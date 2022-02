Inma Sequí, ex dirigente de Vox y nueva colaboradora de AD: «¿Dónde estaban los que hoy presumen de Abascal y su partido cuando no lográbamos un solo concejal?»

AR.- Ha sido sin duda una de esas jóvenes promesas que cualquier proyecto empresarial no hubiera nunca desaprovechado. Pero en política, ya se sabe, la genialidad pone al descubierto las mediocridades al acecho de un cargo. Sorprende en las distancias cortas por su seguridad, su personalidad desbordante y su cálida cercanía. Hablamos de Inmaculada Sequí, una joven castellano-manchega que, sin apenas experiencia política, decidió entolarse en las filas de Vox cuando éste era apenas un proyecto político incipiente en el que pocos, muy pocos, creían. Ella misma cuenta el por qué de una decisión que cambió su vida para siempre: “Cuando yo aguardé a mi dieciocho cumpleaños estaba colmada de rabia: Bolinaga estaba en la calle, el diálogo con los separatistas estaba normalizado y los impuestos iban al alza. Yo, como tantos, me afilié con la mejor de las intenciones y sin la idea de vivir de la política”.

Al poco de ingresar en el partido de Abascal se convirtió en una de sus dirigentes más carismáticas y mediáticas. No fue fácil para ella. Con solo 18 años ya era presidenta de VOX Cuenca. Un día recibió una brutal paliza a la puerta de su domicilio. Tres individuos, dos hombres y una mujer, la esperaron y al grito de «¡fascista!» la emprendieron a golpes con ella. La contundencia de la brutal agresión hizo necesario el traslado de Inma Sequí al Hospital Virgen de la Luz donde quedó ingresada. Lejos de intimidarla, aquella lamentable acción supuso un revulsivo de su conciencia política al servicio de un compromiso ético con España y con los valores consustanciales a su existencia histórica.

Nuestra entrevistada se considera “una mujer profundamente antimoderna y antiliberal”, dice que le gustaría ser recordada como “una mujer que nunca se dejó embaucar por los dictámenes y modas de la época en la que le tocó vivir”, admite haber recibido ofertas de otras formaciones políticas y asume encantada el reto de colaborar con AD. Así lo explica ella misma: “Admiro a las personas que llevan por bandera la verdad, sea más o menos dolorosa; y a las que se sacrifican por su pueblo. Creo que es un buen resumen de lo que es Alerta Digital y quienes conforman el medio”.

Por todo ello, Inma Sequí merece que se le reconozca gallardía, honestidad intelectual y sinceridad patriótica, valores no supuestos sino probados. Si es capaz de conservar su entereza moral y sus convicciones patrióticas, manteniéndose fiel a los principios soberanistas que hoy defiende para España, estamos sin duda ante la líder en ciernes de la derecha identitaria española.

– Anunciaste tu marcha de Vox después de que Santiago Abascal te relegara del cargo que desempeñabas a nivel nacional. ¿Qué otras razones te condujeron a abandonar un partido donde te convertiste en una de sus representantes más mediáticas?

Eso no ocurrió del todo así. De hecho, nunca he creído que Abascal tuviera que ver con aquello, aunque sí estoy segura de que esperaba mi marcha. No porque la desease, sino, que, como dijeron algunas voces mayoritariamente malintencionadas, aunque con razón, llevaba tiempo alejada de Vox. En cuanto a los motivos, como dije en la misiva con la que me despedí del partido, fueron muchos. A mí un rifirrafe no me espanta, todo lo contrario. Lo que sí me hace salir corriendo es la obligación de defender lo que yo considero ajeno a los intereses de mi Patria.

– ¿Has vuelto a hablar con Abascal desde tu marcha?

Sí, claro. A Santiago lo tengo en gran estima.

– ¿Te ha decepcionado Vox? O, dicho de otra forma, ¿qué diferencias subrayarías entre el Vox actual y el de la travesía del desierto, que te tuvo como presidenta provincial en Cuenca?

Mire, cuando yo me afilio a Vox, iniciando mi travesía política y a los dieciocho, no éramos nada. Nadie nos conocía y tampoco teníamos medios para cambiarlo. Esa es, en mi opinión, la principal diferencia con el Vox actual. Cuando las cosas son sencillas, todos hacen cola por subirse al carro, pero cuando pintan bastos, quedamos un puñado. Recuerdo que por entonces nos repetíamos mucho aquello de Hernán Cortés de que “no pelea el número sino el ánimo, no vencen los muchos sino los valientes”. ¿Dónde estaban los que hoy presumen de Abascal y su partido cuando no logramos un solo concejal y la televisión y los grandes medios nos daban largas? ¿Dónde estaban cuando Ortega Lara se desgañitaba en mítines, y, digno de ser escuchado por miles apenas alcanzábamos unas cuantas decenas? ¿Recuerda el mitin de Sevilla en 2015 y en que nos apedrearon, literalmente? ¿Recuerda lo de Judimendi, cuando tuvo que cargar la Ertzaintza contra los batasunos que nos asediaron en el centro cívico donde íbamos a presentar a Abascal Escuza como candidato a lehendakari en las autonómicas de 2016, y también con Ortega Lara como protagonista?

