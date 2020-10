Iglesias aplaude a Casado por su “discurso canovista” y le reprocha que “llegue tarde”

“Dieron oxígeno al monstruo y el monstruo los está devorando”. El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, intervino este jueves como turno del Gobierno de coalición tras el duelo entre Pablo Casado, líder del PP, y Santiago Abascal, candidato de Vox, dentro del debate de la moción de censura de este último. Y lo hizo para aplaudir el discurso previo del presidente del PP, que calificó de “brillante”, “canovista” y “digno de la derecha española más inteligente”. Pero tardío: “Llega demasiado tarde”.

Tras escuchar a Casado y Abascal, Iglesias arrancó con un dictamen: “Ahora sí que ha comenzado la moción de censura”. De Abascal contra Casado: “En esta moción se libra una batalla en la derecha por el liderazgo (…) y creo que usted, señor Casado, es consciente y por eso ha hecho este discurso”.

El vicepresidente subrayó que el debate de la moción de censura estaba siendo seguido por las cancillerías de las principales potencias europeas con atención “y no porque les preocupe lo que diga Abascal, sino porque saben que usted depende del señor Abascal, que buena parte de sus gobiernos regionales dependen de la ultraderecha, y eso en Europa no gusta; que todas sus posibilidades de llegar al Consejo de Ministros pasan por el señor Abascal, y eso en Europa no gusta”.

Y amplió su mensaje a Ciudadanos y al discurso de Inés Arrimadas, también distanciada el miércoles de Vox. “Los liberales y los conservadores europeos no les van a avalar y no van ayudarles a volver al Consejo de Ministros porque saben que significa meter a la ultraderecha en el Gobierno; y ese es el resultado de la estulticia estratégica de PP y Ciudadanos”. Recordó a Angela Merkel y Enmanuel Macron, referentes respectivos de conservadores y liberales en Europa, que han establecido cordones sanitarios y advertido contra los pactos contra la extrema derecha.

Como republicano no debería decirle esto, pero como vicepresidente tengo que decírselo: respete usted a la monarquía”

Pablo Iglesias Vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030

En tal sentido, Iglesias elogió la tradición más civilizada pero infructuosa de la derecha española, en la que incardinó el discurso de este jueves de Casado, vinculada a Antonio Cánovas del Castillo, pero también a Juan Donoso Cortes, que ya se “dieron de bruces con su propio inconsciente”, el inconsciente de la derecha preilustrada y antidemócrata que hoy, indicó, se encarna en Vox.

Porque, añadió, “ser conservador canovista no es solo un eslogan”, explicó, sino que implica “pararle los pies al señor Aznar”, cuya fundación, FAES, publicaba esta semana que la soberanía no residía en el parlamento cuando su mayoría es de izquierdas y separatista, recordó Iglesias.

“Todo esto implica una conclusión muy evidente: que ustedes están inhabilitados para que lleguemos a acuerdos”, subrayó.“Sé que usted está arrepentido, que sabe que cometieron un error al darle alas a la ultraderecha, porque saben que las cancillerías europeas, los Estados Unidos, si los demócratas ganan las elecciones, y los empresarios de este país necesitan estabilidad institucional”.

En idéntico sentido, el vicepresidente considera que el PP es también rehén de Vox en su discurso sobre la monarquía: “Es evidente que cada vez que Vox defiende al rey acortan la vida de la monarquía”, dijo, pero “a ellos les da igual y dejarán de defender la monarquía cuando no les sea útil, porque no son monárquicos, son reaccionarios”. Por eso, se dirigió a Casado, presa de la misma estrategia de patrimonialización: “Como republicano no debería decirle esto, pero como vicepresidente se lo tengo que decir: respete usted la monarquía”.

El tramo final de su discurso lo dedicó Iglesias al bloque de la investidura, que hoy, como deja patente esta moción de censura de la extrema derecha, explicó, “forma un bloque de dirección de Estado con sentido histórico”, al que encomendó “la responsabilidad histórica de una dirección de país que reforme el Estado y que apueste por lo público”.

Casado replicó con vehemencia a Iglesias, deshaciéndose de sus elogios, y distanciándose de su discurso. Y tras el duelo vibrante e intenso entre Casado e Iglesias, el candidato, Santiago Abascal, volvió a pedir la palabra para una intervención exangüe de aspirante.