Histórico despliegue de 50.000 camioneros canadienses hacia Ottawa para protestar por los mandatos vacunales – La Gaceta de la Iberosfera

Una caravana de cincuenta mil camioneros canadienses se dirige a Ottawa para protestar los mandatos vacunales transfronterizos contra el covid que perjudican seriamente al sector.

A pesar del espectacular despliegue, sin precedentes en la historia canadiense, los medios convencionales han optado por ignorar la noticia, con la inestimable ayuda, como viene siendo ominosamente habitual, de los gigantes tecnológicos y sus redes sociales. Nada que ver aquí, sigan circulando.

Pero no es solo que resulte bastante difícil pasar por alto un convoy de cincuenta mil vehículos pesados colapsando las carretera, un ‘Convoy de la Libertad’ que partió el domingo de Vancouver, sino que ahora han conseguido un apoyo absolutamente inesperado que resulta aún más complicado de ningunear: Elon Musk.

El ‘enfant terrible’ de la élite de supermillonarios internacionales y fundador de Tesla ha sorprendido a propios y extraños apoyando explícitamente la protesta contra Justin Trudeau y sus draconianas medidas contra la pandemia con una serie de comentarios en su cuenta de Twitter. «Si asustas a la gente lo suficiente -escribía el domingo desde su cuenta-, acabarán exigiendo que se anule la libertad. Ese es el camino hacia la tiranía».

Un mensaje así es el pan nuestro de cada día en redes hoy, pero siempre desde el lado ‘conspiranoico’ o, por usar el lenguaje de moda, ‘negacionista’. De donde uno no espera escucharlo es en boca de uno de los hombres más ricos del mundo, el grupo que más se ha beneficiado con una pandemia que ha empobrecido al resto de la población.

Al tuit citado le responde un usuario anónimo, The Cybertruck Guy, «¿Cómo contraatacamos? Pregunta en serio», a lo que el magnate responde: «Echadle en las urnas».

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, calificó la multitudinaria protesta como «una pequeña minoría marginal» con «opiniones inaceptables». Muy propio de nuestro tiempo que, en un régimen supuestamente de libertad de pensamiento y expresión, existan “opiniones inaceptables”, aunque no se debe olvidar que el propio Trudeau, verdadero ‘poster boy’ de la naciente tiranía ‘woke’, se preguntó recientemente en público «cómo podemos tolerar» a los canadienses renuentes a la vacunación, un lenguaje que hace no tanto hubiera resultado inaceptable en un régimen de libertades. La «pequeña minoría marginal», dijo Trudeau en reacción a la acción coordinada de los camioneros, «expresan opiniones inaceptables que no representan las posturas de canadienses que se han mostrado solidarios y saben que seguir la ciencia es el mejor modo de seguir garantizando nuestras libertades, derechos y valores como nación».

Por su parte, las tecnológicas están volcadas en su apoyo a Trudeau y en el boicot a la protesta. La empresa de microfinanciación online GoFundMe, a la que habían recurrido los organizadores de la protesta para recabar donaciones con las que financiarla, congeló la cuenta del grupo cuando ya había recaudado seis millones de dólares canadienses que los camioneros pedían «para combustible y, si es posible, comida y alojamiento».

Pese a los denodados esfuerzos del gobierno canadiense con la complicidad de medios y tecnológicas, parece fútil a estas alturas intentar que no transcienda una protesta con la capacidad de aislar completamente la capital canadiense.

Por su parte, el imprevisible Musk ha añadido desde su cuenta con 71 millones de seguidores: «Los camioneros canadienses molan» (Canadian truckers rule!).