en el papel y esparce las cenizas al viento.

(27) Hechizo de amor con cuarzo rosa

Esta piedra es considerada como “La piedra del amor”. Sus propiedades energéticas son muy especiales. El cuarzo rosa nos ayuda en temas amorosos representando este sentimiento y permitiéndonos expresar nuestros sentimientos. Este hechizo te acercará a la persona que amas. Para ello vamos a necesitar:

1 piedra de cuarzo rosa.

1 cubo de agua mineral.

1 cucharada de sal marina gruesa.

3 gotas de aceite de argán.

Ejecútalo en noche de luna llena. Los pasos son:

Llena un cubo de agua por la mitad. A continuación agrega la cucharada de sal. Mientras se está diluyendo, coloca la piedra de cuarzo rosa dentro. Después, saca ese cubo al exterior (patio, repisa de la ventana, terraza, balcón…) con el cuarzo rosa y la sal en su interior. Al día siguiente, a primera hora de la mañana, coge el cuarzo del cuenco y sécalo. Toma el amuleto y acuéstate en la cama. Durante seis minutos visualiza a esa persona y cómo te gustaría que fuese ese amor.

Hechizo de amor con cebolla

El poder esotérico de la cebolla es enorme, ya que permite combatir las energías negativas y hacer que se conviertan en positivas. Este hechizo está destinado a que esa persona se arrepienta y te pida perdón. Necesitarás:

1 cebolla mediana.

1 trozo de papel.

1 bolígrafo rojo.

1 cuchillo.

3 alfileres.

Procedimiento:

Toma la cebolla y realiza un agujero. Reserva el trozo que saques de la cebolla. Seguidamente, en el papel escribe el nombre completo de quien estas hechizando para que se arrepiente. Dobla el papel hacia dentro. Hazlo varias veces hasta que se quede pequeño. Coloca el papel dentro del hueco que hiciste en la cebolla en el primer paso. Tápalo con el trozo restante. Pincha alfileres para clavarlo. Después, di la siguiente oración: «Si vuelves a mí, que sea con una frase de arrepentimiento o perdón, que sea llorando, que me pidas perdón. Así sea.» Para finalizar, arroja la cebolla en un lugar lejos de tu hogar.

Hechizo de amor con romero

El romero es una planta muy popular por sus múltiples usos esotéricos, pero sobre todo por ser capaz de eliminar las energías negativas que nos rodean. Toma nota de los elementos necesarios para realizar este hechizo para eliminar todo lo negativo de tu relación y que tu ex pareja regrese.

1 vela gruesa de color blanca.

Cerillas de madera.

Aceite esencial de romero.

1 recipiente de cristal profundo.

1 bolígrafo negro.

1 trozo de papel rojo.

Proceso:

Enciende la vela blanca y apaga las luces de esa habitación donde te encuentres realizando el hechizo. Ahora, con la luz de la vela iluminando la estancia, escribe en el papel rojo las cualidades especiales que tiene esa persona. Tómate tu tiempo en pensar en tu ex. Deja atrás todo lo sucedido, concéntrate en lo bonito. Cuando hayas acabado de escribir las cualidades de esa persona, con un par de ellas servirá, pon unas gotas de aceite de romero en tus dedos y realiza un corazón en el papel. Quema el papel con la ayuda de la llama de la vela. Una vez que prenda, colócalo en un recipiente y espera a que se convierta en cenizas. Por último, una vez consumida la vela por completo, coge las cenizas y dirígete a un lugar al aire libre que sea tranquilo. Ahí, lanza las cenizas al viento mientras recitas en voz alta la siguiente frase: «Con este hechizo de amor para que regrese, vuelvo a sellar tu alma con la mía. Invoco los poderes del universo para poder volver a conquistar a (di el nombre de la persona amada) para que regrese conmigo, olvidemos las cosas malas del pasado y volvamos a crear esa unión. Está hecho.»

Hechizo de amor con hielo

Las bajas temperaturas se utilizan en la magia blanca para paralizar lo negativo. Los hechizos de frío crean una barrera de defensa ante las cosas negativas que puedan estar influyendo. Para ejecutar este conjuro con hielo deberás emplear los siguientes materiales:

1 fotografía de esa persona que tenemos claro que queremos a olvidar.

1 vela blanca.

Cerillas de madera.

1 recipiente de cristal.

1 bolsa de plástico negra.

Proceso:

Empieza colocando en un recipiente hielo y metiendo la foto de esa persona a olvidar. Enciende la vela blanca y pronuncia la siguiente frase tres veces consecutivas: «Como el agua se va a encargar de apagar esta llama, de igual modo apagará la llama del amor y de la pasión que experimenté por (nombre de la persona que quieres que deje de estar en tu vida).» Ahora, apaga la vela blanca. No soples, sírvete de un apagavelas o con la ayuda de un vaso de cristal colocado inversamente. Introduce los hielos con la foto en una bolsa negra y dirígete a un lugar alejado de tu hogar. Entiérralo en una zona por la que tengas seguridad de que no volverás a pasar al menos en un mes.

Por último quiero recordarte una serie de cosas esenciales en cualquiera de estos 30 hechizos de amor poderosos y efectivos. Estas son:

Cualquier conjuro de amor debe realizarse siempre desde el corazón y con mucho amor. Si nuestras intenciones no son limpias o nos mueve un sentimiento que no sea este tan bonito, el hechizo ten claro que no funcionará.

Todas las personas tenemos el derecho a encontrar el amor. Cuando ejecutamos un hechizo no estamos forzando nada, simplemente pedimos al universo que nos ayude, si lo considera oportuno con este propósito.

Para lograr las energías oportunas, es necesario poner de nuestra parte en el momento de realizarlo. Así, transmitiremos una gran cantidad de energía positiva, la paciencia también será clave. Si necesitas saber en qué situación te encuentras, te invito a escribirme.

(Post Patrocinado)