– Así que hay mucho oportunista en Vox…

Como en cualquier partido. Cada cual se busca la vida como puede.

– ¿Hay alguna diferencia ideológica entre el Vox de 2013, con Alejo Vidal-Quadras al frente y el actual?

Vox nace como una escisión del PP, y eso es lo que es. De hecho, el propio Santiago Abascal lo define en su libro “Hay un camino a la derecha” como “la voz de la conciencia del PP que le ha recordado todo lo que ha dejado de hacer”. Tampoco me afilio yo al Vox de Vidal-Quadras, sino al de Santiago Abascal.

– ¿Consideras, entonces, que Vox es lo mismo que el PP?

Sí y no. Si usted echa un ojo al programa de Vox y lo compara con el del PP, comprobará que hay pocas diferencias. Pero ese es un ejercicio que la mayoría no de simpatizantes y votantes no han hecho. ¿Están los votantes de Vox a favor del abaratamiento del despido, del desmantelamiento de las pensiones o de los privilegios tributarios para los más pudientes? ¿Son sus simpatizantes favorables a las declaraciones rusófobas, por ejemplo, de algunos de sus dirigentes? Yo no lo creo. Pero, como le decía, tampoco son lo mismo y no sería justo por mi parte afirmarlo. Para muestra, la cumbre de patriotas celebrada hace unas semanas en Madrid a la que acudieron Le Pen, Orbán y Morawiecki.

– Tengo entendido que también fueron importantes los motivos geopolíticos. ¿Qué puedes decirme sobre esto?

Y no se equivoca. Que el asesor de José María Aznar durante la guerra de Iraq, Rafael Bardají, ocupe un puesto de relevancia en el partido o, sencillamente, su opinión sea tenida en cuenta por los gerifaltes de Vox, me produce náuseas.

– También tuviste un rifirrafe en Twitter con Hermann Tertsch…

Si, pero aquello fue antes de que Tertsch viese una salida para abandonar el ABC y entrar Vox. Me llamó “hija de Putin”. Supongo que quiso hacerse el gracioso y, de paso, ganar algún seguidor despistado. Zafio, estridente, carroñero y tarugo, lo definió mi admirado Juan Manuel de Prada.

– ¿Por qué crees que tanta gente que creía a pies juntillas en el proyecto de Vox se ha sentido tan decepcionada e incluso traicionada?

Como decía, cada uno aspira a algo diferente. Recuerdo que cuando yo aguardé a mi dieciocho cumpleaños para poder afiliarme, y que estaba colmada de rabia: Bolinaga estaba en la calle, el diálogo con los separatistas estaba normalizado y los impuestos iban al alza. Yo, como tantos, me uní con la mejor de las intenciones y sin la idea de vivir de la política, pero en todos los partidos surgen problemas y se comenten errores, y los de Vox no han sido pocos. Tampoco en política todos podemos ser generales, los soldados son muy necesarios y no menos loables que los primeros, aunque su trabajo pueda ser menos agradecido.

– ¿Sufriste algún tipo de acoso que hasta ahora no haya sido revelado?

Sí, claro. No hay día en que no me insulten o me deseen la muerte. Algunas, confieso, de manera originalísima.

¿Te afectan esos comentarios y amenazas?

Hace unos años sí, era más niña, pero no hoy por hoy. Algunos, de hecho, me hacen mucha gracia. Sí me preocupa, en cambio, que la dirección del domicilio de mi familia se hiciera pública o que se pueda conocer la identidad de mi pareja y allegados.

– Comenzarás a colaborar en AD, lo que sin duda sabrán valorar nuestros lectores. ¿Qué ha supuesto este medio de cara a tu toma de conciencia política?

Admiro a las personas que llevan por bandera la verdad, sea más o menos dolorosa; y a las que se sacrifican por su pueblo. Creo que es un buen resumen de lo que es Alerta Digital y quienes conforman el medio.

– ¿Cómo ves la situación política de España?

Lastimosa, patética. Hay días en los que me despierto, leo solo los titulares de las noticias, y me pregunto cómo seguimos existiendo. Cualquier decisión política está hablada y pactada, aunque muchas veces nosotros mismos nos engañemos. Y digo esto, porque tendemos a culpar al vecino por su voto y a quejarnos por Redes Sociales, en vez de cortar las carreteras porque el litro de gasoil está ya a euro y medio, y nos han subido hasta el pan.

