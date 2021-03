Iglesias avisa al PSOE: “No permitiremos que se falte el respeto a los ciudadanos”

El aún vicepresidente segundo de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha vuelto a cargar contra sus socios socialistas en el Ejecutivo por «incumplir su acuerdo de Gobierno» sobre la ley de vivienda y ha asegurado que no permitirá la falta de respeto a los ciudadanos: «Lo que se firma se cumple».

Durante la firma del acuerdo sobre el Plan de Choque de la Dependencia, en la Mesa de Diálogo Social, junto a sindicatos y empresarios, Iglesias ha afirmado que «un Gobierno no es de izquierdas cuando incumple los compromisos de izquierdas firmados ante la ciudadanía». «Quiero ser cristalino, cuando se firma un acuerdo de Gobierno, el acuerdo está para cumplirse, porque no cumplir un acuerdo que se firmó ante los ciudadanos es faltar al respeto a los ciudadanos; Unidas Podemos no va a consentir que se falte el respeto».

Iglesias ha insistido en que se firmó «un acuerdo para regular los precios de los alquileres«. «Hay dos razones fundamentales para que este acuerdo se cumpla: respetar a la gente que nos vio en público firmar ese acuerdo y, segundo, es una necesidad porque es indecente que haya familias españolas que tengan que soportar como el 60 o 70 por ciento de sus ingresos van pagar los alquileres», ha aseverado.

Para el vicepresidente segundo, «la libertad en una sociedad democrática no es la libertad de imponer alquileres abusivos, no hay libertad si una familia no puede acceder a una vivienda digna y decir esto es cerrar filas con un principio constitucional». «La vivienda no es solamente un bien de mercado, es un derecho y lo que se firma se cumple», ha concluido.