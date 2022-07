Horóscopo diario, 27 de julio de 2022

Consulta la predicción del

horóscopo de hoy miércoles 27 de julio de 2022, para tu signo del zodiaco.

Aries



Le conviene disfrutar más con sus amigos. Estudie sus inversiones o tendrá problemas económicos. Día de mucha presión en la actividad laboral. El exceso de ejercicio puede dañar sus articulaciones.

Tauro



Un amigo le presentará a una persona idónea. No se meta en los asuntos económicos de los demás. Nuevas y buenas noticias en el trabajo actual. Sensación de cansancio al final del día.

Géminis



Preste atención y cuidado a los amigos de siempre. Utilice sus ganancias para ampliar conocimientos. Sus sueños profesionales se harán realidad. Olvidado todo lo que le hacía caer en esa depresión.

Cáncer



Los problemas familiares están afectando a su carácter. Momento oportuno para hacer pequeñas inversiones. No debe entrar en conflicto con sus superiores. A punto de sufrir una crisis nerviosa, no lo permita.

Leo



No provoque discusiones sin sentido con su pareja. Quizá acabe con todos sus ingresos, pero pronto se repondrá. Su saber estar le abrirá numerosas puertas en el trabajo. Su salud mejora y desaparece la fatiga.

Virgo



Confíe en el amor y en las personas que le rodean. Día de buena suerte con los juegos de azar. En el terreno profesional, siga el camino que se ha marcado. Cuide su estómago, es su punto débil.

Libra



Tranquilas las cosas del corazón. En cuestiones de dinero, la suerte está de su lado. A través de un amigo puede conseguir un nuevo trabajo. Le conviene un chequeo para quedarse tranquilo.

Escorpio



Tendencia a comportarse dulcemente con todo el mundo. No tenga reparo en gastar más, lo recuperará pronto. Se reestructura la plantilla, será para bien. Están atacando su autoestima y eso le disgusta mucho.

Sagitario



Su vida amorosa está a punto de quedarse estancada. No se agobie por el dinero, sus familiares le avalan. Profesionalmente, no haga promesas que no pueda cumplir. Novedades positivas en cuestiones de salud.

Capricornio



La suerte le sonríe en el terreno del corazón. Le ofrecerán un negocio en el que no es oro todo lo que reluce. Piense un poco en cómo promocionarse profesionalmente. No hay nada como el ejercicio para aliviar tensiones.

Acuario



Dedíquese a ayudar a los demás; eso le hará sentirse bien. Ahorre, no es cuestión de no gastar, sino de administrarse mejor. Si va a firmar algún contrato de trabajo, léalo bien. Ha forzado su cuerpo al máximo y ahora necesita reposo.

Piscis



Día de bienestar sentimental. Lea la letra pequeña de los contratos para evitarse sorpresas. Los resultados de su trabajo serán más efectivos. En esta jornada se sentirá especialmente feliz y optimista.

Consulta tu horóscopo

¿Qué es un horóscopo?



¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa ‘que observa la hora’. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?



Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco



Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)