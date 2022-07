Irene Montero defiende la Ley Trans: «La identidad de género es un derecho constitucional»

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha defendido este sábado su proyecto de Ley Trans asegurando que «la identidad de género es un derecho constitucional«. Para sostener esta afirmación, Montero se ha apoyado en una reciente sentencia del Tribunal Constitucional que determina que discriminar a una persona por ser transexual es ilegal.

«Reconocer a las personas el derecho a ser quienes son es un derecho constitucional», ha señalado Irene Montero en una entrevista concedida a RNE con motivo de la celebración del Orgullo, «por ello hay que hacer políticas públicas que garanticen [que las personas trans] puedan acceder a un empleo o que no se les niegue el acceso a una vivienda».

Al respecto, ha argumentado que hay que seguir combatiendo cualquier forma de discriminación porque «muchas personas trans no van a un centro de salud o a un hospital porque les van a llamar por un nombre que no es el suyo. Es nuestra obligación garantizar su acceso a la salud».

«Se tienen que acabar los armarios, todo el mundo tiene derecho a ser quien es sin sufrir discriminación ni burlas«, ha sentenciado.

Como ha informado EL ESPAÑOL, los países en cuya legislación se inspiró la Ley Trans de Irene Montero (como Finlandia, Suecia y Reino Unido) ya han comenzado a dar marcha atrás y ahora plantean numerosas objeciones para suministrar tratamientos hormonales a los menores de edad.

Pese a ello, y al informe del Consejo de Estado, la ministra Irene Montero no va a rectificar su texto: se permitirá la «libre determinación de género» sin informes médicos, sin obligación de hormonación y con un sistema de doble comparecencia.

«Las personas trans no son personas enfermas«, ha dicho la ministra, y por tanto no necesitan el asesoramiento de un facultativo para llevar a cabo este proceso: «Podrán ser reconocidas por cómo son», ha prometido.

«Niños, niñas y niñes»

Durante a entrevista, Irene Montero ha eludido comentar la intensa división que este proyecto de Ley ha creado en el seno del movimiento feminista.

Al respecto, se ha limitado a indicar que «el movimiento feminista siempre ha tenido muy claro que ampliar derechos es lo que necesita la democracia. La lucha de la comunidad LGTBI y la lucha feminista van de la mano», ha añadido, «porque se trata de ampliar la democracia para que nadie sufra discriminación».

Según ha explicado, la norma también prohibirá las llamadas «terapias de conversión» destinadas a homosexuales porque «son una vulneración de los derechos humanos». «Lo que necesita cura es la LGTBIfobia, las personas LGTBI no necesitan cura«, ha indicado.

Su Ministerio también pretende intensificar los programas de «igualdad para la diversidad» en las escuelas, para que «desde muy pequeñitos los niños, las niñas y les niñes puedan conocer su cuerpo. Esto también es clave para la prevención de las violencias sexuales sobre la infancia».

Irene Montero ha considerado que la fiesta del Orgullo es más necesaria que nunca porque «todavía hoy muchas personas LGTBI que no se atreven a ir de la mano con su pareja por determinadas calles de Madrid, más del 40% de las parejas», ha dicho sobre la ciudad que alberga una de las fiestas del Orgullo más multitudinarias de Europa.

«Imagina lo que es para una persona LGTBI», ha narrado, «ir ocho horas al día a un trabajo en que no puedes contar quién eres. Todo el mundo tiene que tener derecho a la felicidad en la máquina de café, no estar en tensión todas las horas de tu vida para no contar con quién vives o quién te hace feliz».

Irene Montero también ha anunciado su intención de impulsar un permiso laboral de siete días para el cuidado de personas convivientes, que no se limitará a familiares ni a enfermedades graves.

«Hay cada vez más unidades de convivencia formadas por varios compañeros de piso», ha explicado, «si tu amigo de alma se rompe una pierna, puede necesitar cuidados, hacerle la comida…» Esta norma también será aplicable en otras situaciones, por ejemplo para los padres que necesitan cogerse varios días de permiso laboral porque su hijo se ha levantado «con unas décimas de fiebre».

Por último, Irene Montero ha calificado de «violencia política» las críticas que ha recibido por viajar en el Falcon a EEUU junto a varias asesoras de su Ministerio: «Yo trabajo igual que cualquier otro ministro o ministra», ha indicado.

