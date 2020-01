Irene Montero presentará un anteproyecto de Ley de reforma de la Biblia católica para «acomodarla a la nueva realidad social»

Por Alberto González Fernández de Valderrama*.- Una de las primeras medidas del Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero será la presentación al Consejo de Ministros de un anteproyecto de Ley de reforma de la Biblia católica, en el marco de la lucha contra la sociedad heteropatriarcal y el fomento del feminismo radical y de la diversidad sexual. Esta pretensión de Montero ha provocado un gran malestar entre los sectores conservadores y cristianos de España, a pesar de las palabras de Monseñor Argüello, secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal, en el sentido de que “esta iniciativa viene a reclamar la necesaria renovación del magisterio tradicional de la Iglesia para acomodarlo a la nueva realidad social”.

Y es verdaderamente preocupante porque la futura ley que el Congreso apruebe basada en este anteproyecto supondrá una flagrante violación de los Acuerdos con la Santa Sede de 1979 que rigen, con rango de Tratado, las relaciones entre la Iglesia y el Estado español, y que reconocen a la Iglesia Católica la competencia exclusiva en materia de Derecho canónico y la libertad para ejercer su magisterio, de acuerdo con lo previsto en el art. 16 de nuestra Constitución, que “garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley”. Pero ya sabemos que, al igual que ocurrió con la legitimación judicial de la profanación de la tumba de Franco, contando el Gobierno con el control tanto del Tribunal Supremo como del Constitucional cualquier aberración jurídica encontrará su acomodo en nuestro sistema jurídico con tal de que ofenda los sentimientos de los católicos, principal objetivo que Sánchez y su camarilla parecen haberse planteado en su lucha por imponer su ideología neomarxista en la sociedad española.

La reforma implicará la derogación o modificación de ciertos versículos e incluso de pasajes enteros tanto del Antiguo como del nuevo Testamento que el Gobierno considera contrarios a los valores constitucionales desde una perspectiva progresista y de género. Y no podemos sino alarmarnos ante tamaño despropósito pues, aparte de las modificaciones concretas que en el anteproyecto se incorporan, se recoge en su Disposición Final Primera una deslegalización de la materia para que el Gobierno pueda en el futuro por Real Decreto modificar o interpretar con efecto vinculante –previo informe de una Comisión de la Verdad en Asuntos Morales- cuantos textos doctrinales de la Iglesia estime oportuno adaptar “a los valores constitucionales en el marco del feminismo, la igualdad, el respeto a la diversidad sexual y la ideología de género”, así como imponer su lectura obligatoria en templos y centros de enseñanza católicos.

Expondremos a continuación algunas de estas modificaciones reseñando en primer lugar la dicción actual de algunos versículos de la Biblia, según la versión Nácar-Colunga (A), seguida de la nueva lectura propuesta por el Anteproyecto (B):

1º) Génesis 3:16



(A) A la mujer dijo: “Multiplicaré los trabajos de tus preñeces. Parirás con dolor los hijos y buscarás con ardor a tu marido, que te dominará”.

(B) “ A la mujer dijo: Tu fortaleza ante los dolores del parto te hará superior a tu marido, al que dominarás y someterás a tu entera voluntad, ya que es violento por naturaleza, y para ti serán tus hijos en caso de divorcio”.

2º) Levítico 18: 22



“No te ayuntarás con hombre como con mujer; es una abominación”.

(B) “Cada cual se ayuntará libremente con quien quiera; es una abominación prohibírselo”.

3º) I Timoteo 2: 11-15



(A) “La mujer aprenda en silencio, con plena sumisión. No consiento que la mujer enseñe ni domine al marido, sino que se mantenga en silencio, pues el primero fue formado Adán, después Eva. Y no fue Adán el seducido sino Eva, que, seducida, incurrió en la transgresión. Se salvará por la crianza de los hijos si permaneciere en la fe, en la caridad y en la castidad, acompañada de la modestia”.

(B) “Los hombres y mujeres estudien en silencio, por respeto a sus compañeros y compañeras. No consiento el machismo de los hombres, pues los hombres nacieron de las mujeres, y unos y otras fueron evolucionando desde los primeros organismos unicelulares; y ninguna circunstancia otorga superioridad moral a los varones sobre las hembras, sino al contrario. La mujer se salvará del dominio de los hombres machistas por la lucha de los colectivos feministas contra las sociedades heteropatriarcales hasta la castración total del hombre opresor. Para ello debe tener fe en el triunfo de la lucha obrera, de los colectivos feministas y de aquellos movimientos que promuevan la diversidad sexual y el amor libre”.

4º) I Corintios 6: 9-10



(A) “¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No os engañéis: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los avaros, ni los ebrios, ni los maldicientes, ni los rapaces poseerán el reino de Dios”.

(B) “¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No os engañéis pensando que quienes no entrarán en el Paraíso serán los que vivan en armonía con la naturaleza gozando libremente de sus instintos sexuales, dentro del respeto a las leyes estatales. Quienes no entrarán serán los machistas, los homófobos, los represores y los mojigatos”.

Aparte de los ejemplos comentados, se suprimen o modifican versículos en los que se condena la fornicación, la sodomía y el adulterio, o en los que se propugna el recato en el vestir de la mujer, su sumisión al varón y la indisolubilidad del matrimonio.

Por su parte la Disposición Final Segunda encomienda al Gobierno la creación de una Comisión que elabore propuestas para la reforma del Catecismo de la Iglesia Católica, teniendo como objetivos los siguientes:

1º) La eliminación de toda mención denigratoria de la práctica de la homosexualidad y en general de las que consideren como pecaminosos o impuros cualesquiera actos de naturaleza sexual realizados entre adultos conforme a la ley.

2º) La incorporación al listado de pecados o conductas reprobables moralmente del machismo, de la elegetebeifobia, de la insolidaridad con los inmigrantes ilegales, del pecado ecológico y del maltrato animal, con una referencia especial a la actividad cinegética y a la tauromaquia.

Cierra este cúmulo de disparates la Disposición Final Tercera, que reseñamos literalmente, porque no tiene desperdicio:

“Esta Ley entrará en vigor cuando todo el mundo haya perdido la cordura, lo que sucederá muy pronto al paso que vamos si el pueblo español no reacciona y pone en su sitio a estos gobernantes provocadores, insensatos e iletrados a los que un sistema verdaderamente democrático no habría posibilitado jamás que llegaran al poder”.

Y con ello nos despedimos hasta el próximo artículo, si Dios quiere y no nos ha enviado un Armagedón.

*Abogado y colaborador de AD