Iglesias: “No es discutible que la gestión del PP en la CAM ha sido la peor de toda España

A dos días del debate sobre las elecciones autonómicas madrileñas, en el que participaran los seis candidatos más importantes, Pablo Iglesias ha comparecido en una entrevista concedida a Telemadrid. La cadena pública ha iniciado con el líder de Unidas Podemos (UP) una serie de entrevistas con todos los aspirantes a la presidencia regional, en el marco de la campaña electoral recién inaugurada.

«Hasta que no se produzcan los debates, las encuestas no van a ninguna parte», avanzó el que fuera ministro del Gobierno de Pedro Sánchez. «Madrid es imprescindible para un proceso de transformación que se está dando en todo el Estado», añadió, antes de recalcar que «somos un equipazo». «Hemos puesto lo mejor que tenemos en esta campaña: un ex vicepresidente del Gobierno, un ex JEMAD, una abogada experta en derecho hipotecario, un español que tuvo que llegar en una patera y que tuvo que buscarse la vida y regentar un restaurante, un taxista o un profersor de instituto que es líder sindical», relató.

Tras subrayar que el debate va a ser «determinante» y que «a los candidatos del PP no les gusta» participar en estos actos, Iglesias ofreció su análisis sobre el escenario en el que ha de moverse. «La derecha sólo gana en el 30% de los sitios de la Comunidad de Madrid, lo que pasa es que en esos sitios vota todo el mumdo. El 70% es de izquierdas. La falta de elegancia entre fuerza políticias ha producido una desmovilización en la izquierda, pero hay gente que tiene conciencia de donde vive. El Gobierno de la Comunidad de Madrid (CAM) decidió confinar sólo a los distritos en los que vive la gente trabajadora. Confinaron a Vallecas, Villaverde… Impusieron un confinamiento más agresivo para los obreros. En el barrio de Salamanca, barra libre para las manifestaciones ‘cayetanas'», agumentó.

«A la hostelería, (Isabel Díaz) Ayuso les ha dado cero euros. Nosotros, como miembros del Gobierno, propusimos darles 8.000 millones de euros y al final fueron 7.000. Hemos implementado el mecanismo de los ERTE, que es lo que más les ayuda. Hemos protegido a los hosteleros con esas ayudas y muchos de ellos se quejan de que la CAM les ha dado cero euros. Dicen que ‘necesitamos los ERTE para que nuestros trabajadores sigan cobrando y podamos abrir'», arguyó en torno a la problemática que atraviesa la hostelería.

Con la pandemia sobre la mesa, el dirigente del Unidas Podemos atacó a Ayuso. «No es discutible que la gestión del PP en la CAM ha sido la peor de toda España. Los datos de colapso en los hospitales o de las UCI evidencian que el PP ha sido el peor del país. Para el PP la pandemia no fue una desgracia que obligó a ponerse de acuerdo todas las administrraciones; en Madrid (coordinarse) no fue posible porque para el PP fue una oportunidad para hacer caer a lo que llaman el gobierno ‘socialcomunista'», defendió.

«Ellos no protegían a la gente. Es algo gravisimo y con algunos aspectos particularmente infames, como los correos en los que se ordenaba no trasladar a los ancianos que están en las residencias a centros sanitarios. Ayuso cerró la comisión que investigaba eso y dimitió uno de sus consejeros, diciendo que aquello era «ilegal e inmoral», manifestó. Y especificó que desde el Ejecutivo de coalición «aumentamos las competencias de la Comunidades Autónomas, declaramos a los trabajaodres de las residencias como esenciales, les dimos ayudas directas y trabajamos con el Ministerio de Defensa para desinfectar las residencias. Ayuso y la CAM mintieron diciendo que no habían dando orden de no trasladar a los ancianos».

En relación con el proceso de vacunación, Iglesias alegó que «a día de hoy, con datos de las autoridades sanitarias, la CAM es la quinta por la cola en el porcentaje de cuidadanos vacunados. Pero es el estilo Donald Trump, decir cualquier cosa aunque sea mentira». Y cuestionado por los impuestos, remarcó esto: «Hay que decir a quién se le bajan, a los autónomos y a la gente trabajadora, y a quién se les sube. Los que ganan más se tienen que esforzar. ¿Cómo financiamos la sanidad y la educación? Con inversión. ¿Cómo se saca ese dinero? Con una reforma fiscal. El sistema fiscal tiene que ser progresivo, en base a la solidaridad y la redistribución. Es de puro sentido común».

«De los 20 lugares de España donde los alquieles han subido más, siete son de la CAM. Nostros firmamos con el PSOE la regulación de los alquileres, porque es escandaloso que haya jóvenes que tengan que gastar el 70 o el 80% de su sueldo en el alquieler. Es una seña de identidad de UP y lo que se firmó se tiene que cumplir porque sino es tomar el pelo (…) para que eso se cumpla, es necesario que UP este fuerte en el Gobierno», indició. Y, de inmediato, aclaró que «estaré allí donde me pongan los ciudadanos de Madrid» al ser preguntado sobre qué hará si pierde en los comicios.

Ante los malos augurios que le dedican las encuestas, Iglesias afirmó que «todo está abierto. No hay encuesta que pueda decir qué va a pasar el día 4 sin vernos debatir a todos los candidatos juntos. Despues del debate vamos a ver un escenario totalmente distinto, por eso no le gusta a Ayuso». Y tendió una mano a Ángel Gabilondo, obviando la crítica que le efectuó el socialista. «Pedro Sánchez dijo cosas mucho peores de mi que lo que ha dicho Gabilondo. Entrar en reproches desmoviliza a la izquierda, así que no voy a entrar. La gente sabe que el bipartidismo se acabó y somos la garantía de que se cumplan los programas», enfatizó.

En torno al lema ‘comunismo o libertad’, dejó este mensaje: «Es un estilo de la ultraderecha que ha asumido el PP en España. Los comunistas fueron fundamentales para la Constitución que tenemos. El PP tuvo dudas con la Constitucion y tuvo a siete ministros en la dictadura. Que usen ese lenguaje, compitiendo con Vox, es cosa suya pero no está en los parámetros democráticos europeos».

Por último, compartió una reflexión breve sobre cada candidato. De Ayuso dijo que no ve «nada bueno de su presente». «Hace ocho o nueve años coindimos en ‘La Tuerca’ y tomamos algunas cañas. Antes era amable, se podia discutir con ella. Ha cambiado mucho y para mal», describió. De Gabilondo destacó que es «amable». «Hicimos juntos una manifestación del Orgullo Gay y hablamos mucho. Fue divertido y tenía su encanto que un señor de cierta edad y catedrático de metafisica se mostrara tan majo», añadió.

«Inteligente», «competente» y «estamos llamados a colaborar», expuso sobre Mónica García, mientras que de Edmundo Bal señaló que «no tengo mala opinión de él. Es amable. Pero Ciudadanos va a desaparecer no sólo en Madrid, sino en toda España. «No es algo opinable. (Teodoro) García Egea y el antiguo secretario general de Cs están trabajando en la transición de los cuadros al PP», apuntaló. Y se negó a opinar sobre Rocío Monasterio. «No entro en esto porque no se puede normalizar a la ultraderecha. Reivindican el terrorismo de Estado y a la dictadura», afirmó. Antes de despedirse indicando que la clave de la polarización es «la desigualdad». «Los cuidadano de La Elipa tienen 10 años menos de esperanza de vida que los de El Pardo. Eso polariza, y no que los políticos griten o sean maleducados», finalizó.