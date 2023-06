Irene Montero desmonta la teoría de la conspiración de Belarra con una foto: «Juntas. Feministas»

Irene Montero acaba de hacer añicos la teoría de la conspiración que señala a Ione Belarra como la estratega que también habría querido dejarla al margen del acuerdo de Podemos con Sumar. Y lo ha hecho subiendo una imagen a su cuenta de Instagram en la que la ministra de Igualdad se fotografía junto a la secretaria general de Podemos: «Juntas. Feministas».

La imagen y el mensaje, pese a ser escueto, no dejan lugar a dudas. Ambas han remado en la misma dirección en todo momento, aunque las cosas no hayan salido todo lo bien que hubieran querido. Y no hay visos de rencor ni de traición, a pesar de que el partido liderado por Belarra se ha plegado a las exigencias de Yolanda Díaz para dejar a Montero fuera de las listas electorales de Sumar.

El exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, ha deplorado en varias ocasiones el «veto» de la vicepresidenta segunda del Gobierno a Montero en las listas de Sumar. Este mismo lunes le ha advertido de que, «si no rectifica», dentro de unos años «le pesará enormemente».

En declaraciones a Rac1, Iglesias ha reconocido que le «cuesta mucho separar lo personal de lo político» en este asunto: «He visto sufrir mucho a Irene en estos años», ha afirmado el exlíder de Podemos para quien «esta situación de ahora es muy dolorosa».

«Puedo entender la presión que tiene Yolanda en este momento, pero creo que tiene tiempo de rectificar y creo que, si no lo hace, a lo mejor no la semana que viene o dentro de un mes y medio, pero dentro de unos años le pesará enormemente eso, porque creo que, además de una injusticia, es un error político», ha afirmado.

Según Iglesias, «el veto de Yolanda» a Montero «es un terrible error» y «es algo que puede hacer daño electoralmente a un espacio político que es imprescindible para que no gobierne el PP con Vox». Le consta, ha dicho, que «incluso en el entorno de Yolanda Díaz hay muchos sectores que le están diciendo que se ha pasado, que es un error político».

Enfado de Irene

El domingo fue la propia Irene Montero quien atacó a Yolanda Díaz por haberla vetado en las listas del 23-J. «Jefe te quiero mucho», así reaccionó al mensaje que publicó su compañero, Pablo Echenique, en Twitter explicando el porqué de su exclusión en Sumar.

«El golpe que le han querido dar a Podemos en esta negociación con Sumar ha sido muy duro», declaraba el portavoz de Podemos en su comunicado y aseguraba que tanto él como su compañera «han tomado la decisión correcta en el momento más difícil», permitir el pacto a pesar de su veto como «única vía para que no gobierne el PP con Vox».

La coalición Sumar lleva varios días reafirmándose en que no existe la posibilidad de incorporar a la ministra de Igualdad a las listas electorales con las que concurrirá a las próximas elecciones del 23 de julio. Según fuentes de Sumar en el acto de presentación de la coalición, tras firmar y registrar el viernes el acuerdo compuesto por una quincena de formaciones, no habrá cambios en las listas.