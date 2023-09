Inauguran el primer laboratorio tecnológico de España para la investigación en teleasistencia

El laboratorio ‘Social Living Lab’ experimenta con la última tecnología referente a la robótica y a la domótica. La Junta de Andalucía y la Universidad de Málaga han puesto en funcionamiento este laboratorio pionero en España que pretende instalar tecnologías de última generación en los hogares de las personas que se encuentran en situación de dependencia en Andalucía.

El primer laboratorio para la experimentación y evaluación de dependencia abre sus puertas en el barrio malagueño de Teatinos. ‘Social Living Lab’ forma parte del proyecto ‘Vivir en Casa’, desarrollado por la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo y la Consejería de Inclusión Social.

Según ha podido conocer THE OBJECTIVE, el ‘Social Living Lab’ cuenta con tecnologías como un frigorífico que permite ver los alimentos del interior sin tener que abrir la puerta, e incluso realizar compra de alimentos de manera automática.

También se han implantado los robots modelo ‘Zenbo’ y ‘Nuka’, los cuales sirven para interactuar con las personas dependientes. ‘Zenbo’ y ‘Nuka’ sirven tanto como recordatorios, agenda o calendarios, así como para ofrecer diferentes actividades de ocio y entretenimiento.

Algunas de las innovaciones domóticas más destacables son: pantallas de televisión que permiten realizar videoconferencias con familiares o amigos, papeleras que se abren cuando la persona se aproxima, un sistema que mide los parámetros de salud, un geolocalizador que permite mantener el control de la persona cuando sale a la calle o una cama articulada en el dormitorio.

Salvador Merino, subdirector del Instituto Andaluz de Domótica y Eficiencia Energética, ha asegurado a THE OBJECTIVE que una de las tecnologías más destacables es la posibilidad de acceso a la vivienda por parte de los servicios de emergencia ante una urgencia: «Que la policía, los bomberos o los servicios médicos puedan acceder a la vivienda sin tener que forzar la puerta permite no perder esos segundos vitales que podrían salvar a una persona».

El vicerrector de investigación de la UMA aseguró en la inauguración que el ‘Social Living Lab’ supone un paso hacia adelante en hacer la vida más fácil a las personas más vulnerables de la sociedad. El inmueble, situado junto a una residencia de mayores de la Junta de Andalucía del distrito de El Palo (Málaga), cuenta con un total de 160 metros cuadrados, distribuidos en diferentes habitaciones con tecnología diversa.

El siguiente paso del proyecto es salir a la calle. Concretamente, 15 viviendas en la zona de Teatinos serán adaptadas con este tipo de tecnología a diferentes perfiles de personas dependientes. Tras llevarlo a la realidad, el último paso será la certificación con el objetivo final de «distribuirlo a los 300.000 hogares andaluces en los que hay personas dependientes», asegura Salvador Merino.

Según ha contado a THE OBJECTIVE Salvador Merino, el proyecto pretende que la Junta de Andalucía pueda tener todos estos recursos tecnológicos a su disposición y los implemente en los hogares de personas dependientes de una manera personalizada, en función de las necesidades: «En el caso de una persona que se desorienta, es posible controlar su geolocalización. Si lo que se necesita es controlar su temperatura o tensión, podríamos implantar un control de aspecto biométrico y en caso de cualquier descompensación llega un aviso directamente al 112».

Presentación del ‘Social Living Lab’ | Universidad de Málaga

El proyecto es subvencionado por la Junta de Andalucía, la Universidad de Málaga (UMA) y por fondos europeo, contando con una cantidad total de 2,3 millones de euros. Como afirmó a THE OBJECTIVE José Manuel Ramírez, jefe de Servicio de la Junta de Andalucía y profesor de la Universidad de Málaga, el objetivo clave del laboratorio de evaluación es desarrollar tecnología útil para «favorecer que las personas dependientes continúen su historia de vida desde sus hogares, donde les gustaría envejecer, y no tengan que ir a una residencia. El 96% de las personas dependientes quieren quedarse en sus casas y no en una residencia, por lo que deberíamos facilitar esto».

El viceconsejero de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad subrayó la necesidad de facilitar a las personas dependientes la posibilidad de residir en sus hogares y poder pasar «el máximo tiempo posible con su gente».

Según los resultados del índice DEC 2022, los últimos años muestran una ralentización del gasto a servicios sociales por parte de las administraciones. Las diferencias entre comunidades autónomas son destacables. Mientras que el número de habitantes por profesional en los servicios sociales comunitarios en Canarias asciende a los 3.241, en Navarra, la cifra desciende a los 689, suponiendo una quinta parte con respecto a Canarias.