Iván Duque respalda la propuesta de Leopoldo López para conformar un gobierno con chavistas – La Gaceta de la Iberosfera

El líder opositor venezolano Leopoldo López ha llegado este miércoles a Colombia en el marco de una gira por el país latinoamericano con la que busca afianzar el frente internacional contra el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.

El encargado del Centro de Gobierno de Juan Guaidó se ha reunido con Duque para promover su intención de lograr un gobierno conjunto con personajes del chavismo, idea que el mandatario colombiano ha endosado gustoso.

“Venezuela necesita urgentemente que termine la dictadura, que se consolide un gobierno de transición, con representación amplia. Donde esté presente la resistencia democrática y también los representantes del chavismo y de otros sectores para que se pueda hacer una convocatoria de elecciones libres“, dijo Duque.

Leopoldo López señaló el modus operandi de corrupción y violaciones de derechos humanos implementado por el régimen de Maduro desde hace años.

“Hoy las atrocidades que se cometen en nuestro país tienen un origen, y es político, de un sistema que se implantó en presencia de la comunidad internacional que permitió que se destruyera el Estado de derecho”, acotó.

“Durante muchos años se pensó que lo que ocurría en Venezuela era una exageración, y no lo era, y hoy vemos las consecuencias”, aseguró López.

El funcionario del gobierno interino resaltó que el pasado 6 de diciembre, cuando la dictadura quedó sola en su fraude electoral, quedó demostrada la voluntad de los venezolanos para lograr un cambio.

“Hemos visto como ante un fraude electoral, el eslogan de la campaña fue si no votas no comes, en un país donde dos tercio de la población no tiene la posibilidad de comer tres veces al día. Es decir, la dictadura le dijo a los venezolanos: si no votas por mí te mueres. Pero la respuesta del pueblo fue el silencio y no colaborar con este fraude, eso fue un grito a la libertad”, aseveró.

Para finalizar, López le hizo un llamado a la comunidad internacional para que intervengan activamente en la crisis venezolana.

“Sabemos que nosotros para lograr que Venezuela sea libre, no podemos solos, necesitamos el apoyo de nuestros vecinos, de los medios de comunicación, y de nuestro pueblo”, concluyó.

El mandatario colombiano reiteró su admiración por la lucha “corajuda y gallarda” de Leopoldo López para la defensa de la libertad en Venezuela.

En un comunicado difundido por su equipo de prensa, Leopoldo López ha matizado que la gira por Colombia será “similar a la realizada en España”, por lo que sostendrá encuentros con representantes del Ejecutivo colombiano y todos los sectores políticos para afianzar la cooperación con el “gobierno legítimo, el de Juan Guaidó”, con la misión de “construir un frente para terminar de sacar a la dictadura de Maduro”.

Entre sus objetivos se encuentra “trabajar en la unidad de una coalición internacional con Colombia como aliado clave para presionar a la dictadura y conseguir unas elecciones presidenciales libres”.

López ha expresado, además, que entre sus prioridades se encuentra participar en la consulta popular convocada por Guaidó “junto a los venezolanos que se encuentran en Colombia”, el país con mayor número de migrantes procedentes del país caribeño.