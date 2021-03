Heraldo de Oregón critica la «persecución ideológica» que sufre AD por parte de VOX Málaga

El periódico Heraldo de Oregón se ha sumado a las denuncias contra los ataques que VOX Málaga perpetra a diario contra Alerta Digital por destapar las supuestas irregularidades que marcan la gestión de la Gestora.

Para Heraldo de Oregón, estos ataques reproducen alarmantemente la situación que viven en Venezuela los medios críticos con la dictadura chavista.

El autor del artículo es el prestigioso jurista Ramiro Grau. Ex juez y ex fiscal, Grau muestra su sorpresa ante la falta de respuesta de la dirección nacional del partido de Abascal: «¿Es que VOX nacional no manda nada en VOX Málaga, o es que allí el partido es una jaula de grillos, dónde cada uno hace lo que le da la gana? O, lo que sería todavía peor, mucho peor. ¿Acaso VOX apoya la persecución ideológica de aquellos medios no afines al ciento por ciento, o que no les ríen las gracias?

Y añade: «Me gustaría oír alguna voz autorizada del partido, en Madrid, sobre el particular, pero aún me agradaría más que esta persecución desapareciera».

Heraldo de Oregón resalta por último que AD no es un medio «hipócrita ni fariseo».