Iglesias amenaza a Pedro Sánchez: “Si pacta la ley del ‘sí es sí’ con el PP lo pagará”

El ex secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha amenazado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez a cuenta de la reforma de la llamada ley del ‘sólo sí es sí’.

“Si Pedro Sánchez pacta esto (en referencia a la modificación de la norma) con el PP, lo pagará”, ha dicho Iglesias.

En su intervención como tertuliano de Hora 25, el ex líder de la formación morada se ha mostrado contundente: “Plantear a tu socio de Gobierno: o aceptas lo que digo yo, que es acabar con la ley ‘solo sí es sí’ o lo pacto con el PP, pues buena suerte”.

Los socios del Gobierno afrontan esta semana la crisis más grave desde el inicio de la legislatura. La modificación de la polémica ley del solo sí es sí anunciada este lunes por el PSOE ha hecho temblar los cimientos de la coalición.

La portavoz socialista, Pilar Alegría, anunciaba que el grupo parlamentario de su partido presentará en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para «corregir» los «efectos indeseados» de la ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual.

El PSOE confía en lograr el apoyo de Unidas Podemos, pero advierte de que darán un paso adelante y presentarán la reforma por su cuenta si no hay acuerdo.»La posición del PSOE, si no se llegara a un acuerdo, está clara (…) Si en el caso de no darse esa puesta en común o negociación positiva, por parte del PSOE sí que daremos un paso adelante», ha zanjado.

Fuentes de la parte socialista del Gobierno han incidido en que la intención es presentar la reforma en un plazo «muy inmediato» y han explicado que la base sobre la que están trabajando es la propuesta que prepara el Ministerio de Justicia, al ser «la fórmula más rápida» y tratarse de un departamento que cuenta con «buenos penalistas».