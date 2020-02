Igea dice que la oferta de Arrimadas al PP para ir juntos en las elecciones es «una falta de respeto» a la militancia

En una entrevista en ‘Los desayunos de TVE’, recogida por Europa Press, Igea ha recordado que Ciudadanos se encuentra «en plena discusión de una ponencia» sobre la estrategia de la formación. «No puede ser que, de manera unilateral, se lance una propuesta sin que se presente una enmienda a la ponencia», ha sostenido.

Además, el vicepresidente de Castilla y León ha sostenido que en las coaliciones electorales la suma de apoyos no es al uso. «Aquí dos y dos no son cuatro. Aunque fuera posible matemáticamente no cambia sustancialmente. No nos permitiría cambios en Cataluña o el País Vasco», ha zanjado.

«Creo que el debate tiene que ser en los tres territorios, debería serlo», ha declarado Arrimadas en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, insistiendo en que en estas «circunstancias excepcionales» no deben primar los «intereses de partido».