Irene Montero dice que se opondrá a ayudar militarmente a Ucrania "cueste lo que cueste"

La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, han vinculado el feminismo con la paz, en un acto organizado por Unidas Podemos con motivo del 8-M, en el que han defendido la postura de su partido contra el envío de armas a Ucrania.

Durante su intervención, la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha avivado este domingo la brecha con su socio de Gobierno al decir "a los partidos de la guerra que envían armas" que la paz en Ucrania pasa por la diplomacia, y se ha preguntado qué hacen las delegaciones rusa y ucraniana negociando sin supervisión.

Según ha indicado Belarra, Ucrania está viviendo "una invasión criminal injustificada e injustificable". "Os pido que pensemos cuáles son las medidas más eficaces para ayudar de verdad a los ucranianos y ucranianas; aunque tengamos poderes políticos en contra, hay que apostarlo todo por la diplomacia, por la paz", ha dicho.

"¿Es que estamos haciendo todo lo posible por la diplomacia? Yo creo que no. ¿Qué hacen dos delegaciones, una ucraniana y una rusa, negociando solos sin supervisión de las Naciones Unidas, la OSCE?", ha criticado Belarra asegurando que si no se está haciendo todo lo posible es porque hay "intereses económicos que están detrás de las guerras y que no dejan trabajar a la diplomacia".

Asimismo, Belarra ha señalado que "la paz es el único camino" y defiende esta postura porque "el feminismo es paz". Así, ha considerado que "la paz ha venido de la mano de las mujeres, que han sido capaces de mirarse a los ojos, de reconocerse como hermanas, y han iniciado un camino a la paz sin marcha atrás".

Montero sabe cómo "parar los pies a Putin"

También la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha defendido que "la única forma efectiva y eficaz de pararle los pies a Putin, de ayudar a los hombres y mujeres de Ucrania", es apostar por "la diplomacia de precisión, la altísima política", que es "defender la negociación, la observación internacional de ese diálogo entre enviados del Gobierno de Rusia y del ucraniano".

Al igual que Belarra, a la que ha llamado "valiente" por "defender la paz en el único momento en que es difícil defender la paz, que es en la guerra", se ha preguntado cómo es posible que ambos países estén negociando "solos", "sin la UE y sin Naciones Unidas".

"Cueste lo que cueste"

Montero ha relacionado la paz con el movimiento feminista. En este sentido, ha indicado que las feministas saben que "la guerra es la ley del más fuerte", es "el imperio de la palabra del privilegio a costa de los derechos de la mayoría".

"Para poder evitar la vulneración de derechos fundamentales necesitamos diálogo, negociación y paz, y eso es lo que vamos a defender, estemos donde estemos y cueste lo que cueste", ha enfatizado.

