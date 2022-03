Hiru y Tradisna desconvocan la huelga de transportistas

Sociedad HUELGA DE TRANSPORTE EITB MEDIA Última actualización:

30/03/2022

20:46 (UTC+2)

Por el contrario, la mayoría de los transportistas autónomos que operan en el Puerto de Bilbao seguirán en huelga. Continúan negociando con las empresas de las instalaciones portuarias, pero por el momento no hay acuerdo.

El sindicato de transportistas autónomos Hiru ha decidido poner fin a la huelga que ha mantenido desde hace tres semanas, tras valorar positivamente las medidas fiscales anunciadas este pasado martes por las diputaciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. La Asociación de Transportistas de Navarra (Tradisna) se ha reunido a las 18:00 horas y también ha decidido no seguir con el paro que iniciaron hace 17 días.

Hiru ha celebrado una asamblea esta tarde en Lasarte-Oria, en la que han participado 90 de sus afiliados. La propuesta de volver al trabajo ha sido secundada por con los votos de 50 trabajadores, mientras que 31 ha votado a favor de continuar con el paro y 8 se han abstenido.

Hiru: "Vamos a ver si las administraciones cumplen con los compromisos que han adquirido"

Fuentes del sindicato han detallado que los transportistas autónomos vascos han valorado la "visibilidad" que esta problemática ha tenido durante estos días de paro, así como los "avances en las negociaciones" con las diferentes administraciones y las bonificaciones fiscales anunciadas en los últimos días.

Asimismo, han señalado que algunos de los transportistas asociados a Hiru "seguirán en paro", no por la reivindicación actual, sino debido a que "el altísimo precio de la gasolina" no hace rentable su labor.

Hiru mantendrá movilizaciones y seguirá luchando para conseguir que se cumplan sus reivindicaciones, a pesar de que sus asociados vuelvan al trabajo.

"Vamos a ver si las administraciones cumplen con los compromisos que han adquirido", han señalado las citadas fuentes del sindicato.

Tradisna: "Iban flaqueando las fuerzas de la gente"

La asamblea de Tradisna ha contado con la presencia de 212 asociados y se ha celebrado en las instalaciones de la asociación en Imárcoain, donde se ha decidido dejar de apoyar el paro indefinido en el sector, según ha informado la Asociación en una nota. 110 asociados han votado a favor de abandonar la huelga y 94 en contra.

Según ha explicado Alberto Latorre, coordinador de Tradisna, en el programa 'Ganbara' de Radio Euskadi, han decidido dejar de apoyar el paro con el 56% de los votos aproximadamente, a pesar de que consideran que sus reivindicaciones no se han atendido: "realmente no, el sentir general, es que no".

Sin embargo, Latorre cree que estos últimos días el paro "se iba atenuando". "Iban flaqueando las fuerzas de la gente", ha reconocido. El coordinador de Tradisna considera que "era el momento de que la gente se pronunciara". "Se ha visto que el paro se iba desinflando un poco", ha insistido.