– ¿Qué valores y principios deberían ser los ejes de un proyecto político patriota e identitario?

Igual que los valores franceses son la libertad, la igualdad y la fraternidad en cualquiera de sus proyectos, patriota y menos, un partido o movimiento identitario español debe tener como base la Nación, a Dios y la Justicia, y no necesariamente por ese orden.

– Insistes mucho en la necesidad de que se pertreche moralmente a la población española. ¿Puede ser reversible la actual deriva moral de una parte de la sociedad de nuestro país?

No me considero una persona optimista, aunque sí realista. Un cambio moral conllevaría mucho trabajo y requeriría de medios de los que el enemigo dispone y nosotros no. En cualquier caso, nunca me ha gustado generalizar. Siempre que me cuestionan sobre este tema, creo que es necesario hablar de los jóvenes y españoles. Del mismo modo que los hay adoctrinados, a los que se les ha inoculado el odio a lo propio y entienden la aberración la depravación, como algo normal; también los hay rebeldes, que guardan los principios más básicos y nobles.

– ¿Qué importancia tiene Dios en tu vida?

Toda. Mi pensamiento es cristiano y, si hay algo que he procurado siempre es actuar en torno a mi ideal. También en política: soy una mujer profundamente antimoderna y antiliberal.

– ¿Has recibido ofertas de algunos partidos luego de tu marcha de Vox?

Sí, alguna que otra.

– ¿Podrías enumerarlos?

No hay necesidad. Si llega el día en que decida volver a la política activa, lo sabrá seguidamente después de mí. Hoy por hoy, no creo que sea mi momento.

– Muchos jóvenes se han sentido identificados con tus puntos de vista sobre cuestiones que a ellos más directamente les atañe. ¿Qué opinas sobre los jóvenes españoles? ¿Están a la altura de las exigencias de nuestro tiempo desde la perspectiva de una humanista cristiana?

La juventud es el reflejo de la época, es el mejor ejemplo de la ingeniería social que se ha llevado a cabo por las élites. No le voy a decir que todos los jóvenes son iguales porque no es así y, como ya sabe, huyo de las generalizaciones, pero hay un gran porcentaje que ha sido adoctrinado y al que se le ha inculcado con gran éxito el odio a lo propio. Y tiene sentido. Si usted quiere una España marchita, una nación débil, coja a sus jóvenes, enséñeles bien, haga que se crean revolucionarios y úselos para sus fines. ¿Que, si estamos preparados, hablando desde una perspectiva humanista? En ningún caso. Los jóvenes de hoy cada vez son más individualistas y conformistas. Se está perdiendo el sentido del deber, se desconoce la satisfacción que brota del esfuerzo, y los vínculos familiares cada vez son más débiles.

– ¿Crees posible una alternancia política a la izquierda gobernante en las elecciones generales de 2023?

Soy de las que cree que la vieja distinción entre izquierda y derecha ha quedado obsoleta, que la vieja idea de una izquierda representante del proletariado oprimido contra los intereses de una derecha defensora de las grandes empresas y de los empresarios es cosa del pasado, aunque en la España de 2022 esto último siga a la orden del día. La elección que tenemos es entre susto o muerte, entierro o incineración. Entre, una, llamémosla derecha, insolidaria con el hambre del pueblo y una izquierda progresista demasiado ocupada con los inmigrantes, el racismo, las prostitutas, el feminismo y la cultura de la muerte como para acordarse del trabajador.

– ¿Es necesario un Éric Zemmour a la española?

Zemmour es un ultra-liberal en busca del electorado popular y burgués. Pero, los que conocemos la política francesa, sabemos que de esto solo ha sido capaz Le Pen. Lo cierto es que la política de Zemmour se parece mucho a la de Vox: engordar a las grandes empresas y seguir esquilmando al trabajador.

– Dada tu juventud, tus inquietudes y tu sobresaliente formación, ¿podemos estar hablando con la posible líder en ciernes de la derecha identitaria española?

Acostumbro a llevar la humildad por bandera y, en cualquier caso, eso no tengo que decidirlo yo.

– ¿Cómo te gustaría ser recordada?

Mi madre me ha dicho siempre indómita. Conociéndola, en el mejor de los sentidos. Pero, creo que es un calificativo que me define bien y es así como me gustaría ser recordada: como una mujer peleona, que nunca se ha dejado embaucar por los dictámenes y modas de la época en la que le ha tocado vivir, recta, de disciplina espartana y, sobre todo, amante de su familia.

