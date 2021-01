Illa adelanta su dimisión para saltarse la comparecencia en el Congreso

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha descrito como una «burla» del ministro de Sanidad, Salvador Illa, al Congreso que no vaya a comparecer este miércoles como tenía previsto en la comisión de Sanidad para dar cuenta de la situación epidemiológica en plena tercera ola y con los hospitales colapsados.

Illa tenía previsto acudir al Congreso este miércoles, pero su dimisión como titular de Sanidad será presentada este martes, cuando se anunciará su sustituto o sustituta, por lo que se diluye su presencia en la comisión de la Cámara Baja, a la que no acude desde el 26 de noviembre.

«Éste no es un enero cualquiera», ha dicho la portavoz popular al inicio de la Diputación Permanente al recordar el momento excepcional de la pandemia, y ha criticado por eso que el Gobierno no haya pasado en este periodo «ni un minuto en sede parlamentaria». Ha advertido de que el PP no piensa permanecer «impasible» ante la ausencia del Ejecutivo o la «burla» de Illa por no dar cuentas en dos días como estaba previsto.

Unidas Podemos también ha trasladado su malestar por la ausencia del ministro. «Pedimos al ministro Illa que aplace su dimisión a después del miércoles. Pedimos que la dimisión se produzca con posterioridad a la comisión en la que él está convocado», ha dicho Jaume Asens, presidente de la formación morada en el Congreso. «Es un error», ha insistido al tiempo que le ha afeado que «salga por la puerta de atrás».

El portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha criticado asimismo a Illa por no comparecer al considerar que es “una tomadura de pelo” que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, deje su cargo justo antes de su comparecencia. Es un engaño y una auténtica tomadura de pelo”, ha asegurado en declaraciones antes de asistir a la reunión de la Diputación Permanente.

El portavoz de Ciudadanos en la comisión de Sanidad, Guillermo Díaz, también ha solicitado a Illa que vaya al Congreso para que explique el plan de vacunación. «Queremos que venga para que cumpla con lo que establece el real decreto. El ministro se ha pasado todo el verano compareciendo, pero cuando empieza la campaña, ya no viene en el peor momento de la pandemia».