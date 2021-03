Iglesias, dispuesto a ir de número 2 de Mónica García pasando por primarias

Pablo Iglesias ha concedido este lunes su primera entrevista tras su sorprendente anuncio de que se presenta como candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid. ‘El Intermedio‘, en LaSexta, ha sido el espacio elegido por el todavía vicepresidente segundo para explicar su decisión de abandonar el Gobierno y probar suerte como candidato de su formación en las próximas elecciones a la presidencia de la Comunidad de Madrid.

«Esta mañana lo hemos estado comentando. Nos conocemos y no le ha sorprendido», ha respondido Iglesias a la pregunta de cuándo se enteró de su decisión Pedro Sánchez, a quien apela a «parar a la ultraderecha de Ayuso y de Vox repartiéndose los papeles». Según el vicepresidente segundo, el jefe del Ejecutivo «se lo ha tomado bien» porque «tiene claro que hay que ganar Madrid y que tenemos que hacerlo juntos».

Trascendental será a partir de ahora conocer la postura de Más Madrid y de Íñigo Errejón en particular. Iglesias mantiene que es «muy importante» acordar una candidatura única de la izquierda «para lograr lo que mucha gente ayer veía imposible y hoy lo ve como una posibilidad». Pero, ¿aceptará ser número 2 de Mónica García de Más Madrid? Según el líder de Unidas Podemos, sí, pero antes habrá que pasar por primarias.

«He hablado con Mónica García (Más Madrid) y hemos quedado en tener una conversación más larga. Ellos van a tener una discusión difícil y tenemos que ser respetuosos. Pero la gente quiere que vayamos juntos. Cuando uno está en un partido puede tener rencores, pero ahora nos estamos jugando la educación en Madrid y España. Hay que dejar a un lado las diferencias y espero que nos podamos poner de acuerdo con Mónica. No hay excusas: la gente nos está pidiendo que nos pongamos de acuerdo. Las cicatrices, problemas y heridas del pasado están ahí, pero palidecen cuando nos enfrentamos a hacer un gobierno decente en Madrid», incidió, sin mencionar a Errejón. Y admitió que «estoy dispuesto a ir segundo de Mónica García. Por supuesto. Hagamos unas primarias y yo estaré encantado de ocupar el puesto que decidan los inscritos».

La otra pratagonista del movimiento de Iglesias es sin lugara a dudas Yolanda Díaz, propuesta para ocupar la Vicepresidencia que queda vacante. «El presidente se queda con un equipazo. Somos muy cabezones para que se cumpla lo acordado en el pacto de coalición, pero este Gobierno tiene asegurada su continuidad, sacamos los presupuestos adelante y estoy muy orgulloso de que al frente esté Yolanda Díaz. Puede ser la primera mujer que presida España«.

«En política uno tiene que saber dónde es más útil«, avanzó sobre el motivo de su decisión. «Es evidente que ahora mismo la persona que puede sumar para liderar Unidas Podemos es Yolanda Díaz. En Madrid, después de que Isa Serra me dijera que ‘me van a condenar’ había que buscar una solución. La gente no nos ha perdonado que nos dividiéramos y entregáramos la presidencia de Madrid a la derecha -en referencia a su divorcio con Íñigo Errejón-. Cada uno tenemos que estar en el puesto más útil», defendió.

Cuestionado por cómo se gestó la estrategia, Iglesias afirmó que no fue unilateral. «Hablé con Alberto (Garzón) y con Enrique Santiago, y después de hablar mucho acordamos que yo diera el paso. Tenemos que construir una candidatura de unidad. Hay mucha gente que me ha mandado mensajes de ilusión renovada. Toda la deliberación ha sido colectiva y la decisión, con el consenso de todos, es que lo más útil era que Yolanda liderara en el Gobierno y yo en Madrid», aclaró.

Se le puso sobre la mesa una probable derrota, pues las encuestas auguran una victoria contundente de Isabel Díaz Ayuso. «Uno tiene que estar donde sus compañeros le digan. Quien sale a jugar pensando que va a perder, perderá. Si Gabilondo sale a buscar un electorado diferente y nosotros nos unimos, podemos a ganar. Tenemos que convencer que podemos echar a estos ultras, a estos fascistas que reivindican el terrorismo de estado», respondió. Y proclamó que «dormidos no podemos echar a esta ultraderecha«.

Y el vicepresidente segundo dejó claro cómo va a ser el tono de la campaña: «Los corruptos son criminales y delincuentes. Los jueces dicen que el PP es un partido corrupto. Lo que se ha hecho a la educación y sanidad madrileñas ha sido un crimen. Cuando Vox hace apología del terrorismo y de la violencia callejera, están defendiendo crímenes. Llamarles criminales y delincuentes no es insultarles. Ayuso usa la palabra comunista como insulto y hoy hemos visto a Macron dar las gracias a los republicaros españoles. Ya está bien que esta gente que viene de la dictadura, que son corruptos, escupan sobre las palabras libertad y democracia. Tenemos que ponernos las pilas porque si la ultraderecha gobierna en Madrid afectará a toda España».

«Es alucinante que entienda que comunista es un insulto en España. En Europa, el comunista forma parte de la democracia. Vox ha dicho que nuestro Gobierno es el peor en 80 años, incluyendo a la dictadura de Franco. A veces, por no decir determinadas verdades, se ha permitido hablar a políticos que han tenido el resultado que hemos visto en Estados Unidos (en alusión a Donald Trump)», recalcó. Y justificó su permanencia en el ministerio: «Quiero sacar adelante la ley de vivienda. Ha sido duro porque tenemos diferencias con el PSOE sobre los alquileres. Me duele dejarlo (el cargo) no por lo que costó, sino porque me quedaban cosas por hacer».