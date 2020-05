Indignación en la Guardia Civil por la destitución de Pérez de los Cobos

El enfado y la indignación en la Guardia Civil crece por momentos a medida que se han ido conociendo detalles de la destitución fulgurante del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos. La principales asociaciones de guardia civiles han reclamado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, explique los motivos, ya que se trata de una decisión inusual que no ha sido argumentada y que alguna considerado como un «aviso a navegantes» ante su independencia.

El Ministerio ha dicho que Marlaska ha destituido a Pérez de los Cobos por «pérdida de confianza», pero no se han desvelado los motivos reales de esa pérdida de confianza que justifiquen el cese. Según varias fuentes, el coronel cumplía órdenes de la juez que investiga al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, que permitió que se celebrara la manifestación del 8M cuando ya se conocía que existían brotes de coronavirus.

La magistrada le habría pedido elaborar un informe sobre la convocatoria y permiso de esa concentración multitudinaria en el centro de Madrid con «órdenes estrictas, entre ellas la más absoluta confidencialidad y objetividad». Esto quiere decir, que ese informe no debía pasar por las manos de nadie para evitar filtraciones, ni siquiera las del ministro de Interior.

Al parecer, ese informe judicial podría dejar en una mala posición al propio director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, que suspendió un congreso religioso evangélico por riesgo de contagios tan solo tres días antes de la manifestación del día de la mujer, de la que no recomendó su suspensión.

Hay que destacar que poco después de conocerse la destitución del jefe de la comandancia madrileña, que tiene en su amplia hoja de servicios la responsabilidad de haber dirigido todo el operativo policial que debía frenar el referéndum ilegal del 1-O en Cataluña, se ha sabido que este juzgado ha citado como investigado a Franco por un presunto delito de prevaricación y a otros responsables de la Delegación del Gobierno madrileña.

Los tres principales partidos de la oposición han pedido explicaciones al ministro Marlaska por la destitución de Pérez de los Cobos, destacándose desde alguna formación la coincidencia en el tiempo con la gestión que la Guardia Civil está haciendo con las caceroladas de protesta por la mala gestión del Gobierno con la pandemia a las puertas del domicilio de Pablo Iglesias e Irene Montero en Galapagar.

Así, el líder del PP, Pablo Casado, ha calificado este cese de «agresión» a la Guardia Civil. En Cs, su portavoz, Edmundo Bal, que ya fue cesado antes del juicio del 1-O como abogado del Estado por dar su opinión sobre el Ejecutivo, ha anunciado que requerirán la comparecencia del ministro para que aclare «los motivos reales» que hay detrás del cese. Pero ha sido Vox quien ha relacionado la coincidencia de la destitución con con el polémico episodio del corte, por parte de la Guardia Civil, de la calle del municipio madrileño de Galapagar donde tienen su chalé el vicepresidente segundo del Gobierno y la ministra de Igualdad.

En cualquier caso, desde la asociación mayoritaria en la Guardia Civil, AUGC, piden que el Ministerio explique los motivos del cese de Pérez de los Cobos con transparencia, ya que se trata de «una decisión extraordinaria», en palabras de su portavoz, Juan Fernández. Esta asociación dará su opinión sobre la destitución cuando tenga esa explicación de Interior.

En la misma línea, desde la AEGC confían en que Interior «aclare las razones oficiales que han motivado este cese fulminante», ya que por el momento «parece que hay varias versiones», según explica su portavoz, Juan Amado. Esta asociación ha publicado un tuit en el que advierte que la «AEGC está en contra de cualquier decisión arbitraria o subjetiva que pueda condicionar la vida de un Guardia Civil» y espera la aclaración de Interior.

Desde la APROGC aseguran que «al coronel Pérez de los Cobos le han cesado por cumplir las órdenes de la juez» que investiga a José Manuel Franco por la manifestación del 8M, una magistrada que -añade- dio para esa investigación «órdenes estrictas, entre ellas la más absoluta confidencialidad y objetividad». La APROGC defiende que Pérez de los Cobos actuó correctamente e incide en que su cese es «un alarde de despotismo» por parte de los responsables de Interior, que «no quieren a un profesional independiente».

Sr. Ministro @interiorgob

NO ES NO

Somos la @guardiacivil, y como nuestro Coronel Pérez de los Cobos, NO le vamos a decir lo que trabajamos con nuestros Jueces @PoderJudicialEs y si nos amenaza es que no nos conoce#HablandoCLARO pic.twitter.com/hdXXK4RpC3

— Asociación PRO Guardia Civil (@APROGC) May 25, 2020